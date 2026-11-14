BK-Analyse: Netzwerk The COM trifft auf 115 Fälle in Österreich

Das internationale Netzwerk The COM dringt mit 115 identifizierten Fällen in Österreich ein. BK-Chef Andreas Holzer warnt vor manipulierten Jugendlichen und fordert bessere Prävention.

Das international agierende und gewaltbereite Netzwerk "The COM" ist in Österreich präsent und stellt die Behörden vor neue Herausforderungen. Laut Direktor des Bundeskriminalamt es, Andreas Holzer, wurden 300 Fälle rückanalysiert, wobei 115 Fälle einen direkten Bezug zu der Online-Gruppierung aufweisen. Zwanzig dieser Vorfälle gelten als beweisfest, während in mehreren anderen Fällen bereits gerichtliche Urteile ergangen sind. Die Untersuchung zeigt, dass die Täter gezielt Kinder und Jugendliche in Chatgruppen, Foren und auf Messengerdiensten rekrutieren, manipulieren und zu Straftaten nötigen.

Struktur und Rekrutierungsmethoden des Netzwerks

Das Netzwerk "The COM" steht für "Community" und hat seine Ursprünge in den USA. Die kriminellen Akteure nutzen digitale Plattformen, um Vertrauen zu ihren Opfern aufzubauen, diese dann zu isolieren und schrittweise die psychologischen Grenzen zu verschieben. Häufig werden Kinder und Jugendliche von Minderjährigen oder jungen Erwachsenen angegriffen, die sie zu sexuellen Handlungen oder zur Erstellung intimster Aufnahmen drängen, um sie später zu erpressen.

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Ein besonders grausames Merkmal der Gruppierung sind sogenannte Cuttingshows. Dabei müssen Geschädigte vor zehntausenden Zusehern im Livestream Schnitte in ihre Haut ritzen, meist um Symbole oder Initialen der Gruppierung zu zeigen. Ehemalige Opfer werden oft zu neuen Tätern, da sie genau wissen, wie die Manipulation funktioniert. Das System belohnt dabei Brutalität, wobei der Brutalste den höchsten Status erhält, was einen enormen Druck unter den Tätern erzeugt.

Ermittlungsstatus und konkrete Tätergruppen

Andreas Holzer hält sich zu den einzelnen Fällen in Österreich bedeckt, gibt aber an, dass das Netzwerk etwa mit der 14-jährigen Friedhofsmörderin oder einem in Wien festgenommenen Schweden im Zusammenhang mit einem Suizidversuch einer 14-Jährigen in Verbindung gebracht wird. Das Deliktspektrum ist weit gestreut und umfasst rund 50 Arten, darunter Terrorismus, Körperverletzung, Erpressung, Vergewaltigung, Nötigung und Kindesmissbrauchsdarstellungen. Eine der bekanntesten Sub-Gruppierungen ist "764", die 2021 entstand und nach der Postleitzahl des 15-jährigen Gründers Bradley Chance Cadenhead benannt wurde. Cadenhead wurde 2021 festgenommen und 2023 zu 80 Jahren Haft verurteilt.

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Rechtliche Hürden und Forderungen nach Prävention

Die polizeilichen Möglichkeiten in Österreich sind durch fehlende Befugnisse zur Überwachung von Messengerdiensten stark eingeschränkt. Andreas Holzer kritisiert, dass die Hände der Polizei gebunden seien und man sich nur auf Partnerbehörden verlassen könne. Er fordert dringend die gesetzliche Umsetzung dieser Maßnahme, um effektiv gegen diese Kriminalität vorgehen zu können. Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) verstehe den Bedarf der Behörden, obwohl er sich öffentlich weniger dazu geäußert habe, was Holzer lobend hervorhebt.

Globale Prozesse und internationale Zusammenarbeit

Internationale Ermittlungen laufen auf Hochtouren, wobei die Motivation zur Kooperation zwischen den Kolleginnen und Kollegen immens hoch ist. Am Landgericht Hamburg läuft seit Jahresanfang ein Prozess gegen einen Deutsch-Iraner unter dem Pseudonym "White Tiger", der Kinder zu Gewalt gegen sich selbst gezwungen haben soll und wegen Mordes angeklagt ist, nachdem er einen 13-jährigen US-Amerikaner in den Suizid getrieben haben soll. Andreas Holzer betont, dass ein umfassendes Präventionskonzept notwendig ist, da reines Ermitteln nicht ausreicht, um die weitere Rekrutierung von Kindern zu stoppen.