Blaudruck: Ein lebendiges Kulturerbe erblüht neu

Der Blaudruck, eine traditionelle Handwerkstechnik, wurde zum immateriellen UNESCO-Weltkulturerbe erklärt und erlebt dank der Renaissance der Tracht und des Engagements junger Färber eine Wiedergeburt.

Der Blaudruck , eine jahrhundertealte Handwerk stechnik, wurde 2018 in die Liste des immateriellen UNESCO-Weltkulturerbes aufgenommen. Diese Auszeichnung markiert einen Wendepunkt für das traditionelle Handwerk , das einst vom Aussterben bedroht war.

Jährlich zieht das Blaudruckzentrum Gutau in Oberösterreich Tausende Besucher an, die die einzigartige Technik und die wunderschönen Muster bewundern. Der Blaudruck ist tief in der österreichischen Kultur verwurzelt, was sich in zahlreichen Sprichwörtern wie 'Blau machen' oder 'ein blaues Wunder erleben' widerspiegelt. Die Familie Wagner, seit Generationen Blaudrucker, setzt auf traditionelle Methoden. Sie verwendet noch immer die Indigo-Küpen, die ihr Urgroßvater gebaut hat, und die alten Modeln – Holzstempel, die die Muster prägen.

Der Prozess ist aufwendig: Eine Masse, der sogenannte Papp, wird in Handarbeit auf den Stoff aufgebracht, härtet zwei Wochen aus und dient als Widerstand beim Färben. Das Färben erfolgt in den Küpen mit Indigo, wobei der Stoff zunächst grün wird und durch Oxidation an der Luft seinen charakteristischen Blauton erhält. Die Tradition des 'Blau Machens' geht auf die Färber zurück, die montags nach getaner Arbeit beim Wirten entspannten.

Alfred Atteneder, Obmann des Färbermuseums in Gutau, erklärt, dass die langen Wartezeiten zwischen den Farbbädern die Färber dazu veranlassten, den Montag gemütlich zu verbringen. Heute treffen sich über 100 Aussteller aus fünf Ländern in Gutau, um ihre Werke zu präsentieren, Schaufärben vorzuführen und Modenschauen zu veranstalten. Die Model der Familie Wagner sind teilweise über 200 Jahre alt, und Kunden schätzen sowohl traditionelle barocke und Jugendstilmuster als auch moderne Designs.

Besonders beliebt sind die Stoffe für Dirndl, für die Kunden aus nah und fern anreisen. Die Renaissance der Tracht hat dem Blaudruck neuen Aufschwung gebracht. Internationale Textiltreffen, wie das in Haslach 2019, haben dazu beigetragen, den Blaudruck weltweit bekannt zu machen. Das Färbergeheimnis, das über Generationen von Vater zu Sohn weitergegeben wurde, wurde durch die Zusammenarbeit der Färber bei den Treffen in Gutau gelockert.

Die Aufnahme in die UNESCO-Liste hat die internationale Sichtbarkeit des Blaudrucks erhöht und zu Kooperationen mit koreanischen Färbern geführt. Wissenschaftler weltweit zeigen Interesse an der alten Technik, und das Färbermuseum in Gutau erhält internationale Anfragen für Forschungsarbeiten. Künstler wie Janina Wegscheider experimentieren mit umweltverträglicheren Papprezepten und geben Workshops, um das Wissen weiterzugeben. Die Zukunft des Blaudrucks scheint gesichert, da die jüngere Generation das Handwerk erlernt und weiterführt.

Josef Koo im Burgenland hat bereits einen Sohn, der ihn zum Färbermarkt begleitet, und Felix Karl Wagner, der Sohn von Maria Wagner, hat sich vor zwei Jahren für den Blaudruck begeistert und möchte den Betrieb übernehmen. Maria Wagner betont, dass der Blaudruck mehr als nur Arbeit ist – es ist eine Faszination, die einen antreibt. Der Blaudruck ist ein lebendiges Kulturerbe, das durch die Leidenschaft und das Engagement der Färberfamilien bewahrt und weiterentwickelt wird.

Die steigende Nachfrage nach handwerklichen Produkten und die Wiederentdeckung traditioneller Werte tragen dazu bei, dass der Blaudruck auch in Zukunft eine blühende Tradition bleiben wird





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