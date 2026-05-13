Billardtischbanden und ein Museum in Wien

Die Geschichte von Billardtischbanden und dem im Vorjahr verstorbenen Billardgroßmeister und Cafetier Heinrich Weingartner, der ein Billardmuseum in Wien eingerichtet hat.

Eine Bande kommt selten allein: Deren vier müssen es in gegenständlichem Fall zumindest sein. Wie viele Banden freilich insgesamt in dem unscheinbaren Eckhaus am äußeren Neubaugürtel auf Besucher harren, das wird mutmaßlich niemand so ganz genau zu sagen wissen.

Dass ihre Zahl wohl in die Dutzenden geht, so viel immerhin scheint gewiss. Nicht von Räuberbanden ist naturgemäß die Rede, auch nicht von Familienbanden, nein, sehr viel Unverfänglicheres steht im ersten Stock an der Adresse Goldschlagstraße 1 zu Gebot: Billardtischbanden nämlich, und dass die samt einer beträchtlichen Anzahl dazugehöriger Billardtische an besagtem Ort Heimstatt gefunden haben, ist dem im Vorjahr verstorbenen Billardgroßmeister und Cafetier Heinrich Weingartner zu danken.

Der hat hier, dem nach ihm benannten Billardcafé gegenüber, Anfang der 1990er ein eigenes Billardmuseum eingerichtet





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