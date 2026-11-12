Blutige Schlacht im Abu Dhabi Hotel: Dvalishvili und Nurmagomedov verhaften

Merab Dvalishvili und Usman Nurmagomedov prügeln sich in Abu Dhabi. Die Polizei nimmt zehn Personen fest. Details zum Vorfall und zum bevorstehenden Kampf.

Merab Dvalishvili und Usman Nurmagomedov gerieten in einem Fünf-Sterne-Hotel in Abu Dhabi in eine massive physische Auseinandersetzung. Die beiden international bekannten Mixed-Martial-Arts-Kämpfer lieferten sich in der Hotellobby eine wild schlagende Prügelei, bei der auch deren Betreuer in das Geschehen eingriffen. Dieser Vorfall, der auf Social-Media-Plattformen viral ging, endete mit mehreren Verletzten und führte zu drastischen rechtlichen Konsequenzen für die Beteiligten.

Polizei meldet zehn Festnahmen in Abu Dhabi

Die Polizei von Abu Dhabi bestätigte gegenüber der Nachrichtenagentur The National, dass zehn Personen im Zusammenhang mit dem brutalen Handgemenge festgenommen wurden. Diese Festnahmen waren die unmittelbare Reaktion auf die eskalierte Situation in der Hotellobby. Die festgenommenen Personen wurden anschließend an die Staatsanwaltschaft weitergeleitet, was auf eine strafrechtliche Prüfung der Vorfälle hindeutet. Der Vorfall markiert einen schweren Bruch der Ruhe in der Öffentlichkeit und unterstreicht die Schwere der Konfrontation zwischen den beiden Sportlern.

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Dvalishvili mit blutüberströmtem Gesicht

Der georgische Kämpfer Merab Dvalishvili erlitt bei dem Zusammenstoß offensichtliche schwere Verletzungen. Auf Videos, die im Netz kursieren, ist sein Gesicht deutlich blutüberströmt zu sehen. Nach der Schlägerei äußerte er sich wütend über die Art und Weise, wie die Auseinandersetzung geführt wurde. Dvalishvili forderte seine Gegner direkt heraus und fragte rhetorisch nach der Manneskraft hinter einer solchen hinterhältigen Attacke. Er betonte, dass man Probleme auch auf echte, faire Weise austragen könne, was seine Frustration über die als unfair empfundene Taktik seiner Kontrahenten verdeutlicht.

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Geschichte der Fehde zwischen den Kämpfern

Zwischen Merab Dvalishvili und Usman Nurmagomedov aus Russland besteht bereits seit längerer Zeit eine intensive Rivalität. Die aktuelle Eskalation ist kein isoliertes Ereignis, sondern setzt eine bereits bestehende Spannung fort. Bereits im Juli hatte es bei einer früheren Veranstaltung zu einer deutlichen Auseinandersetzung zwischen den beiden Männern gegeben. Experten und Beobachter halten es für äußerst unwahrscheinlich, dass die aktuelle Schlägerei im Hotel Teil einer inszenierten公关-Kampagne war. Die physischen Folgen und die polizeiliche Reaktion deuten vielmehr auf eine echte, ungeplante Eskalation persönlicher Konflikte hin.

Vorbereitung auf das Real American Freestyle Event

Trotz der dramatischen Ereignisse halten sich beide Kämpfer weiterhin in Abu Dhabi auf, da sie dort an einem wichtigen Event der Kampfsport-Promotion Real American Freestyle teilnehmen werden. Dieses Event ist für den kommenden Samstag geplant. Es ist jedoch wichtig zu betonen, dass Merab Dvalishvili und Usman Nurmagomedov nicht gegeneinander in den Ring steigen werden. Die Rivalität findet also nicht im offiziellen Rahmen des Kampfabends statt, sondern in einem privaten, außersportlichen Kontext. Die Festnahmen und die gerichtliche Einleitung könnten sich dennoch negativ auf die öffentliche Wahrnehmung und die Vorbereitung der Athleten auf ihr jeweiliges Match auswirken.