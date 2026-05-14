Blue-Konsert im Wiener Gasometer: Nostalgie, dunkle Zeiten und Social Media

Die britische KultbandBlue feierte am Mittwochabend ihr 25-jähriges Bandjubiläum und 25 Jahre voller Hits, Kreischalarm und Boyband-Hype mit einem ausverkauften Konzert im Wiener Gasometer.

25 Jahre Blue und noch immer voller Boyband -Magie: Die britische Kultband brachte den ausverkauften Wiener Gasometer am Mittwochabend zum Schmelzen. Noch vor dem Konzert sprachen zwei der Bandmitglieder, Simon und Anthony mit uns über Nostalgie , dunkle Zeiten und Social Media – danach folgte eine emotionale Zeitreise zurück in die 2000er Jahre.

Allein schon bevor Blue überhaupt die Bühne betreten, lag diese ganz bestimmte 2000er-Nostalgie in der Luft. Im Rahmen ihrer großen "25th Anniversary Tour" feiern Duncan James, Lee Ryan, Simon Webbe und Antony Costa nämlich nicht nur ihr Bandjubiläum, sondern auch 25 Jahre voller Hits, Kreischalarm und Boyband-Hype. Die Bühne selbst ist simpel aufgebaut: kleine Stufen wie eine Pyramide, darauf riesige Buchstaben – B, L, U, E. Davor warten ein bunt gemischtes Publikum auf die vier Briten.

Von ganz jung bis deutlich älter ist alles vertreten. Manche Fans wirken, als hätten sie ihre alten Bravo-Poster erst gestern von der Wand genommen. Schon beim Gedanken an die berühmte "All Rise"-Ära wird klar: Dieser Abend wird vor allem eines – nostalgisch





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