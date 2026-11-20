Bitcoin sinkt auf 58.700 Dollar wegen Zinsängsten und Tech-Verlusten. Marktkapitalisierung bei 1,2 Billionen Dollar. Analyse der Verluste seit 2025.

Der Kurs für den Bitcoin ist am Freitagnachmittag infolge eines starken Ausverkaufs von Technologieaktien deutlich eingebrochen. Die älteste und weltweit bekannteste Kryptowährung rutschte dabei bis auf einen Tiefststand von 58.700 US-Dollar ab. Dieser Wert markiert das niedrigste Notierungsniveau seit Anfang Juli. Kurz nach 17 Uhr am Freitag zeigte sich zwar eine leichte Erholung, doch der Kurs stabilisierte sich erst bei rund 59.500 US-Dollar. Damit lag der Wert immer noch rund 3.000 Dollar bzw. etwa fünf Prozent unter dem Niveau vom Donnerstagabend.

Verluste an Börsen und Zinsängsten

Die jüngsten Kurseinbußen haben das Wochenminus auf etwas mehr als 13 Prozent ausgebaut. Als primäre Ursachen für diesen starken Rückgang gelten die wachsenden Erwartungen steigender Zinsen in den USA. Solche Zinsanstiege machen traditionelle, renditestarke Anlageformen für Investoren wieder attraktiver als risikobehaftete Spekulationsgüter. Gleichzeitig belastet der massive Rückgang der US-Technologieaktien die Stimmung. Da Tech-Aktien oft als Indikatoren für die Risikobereitschaft am Markt dienen, führt deren Schwäche dazu, dass die allgemeine Risikofreude der Anleger sinkt.

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Genau dieser Rückgang der Risikobereitschaft trifft den Bitcoin hart. Die Kryptowährung ist bekannt für ihre hohe Volatilität und reagiert äußerst sensibel auf globale Marktstimmungen. Wenn große institutionelle und private Geldgeber ihre Risiken drosseln, leiden darunter zuerst die volatilen Assets. Diese Mechanik hat den Kurs des Bitcoins in den letzten Stunden massiv unter Druck gesetzt und die technischen Unterstützungslevel durchbrochen.

Historischer Kontext und Jahresbilanz

Die jahrelang stark nachgefragte Digitalwährung steht seit einiger Zeit unter enormem Schwankungsdruck. Im bisherigen Jahresverlauf sackte der Kurs bereits um fast ein Drittel ab. Dies geschah, nachdem der Bitcoin im Jahr 2025 zuvor bereits um sechs Prozent an Wert verloren hatte. Es handelt sich dabei um das vierte Verlustjahr in der gesamten Geschichte der Digitalwährung, die seit 2009 existiert. Diese Häufung von Verlustperioden ist für die Marktbefürworter besorgniserregend, da sie langfristige Wachstums narratives in Frage stellen.

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Seit dem absoluten Rekordhoch von mehr als 126.000 Dollar im Oktober 2025 hat der Bitcoin-Kurs bereits etwas mehr als 50 Prozent seines Wertes eingebüßt. Selbst auf einer Fünfjahresbetrachtungssicht ist der Kurs kaum noch im Plus, was die aktuellen Verluste im historischen Kontext relativiert. Langfristig betrachtet bleibt der Bitcoin dennoch eine der erfolgreichsten Anlageklassen der letzten Dekade. Seit November 2016 verteuerte sich der Bitcoin um rund 7.900 Prozent. Das bedeutet rechnerisch, dass der Kurs um fast das 80-Fache nach oben kletterte.

Marktkapitalisierung und Wettbewerb

Trotz der aktuellen Talfahrt dominiert der Bitcoin weiter den Kryptowährungsmarkt eindeutig. Die Marktkapitalisierung des Bitcoin liegt aktuell bei knapp 1,2 Billionen US-Dollar. Dieser enorme Wert hebt die Dominanz der digitalen Währung im Vergleich zu ihren Konkurrenten deutlich hervor. Im direkten Vergleich dazu wird auf der Plattform CoinMarketCap der Gesamtwert aller Digitalwährungen mit rund zwei Billionen US-Dollar angegeben. Der Bitcoin nimmt damit knapp die Hälfte des gesamten Marktes ein.

Auf den folgenden Rängen folgen mit weitem Abstand die Wettbewerber um die zweite und dritte Position. Die Marktkapitalisierung von Ethereum liegt bei rund 200 Milliarden US-Dollar, gefolgt von Tether mit etwa 175 Milliarden US-Dollar. Diese Zahlen verdeutlichen, dass der Markt zwar diversifiziert ist, der Bitcoin aber als stabilisierender Faktor und Marktführer agiert. Die aktuelle Schwächepause wird von vielen Analysestellen als Korrektur nach dem starken Anstieg im Vorjahr gewertet, wobei die fundamentale Marktstruktur intakt bleibt.