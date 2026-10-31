Binance Hack: Nordkoreanische Hacker stehlen 6,3 Milliarden Dollar

Nordkoreanische Hacker der Gruppe TraderTraitor haben bei einem massiven Angriff auf Binance 6,3 Milliarden Dollar gestohlen. Das FBI veröffentlicht Adressen zur Geldwäsche.

Das US-Justizministerium und das Federal Bureau of Investigation ( FBI) haben am Samstag offiziell bestätigt, dass nordkoreanische Hacker der Gruppe TraderTraitor für den massiven Diebstahl von Vermögenswerten auf der Kryptobörse Binance verantwortlich sind. Dieser Vorfall stellt den bisher schwerwiegendsten Cyberangriff auf eine Digitalwährungsbörse dar und betrifft einen Gesamtbetrag von rund 6,3 Milliarden Dollar. Die Ermittler stützen sich dabei auf detaillierte Analysen, die zuvor bereits von der Blockchain-Analysefirma TRM Labs durchgeführt wurden und die Täter eindeutig identifizierten.

FBI listet Adressen zur Geldwäsche auf

In einer umfassenden Erklärung teilte das FBI mit, dass die Ermittler den Bewegungsablauf der gestohlenen Mittel genau verfolgt haben. Dabei wurde beobachtet, wie die Angreifer die Beute vor allem in Ether umtauschten, der nativen Kryptowährung des Ethereum-Netzwerks. Um die Spuren zu verwischen, dürften die Vermögenswerte anschließend über dezentrale Finanzdienste und spezialisierte Plattformen zum schnellen Tausch von Kryptowährungen weitergeschleust worden sein. Um dieser Praxis entgegenzuwirken, hat das Justizministerium eine Liste mit rund 500 Adressen im Ethereum-Netzwerk veröffentlicht. Diese Adressen nutzen die Täter nach Erkenntnissen der Behörden gezielt für die Geldwäsche. Das FBI forderte Kryptobörsen und andere Branchendienstleister dringend auf, Transaktionen mit diesen spezifischen Adressen oder daraus stammenden Vermögenswerten sofort zu blockieren, um weitere Verluste zu verhindern.

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Binance übernimmt finanzielle Verantwortung

Die betroffene Börse Binance reagierte schnell auf die Krise und teilte mit, dass alle Ein- und Auszahlungen temporär ausgesetzt wurden, nachdem der Angriff am Donnerstag bekanntgegeben wurde. Nach Angaben der weltweit größten Kryptobörse nach Handelsvolumen waren Vermögenswerte im Wert von 6,3 Milliarden Dollar betroffen, was etwa 5,6 Milliarden Euro entspricht. Zuvor hatte Binance erklärt, dass Partnerunternehmen rund drei Milliarden Dollar an Kryptovermögen eingefroren hatten, um den Diebstahl einzudämmen. Die Plattform verzeichnet nach eigenen Angaben 335 Millionen Nutzer weltweit. In einer aktuellen Mitteilung stellte das Unternehmen klar, dass inzwischen 90 Prozent der insgesamt gestohlenen Summe durch die Währungsbörse selbst gedeckt würden. Dies geschieht unter anderem durch gezielte Rückkäufe der Assets. "Binance wird die finanziellen Auswirkungen dieses gestohlenen Vermögens tragen, nicht unsere Nutzer", hieß es in einer offiziellen Erklärung des Unternehmens. Ab Sonntag sollen voraussichtlich wieder Auszahlungen an die Nutzer möglich sein. "Unsere Zusage bleibt unverändert: Binance wird die finanziellen Folgen der bei diesem Vorfall gestohlenen Vermögenswerte vollständig übernehmen", erklärte das Unternehmen im Onlinedienst X. Es habe mehr als 6,34 Milliarden Dollar zur Deckung der Verluste bereitgestellt. Für die verbleibenden zehn Prozent werde mehr Zeit benötigt, weil diese digitalen Vermögenswerte weniger leicht verfügbar seien.

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Hintergrund: Nordkoreanisches Hackernetzwerk Lazarus

Nach Erkenntnissen von TRM bewegten die Angreifer einen Großteil des Betrages von 6,36 Milliarden Dollar binnen nur 20 Minuten. Bei der bisher schwerwiegendsten Attacke waren demnach Anfang 2025 rund 1,5 Milliarden Dollar in Digitalwährungen auf der Börse Bybit erbeutet worden. Auch dieser frühere Angriff wurde der nordkoreanischen Hackergruppe zugeschrieben. TraderTraitor wird dem Hackernetzwerk Lazarus zugerechnet, das mit nordkoreanischen Geheimdiensten in Verbindung gebracht wird. Lazarus wurde 2014 durch den mutmaßlichen Angriff auf das Filmstudio Sony Pictures international bekannt. Nordkorea steht wegen seines Atom- und Raketenprogramms unter weitreichenden internationalen Sanktionen. Laut einem Bericht der US-Armee aus dem Jahr 2020 zählt die nordkoreanische Cyberkriegseinheit "Büro 121" rund 6.000 Beschäftigte, die teilweise vom Ausland aus operieren. US-Präsident Donald Trump hatte am Freitag noch erklärt, Washington prüfe eine Beteiligung Nordkoreas. Binance hatte von einem "komplexen Angriff" mit mehreren Einfallstoren gesprochen. Nach früheren Unternehmensangaben könnte die Attacke über den Laptop eines IT-Mitarbeiters erfolgt sein. Hinweise auf den Diebstahl privater Schlüssel für Krypto-Konten lägen bisher nicht vor.