BMW vergleicht M5 Touring und 550e Touring. Der Preisunterschied von über 58.000 Euro zeigt massive Unterschiede in Verbrauch, Kosten und Fahrstil.

Ein tiefgreifender Vergleich zwischen dem BMW M5 Touring und dem BMW 550e Touring offenbart deutliche Unterschiede in Leistung, Effizienz und den damit verbundenen finanziellen Verpflichtungen. Der Kaufpreisunterschied beträgt bei den konkreten Konfigurationen exakt 58.478 Euro, da der 550e Touring 118.416 Euro und der M5 Touring 176.894 Euro kostet.

Leistungsunterschiede und Antriebstechnik im Detail

Die technischen Spezifikationen der beiden Plug-in-Hybrid-Modelle liegen weit auseinander. Der BMW 550e Touring setzt auf einen 3,0-Liter-Sechszylinder-Motor mit Plug-in-Hybridtechnik, der eine Gesamtleistung von 489 PS und ein Drehmoment von 700 Newtonmetern liefert.

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Im Gegensatz dazu nutzt der BMW M5 Touring einen 4,4-Liter-V8-Motor, der eine immense Leistung von 727 PS und 1.000 Newtonmeter Drehmoment generiert. Diese massive Überlegenheit im reinen Leistungsoutput macht den M5 zu einem der schnellsten Fahrzeuge in seiner Klasse, was sich natürlich auch in der Konstruktion und den Materialkosten niederschlägt.

Effizienzvorteile des 550e Touring

Betrachtet man die elektrischen Reichweiten, schneidet der BMW 550e Touring mit einer WLTP-Reichweite von 82 Kilometern deutlich besser ab als der M5 Touring, der auf 62 Kilometer kommt. Dies unterstreicht die Effizienz des schwächeren Modells im urbanen Einsatz.

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Auch beim kombinierten WLTP-Verbrauch liegt der 550e Touring mit 3,4 Litern auf 100 Kilometer deutlich niedriger als der M5 Touring, der 5,2 Liter auf 100 Kilometer verbraucht. Interessanterweise schneidet der M5 beim rein elektrischen Verbrauch mit 17,7 Kilowattstunden pro 100 Kilometer minimal besser ab als der 550e, der 18,3 Kilowattstunden pro 100 Kilometer verbraucht.

Finanzielle Folgen und Gesamtkalkulation

Die laufenden Kosten fallen beim BMW M5 Touring signifikant höher aus als beim 550e Touring. Über einen Zeitraum von drei Jahren müssen Besitzer des M5 satte 36.200 Euro mehr ausgeben, was einer Steigerung von rund 43 Prozent entspricht.

Es ist wichtig zu betonen, dass diese Kostenberechnung Treibstoff, Strom sowie den Verschleiß von Reifen und Bremsen noch nicht eingerechnet hat. Die tatsächlichen Mehrkosten sind somit noch höher als die angegebenen 36.200 Euro, was die finanzielle Belastung durch das Hochleistungsmodell weiter erhöht.

Unterschiedliche Charaktere und Zielgruppen

Der BMW M5 Touring wird als das Banditen-Modell unter den bayerischen Fahrzeugen beschrieben, das mit brutalen Bankomatensprenger-Vibes aufwartet. Er ist schwer, aber unglaublich schnell und sportlich, was ihn für Fahrer geeignet macht, die ständig nach Adrenalinschub suchen.

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Der BMW 550e Touring bietet mit seinen 489 PS alles andere als untermotorisierte Leistung, jedoch zu einem deutlich geringeren Preis. Seine Vorteile liegen in seinem Komfort, seiner Unaufgeregtheit und der deutlich entspannteren Alltagsnutzung. Er erzieht seinen Fahrer zur Gelassenheit, während der M5 permanent dazu motiviert, Blödsinn zu treiben.