BioCapture für Polizei: Österreichweit flächendeckender Einsatz startet

Seit Tagen sind alle 32.000 österreichischen Beamten mit BioCapture ausgestattet. Der Testbetrieb zeigt Erfolge bei Identitätsfeststellungen und Fremdenkontrolle.

Die österreichische Bundespolizei hat einen signifikanten technologischen Meilenstein erreicht, der die täglichen Ermittlungs- und Kontrollverfahren grundlegend verändert. Seit einigen Tagen verfügen sämtliche rund 32.000 aktiven Polizistinnen und Polizisten in Österreich über Dienstsmartphones, die mit der innovativen Technologie "BioCapture" ausgestattet sind. Diese mobile Lösung ermöglicht es den Beamten, Fingerabdrücke direkt am Ort des Geschehens zu scannen und sofort auszuwerten, ohne dass eine physische Anwesenheit in einer Polizeidienststelle erforderlich ist.

Technologie BioCapture im Vollbetrieb

Der Innenminister betonte bei der Vorstellung der flächendeckenden Einführung, dass diese Entwicklung mehr als einem Jahr intensiver Vorbereitung bedurfte. Die Technologie erlaubt es den Einsatzkräften, die biometrischen Daten von kontrollierten Personen unmittelbar auf dem mobilen Endgerät zu erfassen. Dies eliminiert die bisher notwendige Fahrt zur nächsten Polizeiinspektion zur genauen Identitätsfeststellung. Die damit verbundene enorme Zeitersparnis stellt einen Paradigmenwechsel in der operativen Arbeit dar. Durch den Verzicht auf Rückfahrten bleiben die Beamten deutlich länger und effektiver in der Öffentlichkeit präsent, was die Präsenz und Sichtbarkeit der Polizei erhöht.

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Erfolge im Probebetrieb in drei Bundesländern

Der vorangegangene Testbetrieb konzentrierte sich zunächst auf ausgewählte Regionen und Einheiten, um die Praktikabilität unter realen Bedingungen zu validieren. In diesem Zeitraum waren 600 Beamte in Wien, Niederösterreich und der Steiermark in das Pilotprojekt eingebunden. Die Wiener Bereitschaftseinheit war dabei bereits seit März 2026 aktiv an den Scans beteiligt. Österreichweit wurden während dieser Probephase insgesamt 2.516 Scans durchgeführt, was die technische Zuverlässigkeit der Systeme bestätigte. Besonders die Wiener Fremdenpolizei (AFA) nutzte die Fingerabdruckscans intensiv und erzielte konkrete执法-Ergebnisse.

Konkrete Ergebnisse der Wiener Fremdenpolizei

Die Daten der AFA belegen den praktischen Nutzen der neuen Technik in der täglichen Arbeit. Im laufenden Jahr führte die Behörde laut Angaben von Csefan 953 Identitätsfeststellungen durch. Dabei wurden 69 Personen festgenommen und 136 Verwaltungsanzeigen erstattet. Diese Zahlen verdeutlichen, wie effektiv die schnelle Abfrage der biometrischen Daten bei der Aufdeckung von Tätern oder bei Kontrollen von Personen ohne gültige Dokumente ist. Viele Kontrollierte geben sich oft falsche Namen oder besitzen keine Papiere, weshalb die direkte Abgleichung der Fingerabdrücke entscheidend ist.

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Zukünftige Vernetzung mit europäischen Systemen

BioCapture wurde vom Bundeskriminalamt gemeinsam mit dem Austrian Institute of Technology (AIT) sowie weiteren Forschungspartnern entwickelt. Dieser Verbund aus staatlicher Exekutive und akademischer Forschung sorgt für hohe Sicherheitsstandards und technische Innovation. Ein wichtiger Aspekt der Weiterentwicklung ist die geplante Anbindung an europäische biometrische Systeme, die ab 2027 umgesetzt werden soll. Ziel dieser Integration ist der Zugriff auf einen umfassenden Datenbestand von bis zu 400 Millionen Personen, was die internationale Zusammenarbeit und Effizienz weiter steigern wird.

Erleichterungen bei fremdenpolizeilichen Kontrollen

Landespolizeivizepräsident Csefan hob hervor, dass die größte Stärke der Technologie in der Arbeitserleichterung bei fremdenpolizeilichen Maßnahmen liegt. Straftäter können unter bestimmten Voraussetzungen "erkennungsdienstlich behandelt" werden, wobei Fingerabdrücke und Personendaten inklusive DNA in einem zentralen Register gespeichert werden. Auch Fremde bzw. Asylwerber fallen unter diese Regelung, wobei ihre Daten in einer separaten Datenbank hinterlegt werden. Die App gibt den Beamten eine sofortige Rückmeldung, ob die gescannten Fingerabdrücke bereits vorhanden sind und einer konkreten Person zugeordnet werden können, was die Entscheidungsfindung am Einsatzort beschleunigt.