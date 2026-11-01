Binance Cyberangriff: Nordkorea hinter 6,3 Milliarden Dollar Diebstahl

Binance deckt Verluste nach historischem Hack ab. FBI weist Nordkorea als Täter aus. Kryptomarkt reagiert volatil auf den größten digitalen Raub.

Die weltgrößte Krypto währungsbörse Binance normalisiert ihren Betrieb schrittweise nach einem beispiellosen Cyberangriff, bei dem Digitalwährungen im Wert von 6,3 Milliarden Dollar gestohlen wurden. Das Unternehmen begann am Sonntag damit, Kundenauszahlungen in einer ersten Phase wieder freizuschalten. Zuvor hatte das US-Justizministerium bekanntgegeben, dass Nordkorea hinter diesem größten digitalen Finanzverbrechen der Geschichte steckt. Der Plattformbetrieb erholt sich langsam, während die Behörden weltweit gegen die Täterschaft vorgehen.

Binance deckt Verluste vollständig ab

Binance hat mittlerweile 95 Prozent der gestohlenen Summe durch eigene Mittel abgedeckt. Die verbliebenen fünf Prozent bestehen aus weniger liquiden Vermögenswerten, deren Ersatz länger dauern könnte. Nach eigenen Angaben hatte die Plattform intern rund 6,34 Milliarden Dollar zurückgelegt, um die Verluste zu kompensieren. Dies schützt die Kunden vor direkten Totalverlusten oder zwangsweisen Vermögensschnitten. Die Börse zählt laut eigenen Angaben 335 Millionen Nutzer und Nutzerinnen weltweit.

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Um das Vertrauen der Kundschaft wiederherzustellen, kündigte Binance an, am Montag einen aktualisierten Deckungsnachweis vorzulegen. Mit diesem kryptografischen Verfahren können Nutzer rechnerisch überprüfen, ob ihre individuellen Kontoguthaben tatsächlich eins zu eins durch reale Bestände in den Firmenwallets hinterlegt sind. Sollten sich die Angaben der Plattform bestätigen, würde der nach der Schadenssumme größte Hackerangriff der Kryptogeschichte für die Anleger glimpflich enden.

FBI identifiziert nordkoreanische Hackergruppe

Zugleich machte die US-Bundespolizei FBI Nordkorea für den weltweit größten digitalen Raub verantwortlich. Eine staatlich unterstützte nordkoreanische Hackergruppe namens TraderTraitor stecke hinter dem Cyberangriff. Bereits am Freitag wurde eine nordkoreanische Täterschaft vermutet, konkret von Cybersicherheitsexperten der Analysefirma TRM Labs. Das FBI warnte in einer gemeinsamen Erklärung mit dem Secret Service und der Steuerfahndung IRS-CI vor Versuchen der Angreifer, die Beute zu verschleiern.

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Die TraderTraitor-Akteure würden gestohlene Bestände vor allem in die zweitgrößte Kryptowährung Ethereum tauschen. Es wird erwartet, dass diese Vermögenswerte anschließend über dezentrale digitale Finanzdienste und Soforttauschbörsen weiter gewaschen werden. Das FBI rief Betreiber von Kryptodiensten dazu auf, Transaktionen zu blockieren, die von den Adressen stammen oder mit diesen verknüpft sind, welche die Akteure zur Geldwäsche nutzen.

Hintergründe zum Angriff und Marktreaktion

Von Nordkorea liegt derzeit keine Stellungnahme vor. Die Regierung bestreitet seit Jahren Vorwürfe, staatliche Cybereinheiten für Spionage oder Finanzdiebstähle einzusetzen. Laut Erkenntnissen der Analysefirma TRM Labs bewegten die Angreifer einen Großteil des Betrages von über sechs Milliarden Dollar binnen 20 Minuten. Es sei der Angriff auf eine Digitalwährungsbörse mit dem größten Ausmaß gewesen. Bei der bisher schwerwiegendsten Attacke Anfang 2025 wurden rund 1,5 Milliarden Dollar auf der Börse Bybit erbeutet.

Binance sprach von einem komplexen Angriff mit mehreren Einfallstoren. Nach früheren Unternehmensangaben könnte die Attacke über den Laptop eines IT-Mitarbeiters erfolgt sein. Hinweise auf den Diebstahl privater Schlüssel für Kryptokonten liegen bisher nicht vor. TraderTraitor wird dem Hackernetzwerk Lazarus zugerechnet, das mit nordkoreanischen Geheimdiensten in Verbindung gebracht wird. Lazarus wurde 2014 durch den mutmaßlichen Angriff auf das Filmstudio Sony Pictures bekannt.

Wirtschaftliche Folgen und Sicherheitsbedenken

Nordkorea steht wegen seines Atom- und Raketenprogramms unter weitreichenden internationalen Sanktionen. Laut einem Bericht der US-Armee aus dem Jahr 2020 zählt die nordkoreanische Cyberkriegseinheit Büro 121 rund 6.000 Beschäftigte, die teilweise vom Ausland aus operieren. Die Nachricht löste auf dem Kryptomarkt Panik und deutliche Kursverluste aus. Bitcoin fiel zeitweise unter die Marke von 77.000 Dollar und damit auf den tiefsten Stand seit rund sechs Wochen.

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Auch andere wichtige Digitalwährungen sowie der binanceeigene Token BNB gaben spürbar nach. Bernardo Brites, Chef von Trace Finance, sagte, es werde immer schwieriger, Hackerangriffe abzuwehren, da KI Schwachstellen schneller finden kann, als diese behoben werden können. Salah-Eddine Bouhmidi, Analyst beim Brokerhaus IG, betonte, dass der Hack den Markt an einer empfindlichen Stelle treffe. Die Sicherheitslage im Kryptobereich bleibt angespannt, während die betroffenen Unternehmen versuchen, die Stabilität wiederherzustellen.