Blutiges Attentat auf islamisches Zentrum in Kalifornien: Ermittlungen zu Hassverbrechen eingeleitet

Ein tödlicher Angriff auf eine religiöse Einrichtung in Kalifornien hinterlässt drei Tote und wirft kritische Fragen über die Präventionsmöglichkeiten der Polizei auf.

Ein schrecklicher Gewaltakt hat die Gemeinschaft in Kalifornien tief erschüttert, nachdem ein islamisches Zentrum Ziel eines bewaffneten Angriffs wurde. Die Details des Tathergangs sind zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht vollständig geklärt, doch das Ausmaß der Tragödie ist bereits jetzt offensichtlich.

Ein Zeuge berichtete dem Sender CBS News, er habe etwa dreißig Schüsse gehört, woraufhin er umgehend die Polizei alarmierte. Die Sicherheitsbehörden reagierten mit einem massiven Großeinsatz, wobei Hubschrauberaufnahmen zeigten, wie schwer bewaffnete Polizeibeamte in einer hochgefährlichen Situation Kinder aus dem Gebäude in Sicherheit brachten. Vor Ort stellten die Ermittler drei leblos zurückgelassene Männer erwachsenen Alters fest. Einer der Getöteten war ein Wachmann der Einrichtung, während es sich bei den anderen beiden Opfern laut verschiedenen Medienberichten um Mitarbeiter des Zentrums handelte.

Die Identitäten der Opfer wurden aus Rücksicht auf die Hinterbliebenen zunächst nicht veröffentlicht. Der örtliche Polizeichef Scott Wahl betonte, dass die genauen Abläufe vor der Moschee noch untersucht werden müssten, bezeichnete das Handeln des getöteten Wachmanns jedoch als heldenhaft, da dieser durch seinen Einsatz zweifellos weitere Menschenleben gerettet habe. Während die Beamten das Gebäude des Zentrums akribisch durchsuchten, ging fast zeitgleich ein weiterer Notruf ein. Dieser meldete, dass nur wenige Straßen entfernt ein Garten- und Landschaftsbauer angeschossen worden sei.

Es ist davon auszugehen, dass dieser Mann nur überlebt hat, weil sein Helm einen Teil der Schüsse abfing und so eine tödliche Verletzung verhinderte. Nur wenige Minuten später wurde ein weiteres Fahrzeug entdeckt, das mitten auf der Straße stand. In diesem Auto befanden sich zwei tote Tatverdächtige. Laut Polizeichef Wahl deutet alles darauf hin, dass die Verdächtigen durch selbst zugefügte Schussverletzungen gestorben sind.

Die politische Reaktion ließ nicht lange auf sich warten. US-Präsident Donald Trump äußerte sich in Washington bestürzt über die entsetzliche Situation. Auch der Gouverneur von Kalifornien, Gavin Newsom, sprach deutliche Worte gegen den Vorfall und stellte klar, dass Hass in seinem Bundesstaat keinen Platz habe und dass Terrorakte oder Versuche der Einschüchterung gegen Glaubensgemeinschaften unter keinen Umständen geduldet werden würden. Ein besonders kritischer Aspekt der Ermittlungen ist die Frage, ob die Tat hätte verhindert werden können.

Es stellte sich heraus, dass die Mutter eines der Tatverdächtigen bereits rund zwei Stunden vor dem Angriff die Polizei kontaktiert hatte. Sie teilte den Beamten mit, dass ihr Sohn verschwunden sei und gemeinsam mit einem Freund unterwegs sei, wobei er Tarnkleidung trage.

Zudem fehlten mehrere Waffen und ihr Auto. Die Mutter äußerte die Sorge, ihr Sohn könnte Suizid begehen wollen. Die Polizei schlussfolgerte jedoch, dass die Details der Meldung nicht zu einem typischen Suizid passten. In der Folge wurden Beamte an verschiedene potenzielle Ziele geschickt, darunter eine Schule und ein Einkaufszentrum.

Ironischerweise befanden sich die Einsatzkräfte nur wenige Straßen vom islamischen Zentrum entfernt, als der Notruf einging. Die Ermittler untersuchen nun ein bei einem der Verdächtigen gefundenes Schreiben, zu dessen Inhalt jedoch noch keine Auskunft gegeben werden kann. Da das Ziel eine religiöse Einrichtung war, wird der Fall als Hassverbrechen eingestuft, weshalb auch das FBI eingeschaltet wurde.

Mark Remily vom FBI bezeichnete die Tat als völlig sinnlos und appellierte an die Öffentlichkeit, jeden noch so kleinen Hinweis zu melden, um die Motive hinter diesem schrecklichen Vorfall zu verstehen. Dieser Vorfall weckt schmerzliche Erinnerungen an eine ähnliche Tat Mitte März, bei der eine Synagoge in West Bloomfield, Michigan, angegriffen wurde. Damals fuhr ein Mann mit seinem Fahrzeug in das Gebäude, in dem sich viele Kleinkinder befanden.

Nur durch das schnelle Eingreifen des Sicherheitspersonals, das das Feuer eröffnete, konnte ein noch größeres Blutbad verhindert werden. Der Angreifer starb damals in seinem brennenden Auto. Spätere Ermittlungen ergaben, dass er von der Hisbollah inspiriert worden war. Die Parallelen zwischen diesen Angriffen verdeutlichen die wachsende Gefahr für religiöse Minderheiten und die Notwendigkeit verstärkter Sicherheitsmaßnahmen an Orten der Andacht, um die Bevölkerung vor ideologisch motivierter Gewalt zu schützen





nachrichten_at / 🏆 16. in AT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Kalifornien Hassverbrechen Terrorismus FBI Gewalttat

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Der juristische Kampf um OpenAI: Elon Musk gegen Sam Altman in KalifornienIn einem wegweisenden Prozess in Oakland wird darüber gestritten, ob die Umwandlung von OpenAI von einer gemeinnützigen Organisation in ein profitorientiertes Unternehmen rechtmäßig war und welche finanziellen Folgen dies hat.

Read more »

Deutscher Touristin wurden beide Beine amputiertNachdem im Zentrum der norditalienischen Stadt Modena am Samstag ein Auto in eine Gruppe von Fußgängern hineingefahren ist, werden noch fünf Personen ...

Read more »

Mehrere Tote: Teenager schießen auf Besucher einer Moschee in San...Die zwei Angreifer – sie wurden später tot von der Polizei aufgefunden – griffen ein islamisches Zentrum im US-Bundesstaat Kalifornien an und töteten drei Menschen. Das Motiv war vorerst unklar.

Read more »

Islamisches Zentrum in San Diego angegriffen, mehrere Menschen getötet und Tatverdächtige gefundenEin 17-Jähriger und ein 19-Jähriger griffen in San Diego ein islamisches Zentrum an, indem sie es beschädigten und mehr als 30 Menschen erschossen haben. Drei Menschen starben, die Täter wurden später tot in ihrem Auto gefunden. Ein warnender Anruf bei der Polizei deutet darauf hin, dass die Tat möglicherweise verhindert werden konnten.

Read more »