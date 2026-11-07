BMW Experte Stephan Durach zur Rolle von KI und Infotainment

Stephan Durach von BMW erklärt, warum Künstliche Intelligenz im Auto nur unterstützend wirkt und warum mehr Bildschirme keine Lösung sind.

Stephan Durach, Senior Vice President Connected Company und Development Technical Operations bei BMW, hat die Digitalisierung der Fahrzeuginnenräume maßgeblich mitgeprägt. Der Experte gilt als Hauptverantwortlicher für das innovative Konzept, das digitale Dienste und die Connected Company Strategy mit dem modernen Infotainment verbindet. Zu seinen bedeutendsten Errungenschaften zählt die Entwicklung der digitalen Infoleiste, die sich am unteren Rand der Windschutzscheibe befindet. Diese Technologie zog nach dem BMW iX3 nun auch in die Modelle X5 und 7er ein.

Digitalisierung durch Infoleiste und KI

Die Vision von Durach geht über reine Bildschirmoberflächen hinaus und zielt auf eine intuitive Kommunikation zwischen Mensch und Maschine ab. Im Fokus stehen dabei digitale Dienste und die nahtlose Integration von Künstlicher Intelligenz in den Fahralltag. Die Infoleiste dient dabei nicht nur der Anzeige von Daten, sondern soll den Fahrer unterstützen, ohne ihn zu überfordern. Durach betont, dass die Technologie als unterstützendes System konzipiert ist und niemals wichtiger werden darf als das Fahrzeug selbst. Diese Philosophie prägt die aktuelle Entwicklung bei Bayerns führenden Automobilhersteller.

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Glaube an einzelne Super-KI-Agenten widerlegt

Während große Tech-Player auf der Suche nach Super-KI-Agenten sind, die eine eins-zu-eins-Beziehung zum Nutzer aufbauen, lehnt Durach diese Vorstellung ab. Er vergleicht den Menschen mit seinem sozialen Umfeld, in dem er mit verschiedenen Personen unterschiedliche Dinge diskutiert. Die Idee, einem einzigen KI-Agenten blind zu vertrauen, hält er für soziales Verhalten ungewöhnlich und unrealistisch. Stattdessen plant BMW, verschiedene Agenten mit unterschiedlichen Funktionen und Zwecken zu entwickeln. Die Herausforderung besteht darin, zu bestimmen, welcher Agent wann und wie intelligent in den Fahrprozess eingreift.

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Kontrolle bleibt beim Fahrzeug selbst

Für die Zukunft in fünf Jahren prognostiziert Durach, dass verschiedene KI-Agenten im Auto miteinander kommunizieren werden. Es wird jedoch keine einzelne Super-KI geben, sondern eine zentrale Schnittstelle, die auf diese verschiedenen Agenten zugreift. Wichtig ist dabei, dass das System der Aktion und Reaktion strikt im Fahrzeug kontrolliert wird. Durach weist darauf hin, dass keine externen Betreiber die Kontrolle übernehmen dürfen, um sicherzustellen, dass der Fahrer in kritischen Fahrsituationen jederzeit die volle Kontrolle behält. Der Schutz der Datenrichtlinien spielt bei dieser Architektur eine entscheidende Rolle.

Besinnung bei der Bildschirmentechnik

Trotz der fortschreitenden Digitalisierung tritt bei der Anzahl der Bildschirme eine gewisse Besinnung ein. Durach argumentiert, dass mehr Fläche und mehr Bildschirme nicht automatisch zu einer besseren Nutzererfahrung führen. Er vergleicht ein Auto mit vielen riesigen Bildschirmen mit einem Wohnzimmer, das nur von einem großen Fernseher dominiert wird, was als ungemütlich empfunden wird. Die Technologie muss stets im Einklang mit dem Innenleben stehen. Selbst das autonome Fahren wird diese Philosophie nicht dramatisch verändern, da der Fokus auf Harmonie und Funktionalität liegt und nicht auf maximaler Bildschirmgröße.