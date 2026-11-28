Der Bitcoin-Preis ist seit Oktober 2025 um über die Hälfte auf 55.100 Dollar eingebrochen. Die Marktkapitalisierung liegt nun unter der von Berkshire Hathaway. Experten sehen Risiken bis 15.500 Dollar.

Der Bitcoin -Preis befindet sich in einer tiefen Krise und hat innerhalb eines Jahres fast ein Drittel seiner Wertigkeit eingebüßt. Seit dem historischen Rekordhoch am 6. Oktober 2025 ist der Kurs des digitalen Geldes sogar um mehr als die Hälfte gesunken. Ein besonderer Demütigungspunkt für die Community ist, dass die Marktkapitalisierung des Bitcoin zeitweise unter die von Warren Buffett s Investmentholding Berkshire Hathaway fiel. Berkshire war zuletzt auf 1,24 Billionen Dollar bewertet, was etwas mehr entspricht als der gesamten im Umlauf befindlichen Bitcoin -Menge.

Einbruch auf 55.100 Dollar übertrifft alle Erwartungen

Erreichte der Bitcoin-Preis im Oktober 2025 noch einen Höchststand von 126.000 Dollar, fiel er kürzlich auf ein 26-Monats-Tief von 55.100 Dollar. Dieser massive Rückgang hat die gesamte Rallye der Jahre 2024 und 2025 effektiv ausradiert. In der Vergangenheit trugen Bitcoiner stolz T-Shirts mit der Aufschrift "I told you so", doch diese Euphorie ist nun verflogen. Es ist ungewiss, wie tief die Talfahrt noch weitergehen wird, wobei einige Analysten bei 53.000 Dollar einen potenziellen Boden sehen.

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Peter Schiff warnt vor 15.500 Dollar und Zinsdruck

Der streitbare Vermögensverwalter und Bitcoin-Kritiker Peter Schiff prognostiziert sogar, dass Bitcoin bald nur noch 15.500 Dollar kosten werde, was dem Tief des letzten Marktzyklus vor vier Jahren entspricht. Das Motiv, sich Bitcoin oder Edelmetalle wie Silber und Gold zur Absicherung gegen Geldabwertung zuzulegen, ist in den Hintergrund getreten. Stattdessen sorgen steigende Zinsen in den USA und der starke US-Dollar für Druck auf diese Assets. US-Staatsanleihen bieten inzwischen passable Renditen, was die Attraktivität von riskanteren Investitionen weiter mindert.

Regulatorische Hürden und Sicherheitsbedenken

Zusätzliche Belastungsfaktoren sind der Ausgang der Midterm-Wahlen in den USA, der massive Hack der Kryptobörse Binance und die Sorge, dass Künstliche Intelligenz künftig die Bitcoin-Verschlüsselung knacken könnte. Beide Kammern des US-Kongresses stehen jetzt unter demokratischer Kontrolle, was Bedenken schürt, da Politiker wie Senatorin Elizabeth Warren nicht als kryptofreundlich gelten. Sie kann zwar private Zahlungen nicht stoppen, übt aber Druck für eine stärkere Überwachung der Selbstverwahrung aus. In Europa müssen Kryptobörsen ab Jänner erstmals Transaktionsdaten an die Finanzämter melden, was die Angst vor Hackerangriffen auf diese Listen schürt.

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Binance-Hack demonstriert mangelnde absolute Sicherheit

Der Hack der Kryptobörse Binance im Oktober, bei dem nordkoreanische Hacker 6,3 Milliarden Dollar stahlen, hat gezeigt, dass selbst große Handelsplätze verwundbar sind. Obwohl alle Anleger in diesem Fall ihr Geld zurückerhielten, bleibt die Lehre, dass es keine absolute Sicherheit gibt. Dies gilt sowohl für die Selbstverwahrung durch Nutzer als auch für die Lagerung bei externen Anbietern. Die nervösen Reaktionen der Anleger, die seit 2024 in Bitcoin-ETFs investiert sind, verdeutlichen die Unsicherheit in diesem Bärenmarkt. Veteranen geben oft nicht mehr den Ton an, während neue Investoren ängstlich auf jeden Kursrückgang reagieren.

Abschwächung der Schutzfunktion und Marktveränderungen

Die klassische Erzählung, Bitcoin diene als Krisenwährung, hält bei Dollarstärke und hohen Zinsen nicht stand. Kritiker betonen, dass Bitcoin aufgrund seiner starken Schwankungen kein "digitales Gold" sei, obwohl auch Gold historische Durchhänger von bis zu 27 Jahren erlebte. Die Verbreitung von Bitcoin als alltägliches Zahlungsmittel stockt, unter anderem wegen strenger Regulierung. Zudem wenden sich einst kryptobegeisterte Anleger der Künstlichen Intelligenz zu, die sie aktuell für das spannendere Technologiethema halten, was den Kapitalabfluss aus dem Krypto-Sektor weiter beschleunigt.