Ein Ingenieur hat einen Boeing 737 Rumpf gekauft und als unterirdischen Bunker und Partyraum in Derbyshire verbaut. Details zur Umsetzung und den Plänen des YouTube-Kanals Tornado Dave.

Der 45-jährige Ingenieur Billings, bekannt unter dem YouTube-Pseudonym Tornado Dave, hat seinen Traum von einem unterirdischen Zuhause verwirklicht. Auf seinem Grundstück in Derbyshire hat er den Rumpf eines ausrangierten Flugzeugs der Marke Boeing 737 mehrere Meter tief in die Erde versenkt. Diese ungewöhnliche Infrastrukturmaßnahme ist das Ergebnis langjähriger Planung und finanzieller Investitionen in sein eigenes Tunnelbauprojekt. Die Umsetzung dieses speziellen Bauschritts markiert einen neuen Abschnitt in der Geschichte seines einzigartigen privaten Bauprojekts.

Finanzierung und Beschaffung der Flugzeugstruktur

Billings hat insgesamt rund 50.000 Pfund, was ungefähr 60.000 Euro entspricht, in seine Untergrundbauwerke investiert. Für den entscheidenden Schritt kaufte er das spezifische Rumpfsegment über die Plattform Facebook Marketplace. Ein Schrotthändler verkaufte das massive Stahlteil an ihn für 4.000 Pfund, rund 4.800 Euro. Diese Anschaffung war notwendig, um die geplante Struktur im Garten weiterzuentwickeln und eine stabile, wetterfeste Hülle für den unterirdischen Raum zu erhalten.

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Umsetzung und technische Integration der Installation

Die logistische Herausforderung begann im Oktober 2026, als das schwere Flugzeugteil auf dem Anwesen in Derbyshire geliefert wurde. Im November desselben Jahres folgten die eigentlichen Erdarbeiten. Zusammen mit einer Gruppe freiwilliger Helfer und unter Einsatz eines Kräners senkte Billings den Boeing-Rumpf in eine eigens dafür ausgehobene Grube. Diese Grube weist eine Tiefe von mehr als vier Metern auf. Bevor die eigentliche Installation erfolgte, fertigte er ein maßstabsgetreues Modell des Rumpfes mit einem 3D-Drucker an, um die Positionierung präzise zu planen.

Skepsis im Umfeld und Unterstützung bei der Realisierung

Die ursprüngliche Idee, ein solches Flugzeugwrack in den eigenen Garten zu vergraben, stieß auf gemischte Reaktionen. Ein Freund nannte den Plan öffentlich albern, und auch seine Ehefrau zeigte sich anfangs skeptisch, indem sie das Vorhaben als den Schrott eines alten Haufens bezeichnete. Dennoch setzte er sein Projekt um, nachdem ihm ein weiterer Freund versprach, bei der Umsetzung Unterstützung zu leisten. Diese Bestätigung half ihm, die finanziellen und physischen Hürden des Projekts zu bewältigen.

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Zukünftige Nutzung als Bunker und Entertainment-Center

Der umgebaute Flugzeugrumpf wird künftig multifunktional genutzt. Ein Hauptziel ist die Einrichtung eines Partyraums für Familie und Freunde im unterirdischen Bereich. Zusätzlich soll die Struktur im Ernstfall als Schutzbunker dienen. Für die Ausstattung hat der Ingenieur konkrete Pläne: Er beabsichtigt, eine Bar in dem ehemaligen Flugzeugrumpf zu installieren. Auch eine eigene Belüftungsanlage sowie Anschlüsse für Strom und Wasser sind vorgesehen, um die Nutzbarkeit im Untergrund zu gewährleisten.

Zugangskonzept und Zeitplan für die Fertigstellung

Billings hat ein innovatives Zugangssystem für seinen unterirdischen Bauwerk entworfen. Eine klassische rote britische Telefonzelle, die sich bereits auf dem Grundstück befindet, dient als optischer Eingang. In diesem Bauwerk wird ein Aufzugsschacht versteckt sein. Über diesen Mechanismus können Besucher in das bestehende Tunnelsystem gelangen und schließlich zum umgebauten Boeing-Rumpf reisen. Die gesamten Arbeiten sollen bis Februar 2027 abgeschlossen sein. Dann soll die Struktur vollständig als unterirdischer Aufenthaltsraum und möglicher Sicherheitsbereich nutzbar sein.