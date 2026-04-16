Biogas-Ausbau in Österreich: Stromkunden sollen Kosten tragen

Ein neues Gesetz zur Förderung von Biogas in Österreich plant, die Abhängigkeit von fossilen Gasimporten zu verringern. Überraschend sollen die Kosten dafür jedoch nicht von den Gasverbrauchern, sondern von den Stromkunden getragen werden. Dies könnte zu einer deutlichen Erhöhung der Strompreise führen.

Österreich plant einen signifikanten Ausbau der heimischen Biogas produktion, um die Abhängigkeit von fossilen Gasimporten zu reduzieren. Das im Entwurf vorliegende Erneuerbares-Gas-Gesetz (EGG) zielt darauf ab, die Produktion von Biogas aus landwirtschaftlichen Abfällen, Biomüll und Gülle zu steigern. Das ambitionierte Ziel ist die Erzeugung von mindestens einer Terawattstunde (TWh) Biogas im Jahr 2030. Aktuell liegt die eingespeiste Menge im Netz nur bei etwa einem Zehntel dieser Menge.

Während grüner Wasserstoff, eine weitere erneuerbare Gasoption, aufgrund der budgetären Lage finanziell weitgehend ohne staatliche Unterstützung auskommen muss, ist für Biomethan eine breite Förderung vorgesehen. Der Gesetzgeber betont die Notwendigkeit einer nationalen Produktion, um die Versorgungssicherheit zu gewährleisten und die Abhängigkeit von fossilem Erdgas zu verringern. Die Schätzungen des technischen Potenzials für Biogas in Österreich gehen von rund sechs TWh aus, was die angestrebte Menge von einer TWh als erreichbar erscheinen lässt. Derzeit sind rund 300 Biogasanlagen in Betrieb, jedoch rechnet sich die Produktion ohne staatliche Anreize derzeit nicht.

Die Kernfrage, die für Überraschung und Kritik sorgt, ist die Finanzierung der vorgesehenen Marktprämie. Diese Prämie soll die Differenz zwischen den Produktionskosten für Biogas und den Marktpreisen für fossiles Erdgas sowie die Kosten für Treibhausgasemissionen ausgleichen. Der Bund kalkuliert mit einem jährlichen Förderbedarf von rund 150 Millionen Euro, der bis zum Jahr 2030 auf maximal 245 Millionen Euro ansteigen könnte. Entgegen der Erwartung, dass die Kosten von den Nutzern des erneuerbaren Gases getragen werden, sollen diese Mittel jedoch nahezu ausschließlich über den EAG-Förderbeitrag und die EAG-Förderpauschale aus der Stromrechnung finanziert werden. Diese Pauschale dient bislang primär der Förderung von Ökostromkraftwerken.

Michael Strugl, Verbund-Chef und Präsident von Österreichs Energie, äußert sich kritisch zu diesem Modell. Er bezeichnet die geplante Kostenübertragung auf die Stromkunden als kontraproduktiv und fragt sich, warum Stromkunden für eine Technologie aufkommen sollen, von der sie keinen direkten Nutzen haben. Das zuständige Energieministerium verweist auf die laufende koalitionäre Abstimmung und betont, dass das Gesetz einen rechtlichen Rahmen schaffen soll, der den Ausbau erneuerbarer Gase ermöglicht, Investitionen absichert und wirtschaftliche Tragfähigkeit, Versorgungssicherheit und Wettbewerbsfähigkeit berücksichtigt.

Die geplante Finanzierung des Biogas-Ausbaus über die Stromrechnung ist nicht neu. Bereits in der Vergangenheit gab es ähnliche Bestrebungen, die auf Widerstand stießen. Die aktuellen Pläne sehen vor, dass die jährlichen 150 Millionen Euro für die Biogas-Förderung mehr als ein Drittel der gesamten Förderungen für erneuerbare Stromerzeugung ausmachen, die im Jahr 2026 von den Stromkunden zu tragen sind. Dies würde voraussichtlich zu einer Erhöhung der entsprechenden Positionen auf der Stromrechnung um über ein Viertel führen, sofern die Ausbauziele des EGG erreicht werden. Die genauen Auswirkungen auf unbeteiligte Stromkunden sind daher erheblich und werfen Fragen nach der Fairness und Effizienz des gewählten Finanzierungsmodells auf. Die Wiener SPÖ hat sich in der Vergangenheit für Modelle ausgesprochen, die die Kosten auf möglichst viele Schultern verteilen, was im Kontext der Pläne für die Wien Energie, die zukünftig größere Mengen Biogas für die Fernwärmeerzeugung benötigen wird, von Bedeutung sein könnte. Die Debatte um die Kostenverteilung für erneuerbare Gase in Österreich ist damit in eine neue, potenziell kostspielige Phase getreten





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