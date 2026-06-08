Bloober Team entwickelt "Star Trek"-Horror-Spiel "Shadow Frontier" mit Ro Laren

Das polnische Studio Bloober Team arbeitet an "Shadow Frontier", einem "Star Trek"-Spiel, das Horror-, Erkundungs- und Puzzle-Elemente verbinden soll. Hauptfigur ist Ro Laren, gesprochen von Michelle Forbes. Das Spiel erscheint voraussichtlich 2027 für PS5, Xbox Series X/S, Switch 2 und PC.

Das kommende Videospiel " Shadow Frontier " soll im Jahr 2027 für PlayStation 5, Xbox Series X /S, die Nintendo Switch 2 und den PC veröffentlicht werden. Das Projekt wird vom polnischen Entwicklungsstudio Bloober Team produziert, das bereits mit Horror-Spiel en wie "Layers of Fear" oder "The Medium" Erfahrung gesammelt hat.

Eine besondere Rolle spielt die Figur der Ro Laren, die von der Schauspielerin Michelle Forbes synchronisiert wird - sie übernimmt damit ihre ikonische Rolle aus der Serie "Star Trek: The Next Generation" erneut. Die Handlung beginnt mit einem Notruf: Ro stürzt auf einem unbekannten Planeten ab und muss sich dort gegen mutierte Kreaturen und eine undurchsichtige, mysteriöse Macht behaupten. Laut dem Bericht von "heise.de" verbindet das Spiel Erkundung, Rätsel, Kampfeinlagen und filmisch inszenierte Sequenzen zu einem ganzheitlichen Erlebnis.

Ro nutzt dabei Ausrüstung, die aus der "Star Trek"-Welt bekannt ist: Mit dem Tricorder scannt sie die Umgebung, der Phaser dient sowohl zur Lösung von Puzzles als auch zur Abwehr von Gegnern. Bloober-Chef Piotr Babieno betont: "Star Trek hatte schon immer einen speziellen Platz in unseren Herzen. Wir verbinden diese Leidenschaft mit dem, was wir am besten können: Horror.

" Die erste öffentliche Reaktion auf die Ankündigung ist gemischt. Einerseits wird die Rückkehr von Ro Laren als starke Figur sowie die Aussicht auf einen groß angelegten "Star Trek"-Titel nach vielen Jahren kleinerer oder durchwachsener Spiele begeistert aufgenommen.

Andererseits äußern viele Fans Zweifel, ob das gezeigte Material - der erste Trailer und die veröffentlichten Screenshots - tatsächlich den visuellen und tonalen Erwartungen an ein "Star Trek"-Spiel gerecht wird. Ein häufiges Feedback lautet, dass die Ästhetik und Atmosphäre eher nach klassischem Bloober-Horror aussehen als nach der science-fiction-lastigen, optimistischen Welt von "Star Trek". Dieser Kontrast wird besonders deutlich, wenn man die düsteren, beklemmenden Settings des Studios mit dem bisherigen Look der Serie vergleicht.

Hinter "Shadow Frontier" steht als Publisher das Paramount Games Studio, das erst Anfang Juni von Paramount Skydance gegründet wurde. Das bedeutet, dass "Shadow Frontier" eines der ersten größeren Projekte dieses neuen Labels sein wird. Die Kombination aus einem etablierten Horror-Entwickler, einer legendären Sci-Fi-Marke und einem frisch gegründeten Publisher bringt sowohl Potenzial als auch Risiken mit sich. Während Bloober Team sein Können im Genre unter Beweis stellen kann, muss das Spiel gleichzeitig den hohen Erwartungen der treuen "Star Trek"-Fans gerecht werden.

Ob "Shadow Frontier" den Spagat zwischen gruseliger Einzelspieler-Erfahrung und authentischem "Star Trek"-Feeling schafft, bleibt abzuwarten. Bisher bleibt das Spiel in vielen Details vage, und die Veröffentlichung ist erst für 2027 geplant - also noch weit entfernt. Dennoch hat die Ankündigung bereits jetzt für rege Diskussionen in der Community gesorgt und wirft die Frage auf, welchen Weg ein "Star Trek"-Spiel in der modernen Gaming-Landschaft einschlagen kann und soll





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