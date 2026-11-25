Der Handelsverband warnt vor massiven Betrugsfällen zur Black Week 2026. Mit 460 Mio. Euro Umsatz rechnen Experten, doch Kaspersky meldet einen Anstieg gefälschter Shops von 50 Prozent.

Österreichs Konsumenten stehen vor der entscheidenden Phase des Weihnachtsgeschäfts 2026. Während sich die erste Adventswochenende bereits mit dem Christbaumverkauf ankündigt, rücken der Black Friday am 27. November und der Cyber Monday am 30. November immer näher. Diese Termine markieren den Startschuss für die intensivste Einkaufsphase des Jahres, in der Verbraucher weltweit auf der Suche nach Rabatten sind. Doch parallel zur steigenden Nachfrage breitet sich auch die Kriminalität aus, die auf die Schwachstellen unvorsichtiger Käufer setzt.

Laut einer aktuellen Erhebung des Handelsverbands in Kooperation mit idealo.at beabsichtigen heuer 58 Prozent der österreichischen Bevölkerung, an den Black-Week-Aktionen teilzunehmen. Die Konsumenten planen im Durchschnitt mit Ausgaben von 314 Euro pro Person. Der Handelsverband projiziert basierend auf diesen Werten einen Gesamtumsatz von 460 Millionen Euro im Raum Österreich. Bei diesen Summen steigen die Anreize für Betrüger, die auf die Gier nach Schnäppchen spekulieren.

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Cybersicherheitsexperten melden Rekordbelastung

Die Cybersicherheitsexperten von Kaspersky dokumentieren eine drastische Zunahme digitaler Betrugsversuche. Allein in den ersten beiden Novemberwochen des laufenden Jahres ist die Zahl gefälschter Rabattaktionen im globalen Vergleich zum Vorjahr um 50 Prozent gestiegen. Kriminelle nutzen etablierte Markenbekanntheit, um Vertrauen zu erschleichen und Opfer in falsche Webshops zu locken. Häufig dienen auch erfundene Gewinnspiele als Köder, um persönliche Daten der Nutzer zu stehlen.

Um die Dimension des Problems greifbar zu machen, verweist der Handelsverband auf Daten der Watchlist Internet. Auf einer dort entdeckten Liste für Fake-Shops finden sich mehr als 2.500 Adressen betrügerischer Onlineshops. Diese Menge umfasst sowohl bereits genutzte Domains als auch solche, die für künftige Betrugsaktionen reserviert sind. Von dieser Gesamtmenge wurden 1.814 Adressen als spezifisch relevant für den deutschsprachigen Raum eingestuft.

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Handelsverband-Geschäftsführer Rainer Will mahnt zur Prüfung

Rainer Will, Geschäftsführer des Handelsverbands, warnt eindringend: Ein Schnäppchen ist nur dann eins, wenn die bestellte Ware auch tatsächlich beim Kunden ankommt. Will betont, dass Verbraucher in der Black Week nicht nur Preise vergleichen, sondern die Anbieter sorgfältig prüfen müssen. Viele Kriminelle lehnen die Webadressen ihrer Fake-Shops an echte Händler an, um in Suchmaschinen und Social Media getarnt zu agieren. Die betroffenen Originalunternehmen haben mit diesen Betrugsaktionen nichts zu tun und sind selbst Opfer.

Konsumenten gelangen oft über Social-Media-Anzeigen oder Suchmaschinenergebnisse auf die gefälschten Seiten. Dort droht der Verlust des bezahlten Geldes sowie der Missbrauch persönlicher Daten. Will hebt hervor, dass die juristische Prüfung zertifizierter Anbieter jährlich wiederholt wird. Alle geprüften Anbieter sind beim Handelsverband gelistet, sodass Käufer vor dem Weihnachtseinkauf überprüfen können, ob ein Webshop das gültige Gütesiegel trägt.

EU-Regelungen zur Preistransparenz und Endpreisfalle

Neben der Wahl des Shops erfordert auch die Analyse der Rabatte Vorsicht. In der EU soll die 30-Tage-Preis-Regel verhindern, dass Händler ihre Preise kurz vor Aktionen künstlich erhöhen. Wer mit einer Preisermäßigung wirbt, muss grundsätzlich den niedrigsten Preis als Vergleichsbasis heranziehen, den er in den vergangenen 30 Tagen verlangt hat. In Österreich ist dabei derselbe Vertriebskanal maßgeblich für die Berechnung.

Rainer Will stellt klar, dass ein kurz vor der Black Week angehobener Preis in Österreich nicht als Basis dienen darf, um anschließend einen besonders hohen Rabatt vorzutäuschen. Diese Regel gilt sowohl im Online-Handel als auch im stationären Fachhandel. Entscheidend für den Käufer bleibt jedoch der tatsächliche Endpreis, der Versandkosten einschließt. Ein korrekt ausgewiesener Rabatt bedeutet nicht automatisch, dass ein Angebot tatsächlich das günstigste auf dem Markt ist.

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Zur Überprüfung zählt unter anderem ein vollständiges Impressum, transparente Preis- und Versandkostenangaben sowie die Einhaltung der Vorschriften zum Widerrufsrecht und zum Datenschutz. Durch die Nutzung dieser Prüfkriterien und die Konsultation der Listen des Handelsverbands können sich Verbraucher schützen. So lässt sich das Risiko minimieren, in die Fallen der 50-prozentig gestiegenen Betrugsversuche taktisch und finanziell hereinzufallen.