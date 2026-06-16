BK warnt vor Phishing-Angriffen über QR-Codes

Das Bundeskriminalamt (BK) warnt vor einer neuen Betrugsmasche: Kriminelle verschicken QR-Codes, die auf gefälschte Internetseiten von Banken oder Onlineshops führen. Besonders tückisch ist, dass Smartphones die Zielseite automatisch öffnen. Nutzer sollten daher vor dem Scannen prüfen, welche Adresse angezeigt wird.

Das Bundeskriminalamt (BK) warnt vor einer neuen Betrug smasche: Phishing -Angriffe überQR-Codes. Anstatt eines Links verschicken Kriminelle einen QR-Code, der auf gefälschte Internetseitenvon Banken, Onlineshops oder anderen seriösen Diensten führt.

Ziel ist es, Nutzer dazu zu bringen,persönliche Daten wie Login-Informationen oder Kreditkartendaten preiszugeben. Besonders tückisch:Viele Smartphones öffnen die Zielseite eines gescannten QR-Codes automatisch, ohne dass derNutzer die tatsächliche URL vorher überprüfen kann. Dadurch entsteht eine erhöhte Gefahr,unbeabsichtigt auf betrügerische Seiten zu gelangen. BK-Direktor Andreas Holzer betont: Kriminelle setzen darauf, dass Menschen aus Gewohnheit schnell scannen und handeln.

Nehmen Sie sich daher einen Moment Zeit, die angezeigte Internetadresse zu prüfen. Wichtige Warnzeichen sind dringende Aufforderungen wie "Zugang läuft ab" oder "sofort scannen", unerwartete Nachrichten per E-Mail oder Post sowie unpersönliche Anreden. Generell gilt: Bei Onlineportalen, zu denen man über einen Link oder QR-Code gekommen ist, sollten niemals vertrauliche Daten eingegeben werden. Nutzer sollten den Code nur scannen, wenn sie der Quelle und dem Absender absolut vertrauen.

Zur Sicherheit kann man die Ziel-URL vor dem Aufruf manuell in den Browser eintippen oder einen vertrauenswürdigen QR-Code-Scanner nutzen, der Links vorab anzeigt. Das BK rät außerdem, die offizielle App der jeweiligen Bank oder des Shops zu nutzen, anstatt über QR-Codes zu gelangen. Bei Verdacht auf einen betrügerischen Code sollte man die Seite sofort verlassen und den Vorfall bei der Polizei oder der zuständigen Institution melden. Aufklärung und gesunde Skepsis sind der beste Schutz gegen diese moderne Form des Phishings





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