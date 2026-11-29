Björk präsentiert eine radikale Neufassung ihrer Alben Vespertine und Medúlla mit dem Hamrahlíð Choir und Orchester. Die Aufnahme aus der Harpa Concert Hall erscheint jetzt.

Die isländische Sängerin Björk hat eine neue, aufwendig produzierte Live-Veröffentlichung unter dem Titel " Björk Orkestral with The Hamrahlíð Choir" vorgelegt. Dieses Projekt stellt eine radikale Neuinterpretation ihrer klassischen Alben " Vespertine" und " Medúlla" dar, die erstmals vor fünf Jahren auf der Bühne präsentiert wurde. Die Aufnahme stammt aus dem Jahr 2021 und wird nun erstmals veröffentlicht, um einem breiteren Publikum den einzigartigen Sound eines 50-köpfigen Chors und eines großen Orchesters zugänglich zu machen.

Radikale Neufassung traditioneller Alben

Björk führte die Stücke dieser zwei Werke vor genau fünf Jahren mit dem Hamrahlíð Choir und einem Orchester in einer Form auf, die sich deutlich von den Originalversionen unterschied. Die Aufnahmen entstanden in der eisigen Atmosphäre Islands, einer Umgebung, die laut Beschreibung selbst nüchterne Charaktere dazu verleitet, heulende Wintergeister zu vermuten. In dieser düsteren, winterlichen Kulisse liegt die Liebe zum Chorgesang nach wie vor hoch im Kurs. Während andere Künstler wie der Shooting-Star Laufey den Chorgesang im knallbunten Stil von Hollywood-Musicals einsetzen, nutzt Björk ihn auf diese Veröffentlichung hin dramatisch und mit der Wucht einer antiken griechischen Tragödie.

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Emotionale Tiefe und spirituelle Kontrolle

Die Musikalische Reise beginnt mit dem Stück "Show me forgiveness for having lost faith in myself", in dem sie ihre Stimme barmherzig in die tosende Stille singt. In diesem Moment gibt sie zu, ihr seelisches Inneres über einen längeren Zeitraum inferioren Kräften überlassen zu haben. Mit der neuen Veröffentlichung signalisiert sie jedoch ein Ende dieser Phase: Björk übernimmt wieder die volle Kontrolle über ihre Kunst und ihr emotionalen Ausdruck. Diese düstere Bestandsaufnahme fließt nahtlos in das jubelnde "Pleasure Is All Mine" über. Ein ächzendes Orgelspiel begleitet den Einstimmen des Chors, der majestätisch auf die Gemütsaufhellung reagiert. Das Stück "Pleasure Is All Mine" wurde ursprünglich vierzehn Monate nach der Geburt ihrer Tochter komponiert. Björk stellt darin die rhetorische Frage "Who gives most?", um dann die Antwort zu liefern, dass Frauen die Staffel des Lebens unter Schmerzen weiterreichen. Mittlerweile ist sie Großmutter und erinnert sich gerne an ihre eigene, als abstrakte Malerin tätige Großmutter, die sie immens inspirierte.

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Intimität des Chorgesangs in der Popmusik

Björk wurde durch eine Expressivität berühmt, die die Grenzen der Musikgenres immer wieder neu aushandelte. Auf diesem Album bleibt diese Abenteurlichkeit erhalten, wie am dritten Song "Hidden Place" deutlich wird. Dieses Lied war einst der Opener des Albums "Vespertine" und handelt von derartiger Intimität, dass es ursprünglich als ein Selbstgespräch angelegt war. Björk singt dort über ein Liebesgeständnis, das sie nicht sofort einordnen konnte: "I'm not sure what to do with it". Im Dialog mit dem großen Kollektiv des Hamrahlíð Choir erblüht das Lied jedoch auf völlig neue Weise. Die Stimmung changiert dabei zwischen unterstützend und kontrastierend, was den geheimen Ort der überlebensgroßen Gefühle widerspiegelt. Die hier entstehende Schönheit ist diffizil und erinnert daran, welche Kraft mehrstimmiger Gesang bereits in den Sechziger- und Siebzigerjahren in der Popmusik entwickelte. Diese Art von vielstimmiger Intonation war in der Easy-Listening-Musik bei Künstlern wie Anita Kerr und Ray Conniff ein Trumpf. Auch im Bereich der Middle-of-the-Road-Chartsästhetik setzten solche Chöre Maßstäbe, von den Bee Gees und ABBA bis hin zu Queen. Sogar beim Rolling-Stones-Klassiker "You Can't Always Get What You Want" kam der London Bach Choir zum Einsatz, und bei Pink Floyds "Another Brick In The Wall" schrien die Kids der Islington Green School gegen Autoritäten an.

Historischer Kontext und musikalische Expertise

Björk zelebriert diese Vielseitigkeit des Chorgesangs, der sowohl beschwichtigend als auch aufwiegelnd wirken kann, auf diesem neuen Livedokument. Der Hamrahlíð Choir, der auch unter dem Signet Hamrahlíðarkórrinn firmiert, wird von Þorgerður Ingólfsdóttir geleitet. Diese Verbindung ist nicht neu, da der Chor bereits früher zu Björks Output beitrug, insbesondere im Jahr 2017 zu einzelnen Liedern von ihrem Album "Utopia". Schon damals zeigte sich die umwälzende Kraft des Ensembles. Die vorliegende Veröffentlichung umfasst elf Lieder, die im Oktober 2021 in der Harpa Concert Hall in Reykjavik aufgezeichnet wurden. Das Gros des Repertoires besteht aus Liedern des Albums "Medúlla", bei dem Björk bereits an die Grenzen dessen ging, was eine menschliche Singstimme leisten kann. Der Chor erweitert das Spektrum des Ausdrucks in dieser Neufassung nochmals spektakulär. Björk bleibt auch mit diesem Projekt eine Meisterin im Polarisieren, indem sie vergangene Werke in einen völlig neuen, kollektiven Kontext stellt.