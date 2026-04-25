Biogena begeht sein 20-jähriges Bestehen mit einer Feier in Koppl, Salzburg, zu der prominente Sportler wie Dominic Thiem und Marcel Hirscher geladen waren. Hirscher gab Einblicke in seinen Reha-Prozess nach einem Kreuzbandriss.

Biogena feierte ihr 20-jähriges Bestehen mit einem glanzvollen Event in Koppl, Salzburg, das zahlreiche prominente Sport ler anzog. Das Mikronährstoff-Unternehmen hatte am Freitag zu einer Feier eingeladen, die nicht nur die Erfolge der letzten zwei Jahrzehnte würdigte, sondern auch einen Blick in die Zukunft warf.

Zu den Ehrengästen zählten der ehemalige Tennisstar Dominic Thiem und die Skilegende Marcel Hirscher, die beide eine große Anziehungskraft auf die zahlreichen Fans ausübten. Die Veranstaltung bot den Besuchern die seltene Gelegenheit, diese Sportidole hautnah zu erleben und exklusive Einblicke in ihr Leben und ihre Pläne zu erhalten. Thiem stand den ganzen Tag für Gespräche und Autogrammwünsche zur Verfügung, während der Abend von einem aufregenden Live-Boxkampf der Weltmeisterin Michaela Kotásková gekrönt wurde, der für zusätzliche Spannung und Unterhaltung sorgte.

Der Firmenchef Albert Schmidbauer äußerte sich begeistert über die hohe Besucherzahl und die positive Resonanz auf das Jubiläumsfest. Er betonte die Bedeutung von Biogena als Partner im Leistungssport und die gemeinsame Vision, Athleten mit hochwertigen Mikronährstoffen zu unterstützen. Im Fokus des Interesses stand insbesondere Marcel Hirscher, der weiterhin intensiv an seinem Comeback nach einem schweren Kreuzbandriss arbeitet. Der 37-Jährige gab offen zu, dass der Weg zurück auf die Skier noch lang und beschwerlich ist.

'Ich knabbere noch ordentlich daran', erklärte er ehrlich und betonte die Ungewissheit über den genauen Zeitpunkt seiner Rückkehr. 'Wie lange das noch alles dauert, kann mir eben kein Mensch sagen. Das ist das Schwere', fügte er nachdenklich hinzu. Hirscher machte deutlich, dass er sich derzeit voll und ganz auf seine Rehabilitation konzentriert und keine voreiligen Entscheidungen treffen möchte.

Er betonte die Notwendigkeit, seinen Körper vollständig zu heilen, bevor er wieder an Wettkämpfen teilnehmen kann. Der ehemalige Ski-Superstar zeigte sich jedoch optimistisch und versicherte seinen Fans, dass er alles in seiner Macht Stehende tun wird, um wieder auf das höchste Niveau zurückzukehren. Er sprach auch über die Herausforderungen, mit denen er während seiner Verletzung konfrontiert war, und die mentale Stärke, die er benötigt, um diese zu überwinden. Seit dem 2.

Februar hat Hirscher das Skifahren komplett pausiert, um seinem Körper die notwendige Ruhe und Erholung zu gönnen. Die Veranstaltung in Koppl war somit nicht nur eine Feier des 20-jährigen Bestehens von Biogena, sondern auch ein Treffpunkt für Spitzensportler und ihre Fans. Sie bot eine Plattform für den Austausch von Erfahrungen und die Inspiration für zukünftige Erfolge.

Die Anwesenheit von Dominic Thiem und Marcel Hirscher unterstrich die enge Verbindung von Biogena zum Leistungssport und die Bedeutung von Mikronährstoffen für die optimale Leistungsfähigkeit von Athleten. Der Live-Boxkampf von Michaela Kotásková sorgte für einen dynamischen Kontrast zum ruhigeren Rahmen der Gespräche und Interviews. Insgesamt war das Jubiläumsfest ein voller Erfolg, der die positive Entwicklung von Biogena in den letzten zwei Jahrzehnten widerspiegelte und einen vielversprechenden Ausblick auf die Zukunft bot.

Die Veranstaltung wurde von den Medien umfassend begleitet und fand in zahlreichen Berichten und Artikeln Erwähnung. Biogena hat sich als führender Anbieter von Mikronährstoffen etabliert und genießt bei Sportlern und gesundheitsbewussten Menschen gleichermaßen hohes Ansehen. Das Unternehmen plant, auch in Zukunft in Forschung und Entwicklung zu investieren, um innovative Produkte anzubieten, die zur Verbesserung der Gesundheit und Leistungsfähigkeit beitragen





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