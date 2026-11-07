Bob Dylan tritt am 11. und 12. November in Wien sowie am 14. November in Salzburg auf. Fans erwarten keine Hits, sondern eine intensive, unkonventionelle Live-Erfahrung.

Bob Dylan tritt am 11. und 12. November in Wien sowie am 14. November in Salzburg auf. Diese Termine sind Teil seiner aktuellen Europatournee, die unter dem Namen " Lights Of Autumn Tour" firmiert. Die Auftritte versprechen keine konventionelle Pop-Show, sondern eine tiefgreifende musikalische Erfahrung, die von vielen als Abenteuer beschrieben wird.

Kein Handyverbot und strenge Abläufe

Dylan verbirgt sein Gesicht oft hinter einer Kapuze und spricht während der Auftritte kaum mit dem Publikum. Handys müssen vor dem Betreten der Veranstaltungsorte in sogenannte Yondr-Taschen verriegelt werden. Diese Etuis dürfen die Besucher in den Saal mitnehmen, werden aber nach dem Konzert wieder entsperrt. Zwei Stunden ohne digitale Ablenkung sollen die Konzentration auf die Musik stärken, auch wenn dies für einige zunächst lächerlich wirken mag.

Also read Salzburg verliert 0:2 bei Anderlecht in der Europa League

Vergangene Kritik und musikalische Strategie

Einige Kritiker wie die "Neue Zürcher Zeitung" bewerteten seinen Auftritt zu Allerheiligen in Zürich als desolat. Sie attestierte ihm Verweigerung aus Unvermögen, da seine Stimme rau und kraftlos klang. Fan-Portale wie "Boblinks" hingegen äußerten Dankbarkeit für die einzigartige Erfahrung. Dylan ignoriert solche Bewertungen und folgt seiner eigenen Ästhetik des Widerstands.

Details zur Never Ending Tour

Die "Never Ending Tour" läuft seit dem 7. Juni 1988. Dylan selbst hat diesen Begriff in einem Interview bestätigt, später jedoch scherzhaft angemerkt, dass es sich um mehrere Touren handelte. Dazu zählten die "Why Do You Look At Me So Strangely Tour" und die "Outburst Of Consciousness Tour". Dylan ist fast immer auf Reisen, sofern ihn keine externen Kräfte wie Pandemien davon abhalten. Die aktuelle Europatournee begann am 17. Oktober in Oslo und endet am 8. Dezember in London.

Advertisement

Unberechenbare Setlist und Überraschungen

Wer mitsingen will, wird enttäuscht. Dylan spielt bekannte Hits wie "Blowin' In The Wind" oder "Like A Rolling Stone" nicht mehr live. Das letzte Mal geschah dies am 14. Juli 2019. Stattdessen überrascht er mit seltenen Songs, wie Werken der Grateful Dead. Bei früheren Konzerten passte er die Musik oft an die Stadt an, etwa "Born in Chicago" in Chicago oder "A Rainy Night In Soho" in Dublin.

Vorfreude auf die Termine in Österreich

Ein Besuch in Wien oder Salzburg erfordert Geduld und Offenheit. Dylan beginnt pünktlich, oft sogar kurz vor der auf der Karte angegebenen Uhrzeit. Er lässt sich nichts von seiner Plattenfirma diktieren. Fans, die diese Intensität suchen, werden belohnt. Diejenigen, die eine unterhaltsame Show erwarten, sollten lieber zu Hause bleiben.