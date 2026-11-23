Unbekannte Täter räumten nachts ein Elektrofachgeschäft in Fürstenfeld aus. Innerhalb von zweieinhalb Minuten wurden mehrere Smartphones gestohlen. Polizei sucht Zeugen.

Unbekannte Täter verübten in der Nacht zum Montag einen spektakulären Einbruch in Fürstenfeld. Gegen 01:20 Uhr schlugen die Angreifer in der steirischen Stadt zu und drangen gewaltsam in ein Elektrofachgeschäft ein. Die Tat geschah im Bezirk Hartberg- Fürstenfeld, wo die Täter offensichtlich ein spezifisches Ziel vor Augen hatten.

Brachialer Zugriff auf die Eingangstür

Der Einbruch begann mit einer gewaltsamen Zerstörung des Geschäftszugangs. Die Täter zerstörten die Scheibe der elektrischen Eingangstür, um in das Gebäude zu gelangen. Laut der Kriminalpolizei wird als Tatwerkzeug wahrscheinlich eine Holzaxt verwendet, um die Barriere zu durchbrechen. Dieser brutalen Aktion folgte eine extrem schnelle Durchsuchung des Lokals.

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Minutenschnelle Räumung der Warenregale

Sobald der Zutritt gesichert war, entwickelte sich die Tat zu einem Wettlauf gegen die Zeit. Innerhalb von lediglich zweieinhalb Minuten hatten die Einbrecher die Regale des Elektrogeschäfts geleert. Die Opfer der Tat sind mehrere Smartphones, die gezielt und effizient entwendet wurden. Die Polizei geht davon aus, dass die Täter genau wussten, wo sie die begehrten Geräte finden würden.

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Polizeieinsatz und Ermittlungsmaßnahmen

Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen sofort nach Bekanntwerden des Vorfalls auf. Aktuell ist die genaue Anzahl der gestohlenen Geräte noch nicht definitiv feststellbar. Die unbekannten Täter verschwanden nach der Tat vom Schauplatz und hinterließen nur das zerstörte Türschild und leere Regale. Die Behörden arbeiten intensiv daran, die Tatgruppe zu identifizieren.

Sicherheitslage und zukünftige Prognosen

Dieser Vorfall verdeutlicht die Anfälligkeit von Einzelhandelsgeschäften für solche Blitzüberfälle. Die Schnelligkeit der Täter lässt darauf schließen, dass sie vorherige Beobachtungen betrieben haben. Eigentümer von Gewerbeimmobilien in Fürstenfeld könnten in Zukunft ihre Sicherheitsvorkehrungen überprüfen. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Lösung des Falls.