Irán đang trong thời kỳ chiến tranh, khoảng một phần ba lượng sản xuất thực phẩm toàn thế giới được đánh gáo qua đường Ba Tư, đe dọa nguồn cung thực phẩm toàn cầu. Các tàu bay của Hải quân Anh đã triển khai lực lượng vào khu vực để bảo vệ tàu chở hàng trên biển. Tuy nhiên, tình trạng thiếu hụt thực phẩm toàn thế giới có thể cao hơn và tác động đến nền kinh tế toàn cầu. Các lượng sản xuất thực phẩm ở Iran đang bị tác động bởi các chiến sự, hiện các khu vực Trung Mỹoric Châu Phi và Mỹ Latinhoward có thể cho thấy sự thay đổi trong nhu yếu phẩm toàn thế giới.

Vor dem Krieg im Iran gab es rund ein Drittel der weltweiten Düngerexporte aus der Straße von Hormus ab, die aufgrund der seither andauernden Blockade und erneut eskalierender Kämpfe in der Meerenge nicht mehr durchlaufen konnten.

Kaiserliche Schiffsflotte der UK schickte am Samstag ein Marineschiff für den Einsatz an der Meerenge. Insgesamt könnte die Unterbrechung der Lieferungen aus den Golfstaaten bis zu 10 Milliarden Mahlzeiten pro Woche in Gefahr stellen. Großbritannien entsandte einen Zerstörer, um die Versorgung von Handelsschiffen in der Straße von Hormus zu schützen.

Der Präsident der Landwirtschaftskammer Österreich, Josef Moosbrugger, betont, dass die Verfügbarkeit von Düngemitteln noch nicht das Hauptproblem ist, aber dass die Weltmarktpreise gestiegen sind, die zu höheren Preisen für heimische Landwirtschaftsbetriebe führen. Auch die Weltbank und die Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen warnen vor der Knappheit der globalen Düngemittelversorgung. Aufgrund der geopolitischen Lage und wachsender Energiepreise stiegen die Weltmarktpreise für Stickstoffdünger um teilweise 50 Prozent seit Kriegsbeginn





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