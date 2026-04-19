Bluttat in Kiew: Mann erschießt sechs Menschen – Polizeichef tritt zurück

Nach einem tödlichen Angriff in Kiew, bei dem sechs Menschen ihr Leben verloren und mehr als ein Dutzend verletzt wurden, hat der Chef der ukrainischen Patrouillenpolizei seinen Rücktritt erklärt. Der mutmaßliche Täter, ein ukrainischer Staatsbürger mit Verbindungen nach Russland, hatte sich in einem Supermarkt verbarrikadiert.

Eine tragische Gewalttat erschütterte am Samstag den Süden der ukrainischen Hauptstadt Kiew . Ein Mann tötete mindestens sechs Menschen und verletzte mehr als ein Dutzend. Ein weiterer Verletzter kämpfte am Sonntag noch in einem Krankenhaus um sein Leben. Der mutmaßliche Täter, ein ukrainischer Staatsbürger namens Dmytro V., soll sich gegen Ende 50 Jahre alt gewesen sein. Berichten zufolge trug er eine Schutzweste und war im Besitz eines korrekt registrierten Karabinergewehrs. Die ukrainischen Behörden stufen die Tat als Terroranschlag ein, auch wenn bisher keine Details zu einem möglichen Motiv oder Auftraggeber vorliegen.

Die Ereignisse nahmen ihren Lauf, als Dmytro V. laut ukrainischen Medienberichten zunächst seine Wohnung im Bezirk Holosiivskij in Brand setzte. Anschließend soll er mit seinem Gewehr auf die Straße getreten und wahllos auf Passanten geschossen haben. Zeugen beschrieben die Schüsse als ungezielt. Daraufhin verbarrikadierte sich V. in einem Supermarkt, wo er mindestens eine Geisel genommen und diese Berichten zufolge ebenfalls erschossen haben soll. Die Versuche der Polizei, Kontakt aufzunehmen und zu deeskalieren, blieben erfolglos. Polizeiverhandler verbrachten 40 Minuten damit, einen Dialog zu initiieren, um den Mann zu beruhigen und ihm medizinische Hilfe anzubieten, da man Verletzte im Supermarkt vermutete. Da der Täter jedoch nicht reagierte, wurde der Befehl zur Neutralisierung erteilt, wie Innenminister Ihor Klymenko mitteilte.

Die Lebensgeschichte von Dmytro V. wirft weitere Fragen auf. Ukrainische Ermittler geben an, dass er in Moskau geboren wurde. Ukrainische Medien berichten von weiteren Stationen: Er soll zuvor in der russischen Stadt Rjasan gelebt haben und vor seinem Umzug nach Kiew lange in Bachmut in der ukrainischen Region Donezk wohnhaft gewesen sein. Laut dem britischen Medium „The Guardian“ unterhielt er bis 2021 mehrere russische Bankkonten und besaß eine russische Telefonnummer. Auf Online-Plattformen wurden ihm antisemitische und antiukrainische Beiträge zugeschrieben, in denen er angeblich die „Säuberung“ der ukrainischen Gesellschaft nach den Methoden Hitlers fantasiert haben soll. Seit Beginn der russischen Vollinvasion im Februar 2022 versuchen russische Geheimdienste angeblich, ukrainische Staatsbürger für Sabotageakte in Europa zu rekrutieren, um das Vertrauen in die eigene Bevölkerung zu untergraben. Derzeit gibt es keine Beweise dafür, dass Dmytro V. für seine Tat angeworben wurde.

Präsident Wolodymyr Selenskyj wandte sich am Samstagabend per Video an die Nation und sprach den Angehörigen der Opfer sein Beileid aus. Er enthüllte, dass der Verdächtige polizeibekannt gewesen sei und bereits mehrfach mit dem Gesetz in Konflikt geraten sei. Als Folge des Vorfalls kündigte Innenminister Klymenko die Einleitung eines Dienstaufsichtsverfahrens an. Ein Video, das in sozialen Medien kursierte, zeigte, wie zwei Polizisten einen Jungen zurückließen, als V. in ihrer Nähe zu schießen begann. Klymenko betonte, dass „Dienen und Schützen“ mehr als nur eine Parole sei. Am Sonntagnachmittag trat der Chef der ukrainischen Patrouillenpolizei, Jewhenij Schukow, von seinem Amt zurück. Er bezeichnete das Verhalten der beiden Streifenpolizisten als unprofessionell und unwürdig und sprach von einem beschämenden Vorfall. Unterdessen gingen die Kämpfe in der Ukraine weiter. Bei einem Luftangriff auf Tschernihiw wurde ein 16-Jähriger getötet, mehrere weitere Personen verletzt. Die ukrainische Armee meldete indes die Zerstörung einer Drohnenfabrik auf russischem Staatsgebiet in Taganrog





DiePressecom / 🏆 5. in AT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Kiew Ukraine Terroranschlag Polizei Russland

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Feuerwehr rettet 'Pfand-Opfer' - Mann nach Pfandrückgabe in Box eingesperrtIn Pressbaum wollte ein 82-Jähriger seinen Pfand zurückgeben, als sich die Automatiktür hinter ihm verschloss und ihn einsperrte. Erst 90 Minuten später konnte er von der Feuerwehr mit einer Säge aus der Pfandbox freigeschnitten werden.

Read more »

Armut bei Menschen mit Behinderungen wächst: Hilfsorganisationen schlagen AlarmCaritas und Lebenshilfe warnen die Bundesregierung vor weiteren Budgetkürzungen, die Menschen mit Behinderungen besonders hart treffen könnten. Sie betonen, dass das aktuelle Budget nicht barrierefrei ist und befürchten Einsparungen bei Inklusion und Teilhabe. Die Arbeitslosigkeit und Armutsgefährdung von Menschen mit Behinderungen ist bereits hoch.

Read more »

Schusswaffenangriff in Kiew fordert mindestens fünf TodesopferEin bewaffneter Angreifer hat in einem Supermarkt in Kiew mindestens fünf Menschen getötet und mehrere verletzt. Der Täter wurde von der Polizei erschossen, vier Geiseln konnten befreit werden. Die Hintergründe der Tat sind noch unklar.

Read more »

Kiew: Polizei erschießt Geiselnehmer in SupermarktEin Angreifer hat am Samstag in Kiew fünf Zivilisten erschossen. Daraufhin floh er in einen Supermarkt und nahm dort Geiseln. Wenig später wurde er ...

Read more »

HiPP-Glas mit Rattengift - Polizei warnt jetzt ALLE Menschen in ÖsterreichHiPP-Glas mit Rattengift: Polizei warnt aktuell vor vergifteter Babynahrung in Österreich. Rückruf bei Spar, erhöhte Vorsicht empfohlen.

Read more »

Humanoide Roboter übertreffen Menschen bei Halbmarathon in ChinaBei einem Halbmarathon in China liefen erstmals humanoide Roboter der menschlichen Konkurrenz davon. Die ferngesteuerte Version des Humanoids Blitz gewann, wurde aber wegen einer Regelstrafe überholt. Die fortschrittliche verkörperte Künstliche Intelligenz wird in China von der Regierung gefördert und findet breite Anwendung.

Read more »