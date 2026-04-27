„Bludenz läuft“: Erfolgreiches Sport- und Gemeinschafts-Event in Vorarlberg

Bei der beliebten Veranstaltung „Bludenz läuft“ nahmen zahlreiche Teilnehmerinnen und Teilnehmer an verschiedenen Bewerben teil, darunter Halbmarathons, Kinderläufe und ein Inklusionslauf. Das Event förderte Bewegung und Gemeinschaftsgefühl.

Am vergangenen Sonntag verwandelte sich Bludenz erneut in ein Zentrum des Sport s und der Gemeinschaft. Bei der beliebten Veranstaltung „Bludenz läuft“ strömten zahlreiche Teilnehmerinnen und Teilnehmer in die Innenstadt, um an den verschiedenen Bewerben teilzunehmen.

Das Event bot ein breites Spektrum an Streckenlängen, von anspruchsvollen Halbmarathons über 21,1 Kilometer bis hin zu kürzeren Läufen und speziellen Kinderbewerben. Ein besonderes Highlight war die Vorarlberger Landesmeisterschaft im Halbmarathon, die viele ambitionierte Läuferinnen und Läufer anlockte. Doch nicht nur sportliche Leistungen standen im Fokus – das Programm umfasste auch gezielte Bewerbe für den Nachwuchs und Inklusion. Beim Inklusionslauf konnten Menschen mit Handicap kostenlos teilnehmen, da die Startgebühr von den Veranstaltern übernommen wurde.

Am Nachmittag folgten die Kinderläufe, an denen rund 1.000 Kinder im Alter von drei bis 14 Jahren teilnahmen. Die Distanzen reichten von 400 Metern bis zu 2.000 Metern sowie einem Jugendlauf über fünf Kilometer. Ein weiterer Bestandteil des Events war der Firmenlauf über sieben Kilometer, bei dem der Teamgedanke im Vordergrund stand. Laut Rennleiter Richi Föger ist „Bludenz läuft“ weit mehr als nur ein Laufevent.

Das Ziel sei es, Menschen unterschiedlicher Altersgruppen zusammenzubringen und die Freude an Bewegung zu fördern. Die Veranstaltung zeigte einmal mehr, wie Sport Gemeinschaft schafft und Generationen verbindet. Die positive Resonanz der Teilnehmerinnen und Teilnehmer unterstreicht den Erfolg des Events, das bereits seit Jahren fester Bestandteil des sportlichen Kalenders in Vorarlberg ist. Neben den sportlichen Herausforderungen bot „Bludenz läuft“ auch Raum für Austausch und Begegnung.

Viele Familien nutzten die Gelegenheit, um gemeinsam aktiv zu sein und neue Kontakte zu knüpfen. Die Organisatoren blicken bereits gespannt auf die nächste Ausgabe der Veranstaltung, die wieder ein Highlight für Sportbegeisterte aller Altersgruppen sein wird





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