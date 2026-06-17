BMW senkt Jahresprognose und verschärft Sparkurs

BMW hat seine Jahresprognose deutlich gekappt und verschärft den Sparkurs. Die Schwäche in China und die Verschärfung des Wettbewerbs in der Region Asien-Pazifik haben zu den Problemen geführt. BMW muss sparen und hat bereits erste Maßnahmen angekündigt. Die Auslieferungen dürften 2026 leicht zurückgehen, was die Prognose für das kommende Jahr gefährdet. Die BMW-Aktie fiel nachbörslich um fünf Prozent. Andere europäische Autowerte wie Mercedes-Benz, Volkswagen, Porsche und Renault gerieten unter Druck.

BMW senkt seine Jahresprognose deutlich und verschärft den Sparkurs . Für den neuen Vorstandschef Milan Nedeljkovic wird die Gewinnwarnung zur ersten Bewährungsprobe. Auch für Österreich ist die Entwicklung relevant: BMW produziert in Steyr und zählt zu den Auftraggebern heimischer Kfz-Zulieferer.

BMW muss sparen – doch wie tief der Einschnitt ausfällt, lässt der neue Vorstandschef Milan Nedeljkovic noch offen. Die Jahresprognose ist deutlich gekappt, die Lage in China verschärft sich, und ausgerechnet jetzt soll dort BMWs wichtigste Elektro-Offensive anlaufen. Für den Münchner Autobauer wird die „Neue Klasse“ damit früher als gedacht zum Härtetest. BMW rechnet in der Autosparte für das laufende Jahr nur noch mit einer operativen Marge vor Zinsen und Steuern von ein bis drei Prozent.

Bisher hatte der DAX-Konzern vier bis sechs Prozent in Aussicht gestellt. Auch der Vorsteuergewinn im Konzern soll nun deutlich statt nur moderat unter dem Vorjahreswert liegen. Beim freien Barmittelzufluss im Autogeschäft wird BMW ebenfalls vorsichtiger. Erwartet werden nun mehr als 2,5 Milliarden Euro, nachdem zuvor mehr als 4,5 Milliarden Euro angepeilt worden waren.

Die Auslieferungen dürften 2026 leicht zurückgehen; bisher war BMW von stabilen Verkäufen ausgegangen. An der Börse reagierten Anleger negativ. Die BMW-Aktie fiel nachbörslich auf Tradegate um gut fünf Prozent gegenüber dem Xetra-Schluss. In New York gaben die Hinterlegungsscheine des Konzerns zeitweise um 6,9 Prozent nach.

Auch andere europäische Autowerte wie Mercedes-Benz, Volkswagen, Porsche und Renault gerieten unter Druck. Als zentralen Grund für die Prognosesenkung nennt BMW die weiter verschlechterte Lage auf dem chinesischen Automarkt. Die negative Entwicklung habe sich im zweiten Quartal beschleunigt, teilte der Konzern mit. Der Wettbewerb in China und in der Region Asien-Pazifik habe sich dadurch weiter verschärft.

China ist für BMW der wichtigste Einzelmarkt. Die Schwäche trifft den Konzern in einer Phase hoher strategischer Investitionen. Im November soll in China der Verkauf des neuen iX3 aus der Modellfamilie „Neue Klasse“ beginnen. Die neue Elektroplattform gilt als eines der wichtigsten Zukunftsprojekte des Unternehmens und hat Milliarden gekostet.

BMW gilt bislang als vergleichsweise stabiler unter den deutschen Premiumherstellern. Anders als Mercedes-Benz oder Volkswagen setzte der Konzern auf eine flexible Antriebsstrategie, die Verbrenner, Hybride und Elektroautos länger parallel ermöglicht. Die Verschärfung der China-Krise stellt dieses Modell nun stärker unter Druck. Die Gewinnwarnung fällt kurz nach dem Amtsantritt von Milan Nedeljkovic.

Der frühere Produktionsvorstand hatte im Mai Oliver Zipse an der Konzernspitze abgelöst. Unter Zipse hatte BMW noch darauf gesetzt, einen wesentlichen Teil des Gegenwinds aus China und von höheren Zöllen kompensieren zu können. Nedeljkovic räumte jetzt ein, dass die Lage schwieriger ist als bisher angenommen. BMW müsse seine Strukturen und Prozesse an die „drastisch verschärfenden Marktbedingungen“ anpassen.

"Unsere unternehmerische Verantwortung gebührt es deswegen, dass wir unsere laufenden Maßnahmen nochmals deutlich intensivieren und beschleunigen", sagte der Vorstandschef. Zugleich betonte Nedeljkovic die Bedeutung der neuen Elektroauto-Generation.

"Mit der Neuen Klasse bringen wir in den nächsten beiden Jahren das stärkste BMW-Portfolio der Geschichte auf die Straße", sagte er. BMW will mit zusätzlichen Struktur- und Effizienzmaßnahmen gegensteuern. Die Sparschritte sollen in den Folgejahren ihre Wirkung entfalten, das Ergebnis im zweiten Halbjahr 2026 aber einmalig belasten. Konkrete Angaben zu möglichen Einschnitten machte der Konzern zunächst nicht.

Offen blieb insbesondere, ob auch Stellenstreichungen vorgesehen sind. Bislang kam BMW ohne ähnlich einschneidende Personalmaßnahmen aus, wie Teile der Konkurrenz. Volkswagen und Mercedes-Benz haben bereits größere Spar- und Stellenabbauprogramme eingeleitet. JPMorgan-Analyst Jose Asumendi bezeichnete die "radikale Gewinnkürzung" bei BMW als "Weckruf für die Autoindustrie".

Europäische Premiumhersteller seien im chinesischen Kompaktsegment derzeit preislich kaum wettbewerbsfähig. Jefferies-Analyst Philippe Houchois erklärte, die Schwäche in China habe zwar Erwartungen an eine Gewinnwarnung genährt, "aber nicht an eine Margenkorrektur in diesem Ausmaß". BMW könne nun sein globales Produktionsmodell überdenken, das weiterhin stark auf den Export von Verbrennerfahrzeugen aus Deutschland ausgerichtet sei





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