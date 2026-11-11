Bio-Milchskandal in Tirol: Nachbar vor Gericht wegen Antibiotikaverrat

Ein 59-Jähriger muss sich vor dem Landesgericht Tirol verantworten. Ihm wird vorgeworfen, absichtlich Antibiotika in die Bio-Milch des Nachbarn gegeben zu haben.

Ein 59-jähriger Landwirt aus Tirol musste sich am Dienstag vor dem Landesgericht in Innsbruck für den Vorwurf verantworten, er habe seinerseits einen Nachbarn absichtlich geschädigt. Der Kernfall betrifft eine verunreinigte Bio-Milchlieferung, bei der in den angelieferten Mengen Antibiotika nachgewiesen wurden. Diese Substanzen sind im biologischen Landbau strengstens verboten und gefährden die Gesundheit der Verbraucher sowie die Zertifizierung des Betriebs.

Mehrfache Kontrollen deckten Verunreinigung auf

Die Unregelmäßigkeiten waren erstmals im Jahr 2025 aufgefallen, doch die Situation eskalierte im aktuellen Jahr deutlich. Bis September schlugen die Kontrollen der Tirol Milch viermal bei demselben Bio-Betrieb an. Bei einer Überprüfung stellte sich heraus, dass unter den insgesamt 27 Kühen des betroffenen Bauern mindestens ein Tier mit Antibiotika behandelt worden war. Die wiederholten Auffälligkeiten führten dazu, dass die Tirol Milch im September präventiv eingriff und verhinderte, dass weitere verunreinigte Milch in den Tankwagen abgefüllt wurde.

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Jahrelanger Nachbarschaftskonflikt als Hintergrund

Hinter dem strafrechtlichen Verfahren steht ein langjähriger Streit zwischen den beiden Pächtern. Laut Angaben des geschädigten 49-jährigen Landwirtes bestand bis zum Jahr 2019 kein größerer Konflikt. Die Spannungen nahmen zu, nachdem der Mitpächter Maßnahmen ergriffen hatte, die die Wasserversorgung des benachbarten Betriebs beeinträchtigten. In den Folgejahren kam es zu wiederkehrenden Auseinandersetzungen und mutmaßlichen Schikanen, was das Verhältnis zwischen den beiden Parteien nachhaltig belastete.

Gesundheitliche Folgen und Schadenersatzforderungen

Die gesundheitlichen Auswirkungen der kontaminierten Milch sind besorgniserregend. Mindestens vier Personen, die von der betroffenen Ware konsumiert hatten, meldeten Beschwerden. Darunter befand sich auch die Ehefrau des geschädigten Bauern, die empfindlich auf Antibiotika reagiert. Sie klagte vor Gericht über heftige Kopfschmerzen und Verdauungsprobleme. Der betroffene Bauer fordert nun mehr als 26.800 Euro Schadenersatz für den entstandenen Schaden und die gesundheitlichen Beeinträchtigungen.

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Täter leugnet Schuld und bestreitet Verantwortung

Der 59-jährige Beschuldigte weist alle Anschuldigungen entschieden zurück. Vor Gericht argumentierte er, dass der Stall des Nachbarn frei zugänglich sei und daher auch andere Personen Zugang zur Milch hätten bekommen können. Er räumte zwar ein, dass das Verhältnis zum Konkurrenten angespannt ist, bestritt aber jede Verantwortung für die verunreinigte Milch. Zudem kamen gegen ihn weitere Vorwürfe der Tierquälerei an seinen eigenen Kühen hinzu, die noch von einem Veterinärgutachter geklärt werden müssen.

Prozessverlegung und Unschuldsvermutung gilt

Das Gerichtsverfahren wurde vertagt, um die weiteren Gutachten und Beweise sichten zu können. Gegen den Angeklagten gelten in allen Fällen die gesetzliche Unschuldsvermutung. Die Tiroler Tageszeitung berichtete ausführlich über die Entwicklungen im Prozess. Die Aufklärung der genauen Ursache der Verunreinigung bleibt weiterhin offen, wobei der Fokus auf der Klärung der tierärztlichen und rechtlichen Aspekte liegt.