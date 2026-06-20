BMW überschlägt sich auf Böschung - drei Insassen erlitten Verletzungen

Ein BMW mit drei Insassen kam am Mittag von der Fahrbahn ab und überschlug sich auf einer Böschung. Zwei der Insassen mussten von den Einsatzkräften befreit werden und erlitten Verletzungen. Eine Person wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen, während die beiden anderen Verletzten in umliegende Krankenhäuser gebracht wurden.

Ein BMW mit drei Insassen kam am Mittag von der Fahrbahn ab und überschlug sich auf einer Böschung . Zwei der Insassen mussten von den Einsatzkräften befreit werden und erlitten Verletzungen.

Eine Person wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen, während die beiden anderen Verletzten in umliegende Krankenhäuser gebracht wurden. Die Polizei nahm Ermittlungen zur Unfallursache auf und die Feuerwehr barg das Unfallfahrzeug mit einem Kranfahrzeug. Während des Einsatzes kam es zu Verkehrsbehinderungen. Die beiden anderen Insassen wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht und die Polizei nahm Ermittlungen zur Unfallursache auf.

Die Feuerwehr barg das Unfallfahrzeug mit einem Kranfahrzeug und die Polizei nahm Ermittlungen zur Unfallursache auf





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BMW Verkehrsunfall Böschung Rettungshubschrauber Krankenhaus

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