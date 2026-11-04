BMW Quartalszahlen: Gewinn sinkt um 15 Prozent wegen China

Der deutsche Autobauer BMW meldet im dritten Quartal einen deutlichen Gewinnrückgang. Schwache Absatzzahlen in China und hohe Sparprogramm-Kosten belasten das Ergebnis.

Der deutsche Automobilkonzern BMW verzeichnet im dritten Quartal des laufenden Jahres einen signifikanten Rückgang seiner Profitabilität. Nach Angaben des Unternehmens am Mittwoch belief sich der Gewinn nach Steuern auf 1,45 Milliarden Euro. Dieser Wert entspricht einem Minus von knapp 15 Prozent im Vergleich zum gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Chinesisches Geschäft treibt Gewinneinbruch

Entscheidend für die negative Entwicklung ist die schwache Nachfrage auf dem chinesischen Markt. Wie alle deutschen Hersteller leidet BMW unter dem Schrumpfen des weltweit wichtigsten Automobilmarktes, der gleichzeitig von intensiven Preiskämpfen geprägt ist. Der Absatz in China ging um rund ein Viertel zurück, was den Gesamtkonzern stark belastet. Allerdings sind die Münchner nicht so abhängig wie Konkurrent Audi und konnten Verluste teilweise durch Zuwächse in Europa und den USA ausgleichen. Insgesamt sank der weltweite Absatz nur um 6,3 Prozent, während der Umsatz minimal langsamer um 5,8 Prozent auf 30,5 Milliarden Euro fiel.

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Sparprogramm kostet mehr als erwartet

Zusätzlich zu den marktbedingten Schwierigkeiten drücken interne Maßnahmen auf das Ergebnis. Das im Sommer angekündigte Sparprogramm wurde bereits Anfang Oktober wieder geschlossen, da das Interesse der Mitarbeiter an einer Abfindung überraschend hoch war. BMW hatte mit Kosten von gut einer Milliarde Euro gerechnet, die nun die Profitabilität belasten. Finanzchef Walter Mertl bezeichnet diese Belastungen als Investition in die Zukunft und betont, dass Geschwindigkeit bei der Neuausrichtung ein entscheidender Erfolgsfaktor sei. Man wolle noch in diesem Jahr Maßnahmen für mehr Effizienz und schlankere Strukturen intensivieren.

Konzernchef Milan Nedeljkovic unterstrich ebenfalls die Dringlichkeit schneller Entscheidungen. Er erklärte, dass die Entwicklungen in der Branche konsequentes Handeln erforderten. Daher würden strukturelle Maßnahmen gezielt beschleunigt, um die künftigen Margen zu stärken. Auch ältere Modelle werden früher als geplant vom Markt genommen, was weitere Kosten verursacht. Diese Kombination aus Marktdruck und internen Umstrukturierungen führt zu einer schwierigen Lage für den Automobilhersteller.

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Gewinnwarnung senkt Prognose drastisch

Die schlechte Lage führte dazu, dass BMW am Dienstagabend eine neue Gewinnwarnung herausgab. Es handelt sich dabei um die zweite Warnung im laufenden Jahr und die dritte binnen 13 Monaten. Die erwartete Marge im Automobilgeschäft vor Finanzergebnis (EBIT) wird nun zwischen minus 0,5 und plus 0,5 Prozent liegen. Dies stellt eine massive Verschlechterung gegenüber der bisherigen Prognose von 1 bis 3 Prozent dar. Das bedeutet, dass das Unternehmen im Kerngeschäft potenziell mit Verlusten rechnen muss.

Auch die Erwartungen für den Absatz wurden gesenkt. BMW geht jetzt von einem moderaten Rückgang zwischen 5 und 9,9 Prozent aus. Zuvor hatte das Unternehmen einen leichten Rückgang von 1 bis 4,9 Prozent prognostiziert. Die Prognose für den Gewinn vor Steuern ließ BMW zunächst unangetastet, wobei man seit der ersten Warnung im Frühsommer von einem deutlichen Rückgang von mehr als 15 Prozent ausgeht.

Vergleich mit deutschen Wettbewerbern

Im direkten Vergleich mit den Mitbewerbern schneidet BMW im dritten Quartal minimal schlechter ab als Mercedes-Benz. Der Stuttgarter Konkurrent konnte einen Gewinn von 1,52 Milliarden Euro verbuchen. Dennoch ist das Ergebnis des Münchner Herstellers deutlich besser als das von Audi und Volkswagen. Die aktuelle Situation zeigt jedoch, dass alle großen deutschen Autohersteller vor ähnlichen Herausforderungen stehen und ihre Strategien anpassen müssen, um in einem schrumpfenden und hart umkämpften Marktumfeld bestehen zu können.