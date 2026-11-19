Österreicher planen für den Black Friday im November 2026 hohe Ausgaben. Die Umfrage von idealo zeigt Sparpotenziale bei TV und Elektronik sowie Fallstricke bei Alltagsprodukten.

Der Black Friday steht am 27. November an und verspricht für viele Konsumenten in Österreich attraktive Angebote. Eine aktuelle Erhebung der Plattform idealo offenbart die konkreten Kaufabsichten der Bevölkerung. Demnach beabsichtigen 49 Prozent der heimischen Online-Shopper, an diesem Tag gezielt zuzuschlagen. Andere Verbraucher halten sich zurück, da 20 Prozent der Befragten明确表示 auf die Rabattaktionen verzichten wollen.

Kaufabsichten und Erwartungshaltung der Käufer

Die Erwartungen an die Preisnachlässe sind in diesem Jahr besonders hoch ausgefallen. 83 Prozent derjenigen, die am Black Friday einkaufen möchten, gehen von einer Ersparnis von mehr als zehn Prozent aus. Jeder dritte Teilnehmer (33 Prozent) rechnet sogar mit deutlicheren Preissenkungen im Bereich zwischen 21 und 40 Prozent. Diese Vorfreude ist in verschiedenen Altersgruppen spürbar, doch die jüngste Generation zeigt das höchste Engagement.

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In der Altersgruppe der 16- bis 24-Jährigen wollen laut der Studie 63 Prozent am 27. November online einkaufen. Bei den geschlechtsspezifischen Ausgabenplänen zeigt sich ein deutlicher Unterschied. Männer planen im Schnitt mit einem Budget von 435 Euro. Frauen orientieren sich an einem niedrigeren Erwartungswert von 270 Euro für ihre Einkäufe am Black Friday. Diese Differenz spiegelt unterschiedliche Kaufmuster in der Zielgruppe wider.

Reale Preisdaten und konkrete Einsparungen

Dass das Warten auf den Black Friday finanziell sinnvoll sein kann, belegen historische Preisdaten aus dem Vorjahr. Konkret zeigte sich dies beim Beispiel eines 65-Zoll-Fernsehers der Marke Samsung. Während des Black Friday 2025 kostete dieses Gerät nur noch 1.149 Euro. In den Tagen zuvor war der Kaufpreis noch bei 1.599 Euro gelegen.

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Die Differenz von 450 Euro entspricht einer Ersparnis von rund 28 Prozent. Solche Beispiele machen deutlich, dass substantielle Rabatte bei Elektronikartikeln durchaus realistisch sind. Käufer sollten sich jedoch nicht allein von hohen prozentualen Angaben leiten lassen, da die tatsächliche Ersparnis vom Vergleichspreis abhängt.

Fallstricke bei vermeintlichen Schnäppchen

Nicht jedes Angebot ist am Black Friday ein echtes Schnäppchen. Die Analyse der Preisvergleiche aus der Black Week 2025 zeigt kritische Muster bei bestimmten Produktkategorien. Bei Laufschuhen war nur jedes zehnte untersuchte Produkt günstiger als zum niedrigsten Preis der vorangegangenen 90 Tage. Das deutet auf künstliche Preismanipulationen hin.

Ähnlich verhält es sich bei digitalen Geräten. Bei Tablets traf das Kriterium eines echten Angebots nur auf rund jedes zwölfte Produkt zu. Noch seltener waren echte Schnäppchen bei Kaffeevollautomaten zu finden. Hier entsprach das Angebot nur etwa jedem 17. untersuchten Gerät dem niedrigsten Preis der Vormonate. Konsumenten sind hier gefordert, den eigenen Preisvergleich zu nutzen.

Gefragte Produkte und Kaufempfehlungen

Trotz der Warnung vor falschen Rabatten gab es klare Trendsetter im letzten Jahr. Besonders stark stieg das Interesse an LEGO-Spielzeug während der Black Week. Die Nachfrage lag um 530 Prozent über dem wöchentlichen Durchschnitt im Oktober. Auch Spielekonsolen (+392 Prozent) und Heißluftfritteusen (+380 Prozent) waren stark gefragt.

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Für den kommenden Black Friday am 27. November rät idealo zur Vorsicht bei den Konditionen. Käufer sollten vor dem Kauf unbedingt die Rücksendekosten und die Widerrufsfristen prüfen. Diese Faktoren können die eigentliche Ersparnis zunichtemachen, wenn man die Ware nicht behalten kann. Die Kombination aus Preistransparenz und klaren Kaufbedingungen ist entscheidend für einen erfolgreichen Einkauf.