Blutige Ehren-Aktion in Wien: Zehn Syrer vor Gericht

Nach einer massiven Gewalttat im Wiener Wasserpark müssen sich zehn junge syrische Männer verantworten. Die Tat, die aus einem verletzten Ehrgefühl entstanden sein soll, führte zu einem lebensgefährlichen Messerangriff. Der Prozess offenbarte widersprüchliche Aussagen der Angeklagten.

In Wien -Floridsdorf ereignete sich im November des vergangenen Jahres eine schwere Gewalttat, die im Wasserpark an der Alten Donau stattfand. Rund zwanzig junge syrische Männer griffen vier ihrer Landsleute an, wobei ein Opfer lebensgefährlich verletzt wurde.

Der schwerstverletzte junge Mann erlitt Stichverletzungen in Rücken und Gesäß und schwebte zwischenzeitlich in Lebensgefahr. Zehn der mutmaßlichen Täter, im Alter zwischen 15 und 27 Jahren, mussten sich vor Gericht verantworten. Die Anklage lautete auf teils versuchte, teils vollendete absichtliche schwere Körperverletzung, gegen den jüngstenBeschuldigten zusätzlich wegen versuchten Mordes. Da er zum Tatzeitpunkt noch Jugendlicher war, droht ihm im Höchstmaß eine Freiheitsstrafe von bis zu zehn Jahren, während im Erwachsenenstrafrecht Mord oder Mordversuch mit lebenslanger Haft bedroht sind.

Die Ermittlungen deuten auf ein Tatmotiv der verletzten Ehre hin. Der mutmaßliche Rädelsführer fühlte sich durch eine nicht näher definierte Ehrverletzung provoziert und plante eine "gewaltige Abreibung". Über eine Chatgruppe rief er weitere junge Syrer zu einem Treffen an einer Floridsdorfer Moschee auf. Von dort aus zogen die Gruppenmitglieder, bewaffnet mit Messern, Stöcken, Schlagringen, Pfefferspray und einer Schreckschusspistole, zum Tatort.

Die vier Opfer waren in der Erwartung einer friedlichen Aussprache gekommen, darunter der junge Mann, der die angebliche Ehrverletzung begangen haben soll, sein Bruder und zwei Freunde. Während der Rädelsführer weiterhin flüchtig ist, standen auch zwei seiner Brüder mit auf der Anklagebank. Alle zehn Beschuldigten Plädierten auf nicht schuldig. Ihre Aussagen wiesen starke Gemeinsamkeiten auf: Sie seien zufällig in der Gegend gewesen, hätten einen Spaziergang gemacht und von dem eigentlichen Angriff nichts mitbekommen.

Als einer der Angeklagten Schüsse aus der Schreckschusspistole hörte, sei er aus Neugier in den Park gegangen, habe aber nothing Auffälliges bemerkt. Auf die Frage der Richterin, warum auf seinem Handy ein Foto der Pistole gespeichert sei, antwortete er, er wisse nicht, wer ihm das geschickt habe. Mehrere Angeklagte zeigten während der Verhandlung ein grinssendes Verhalten Richtung Publikum, in dem sich zahlreiche Freunde eingefunden hatten.

Bei der Erfragung der Einkommensverhältnisse gab der Großteil an, von Sozialhilfe zu leben; nur der älteste Angeklagte war zuletzt einer geregelten Beschäftigung nachgegangen. Der Prozess ist für mehrere Tage angesetzt





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