Billa Plus Stockerau: Neueröffnung nach Umbau mit Scan & Go

Billa Plus in Stockerau hat nach fünfmonatiger Renovierung wieder eröffnet. Der Markt bietet nun 22.000 Artikel, eine Beauty-Zone und das neue Scan & Go Bezahlungssystem.

Der Supermarkt Billa Plus hat nach einer fünfmonatigen Umbauphase am Standort Wiener Straße 38 in Stockerau im Bezirk Korneuburg seine Tore erneut geöffnet. Der modernisierte Markt präsentiert sich Kunden mit einer erweiterten Verkaufsfläche von rund 3.400 Quadratmetern, was ihn zum drittgrößten Billa Plus in Niederösterreich macht. Das umfassende Sortiment umfasst insgesamt rund 22.000 Artikel, die einer breiten Kundschaft zur Verfügung stehen.

Neue Beauty Zone ersetzt Bipa Filiale

Eine der signifikantesten Neuerungen im neuen Konzept ist die Einführung einer etwa 220 Quadratmeter großen Beauty-Zone. Diese neue Abteilung hat die bisherige Bipa-Filiale vollständig ersetzt und konzentriert sich auf den Verkauf von Drogerieartikeln. Insgesamt werden rund 6.000 verschiedene Produkte in diesem Bereich angeboten, wobei davon 3.000 Artikel als neue Zugänge zum Sortiment hinzugefügt wurden.

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Die Bandbreite der angebotenen Waren reicht von Körperpflege und Kosmetik bis hin zu Make-up und Düften. Damit reagiert der Markt auf die gestiegene Nachfrage nach einer zentralen Anlaufstelle für persönliche Pflegeprodukte innerhalb des Supermarktes. Kunden finden hier ein breites Spektrum an Marken und Kategorien unter einem Dach vor.

Innovative Bezahlung mit Scan & Go

Bei der Bezahlung setzt Billa Plus auf eine technische Innovation, um den Einkaufsprozess für die Kunden zu beschleunigen. Mit der Funktion "Scan & Go" können Verbraucher ihre Waren bereits während des Durchlaufens der Gänge mit einem Handscanner erfassen. Diese Methode entlastet die Kassenbereiche und ermöglicht ein schnelleres Bezahlen.

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An der Express-Kasse muss anschließend lediglich noch ein QR-Code gescannt werden, um die Transaktion abzuschließen. Ein besonderer Vorteil dieses Systems ist, dass für die Nutzung keine separate App auf dem Smartphone notwendig ist. Dies senkt die Eintrittsbarriere und macht die Technologie für alle Kundengruppen zugänglich.

Regionale Produkte und frische Marktküche

Billa Plus legt besonderen Wert auf die Unterstützung lokaler Wirtschaftskreise und das Angebot regionaler Erzeugnisse. Das Sortiment umfasst rund 770 Artikel von 155 Lieferanten aus der Region Niederösterreich. Zu den genannten Beispielen für regionale Produkte zählen Gemüse aus Streitdorf sowie Knödel aus Allentsteig, die frisch in den Markt geliefert werden.

Zudem wurde die rund 300 Quadratmeter große Marktküche modernisiert, um das gastronomische Angebot zu erweitern. Kunden können dort ab 11 Uhr Frühstück genießen. Täglich frisch gekochte Mittagsmenüs werden ab einem Preis von 8,40 Euro angeboten. Weitere Hot-Food-Optionen umfassen Burger, Schnitzel, Pizza und verschiedene Mehlspeisen.

Wirtschaftlicher Standortfaktor und Beschäftigung

Der Standort an der Wiener Straße in Stockerau existiert bereits seit mehr als 30 Jahren. Im Zuge der Wiedereröffnung des renovierten Marktes werden zudem zehn zusätzliche Arbeitsplätze geschaffen. Insgesamt beschäftigt der Markt nun 110 Mitarbeiter, darunter auch fünf Lehrlinge, die in verschiedenen Bereichen ausgebildet werden.

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Stockeraus Bürgermeisterin Andrea Völkl betonte die Bedeutung dieser Entwicklung für die Gemeinde. Sie freute sich über die Schaffung zusätzlicher Jobs und sieht in der Modernisierung eine Stärkung des lokalen Wirtschaftsstandorts. Die Wiedereröffnung markiert somit nicht nur ein neues Kapitel für den Einzelhändler, sondern auch einen wichtigen Beitrag zur kommunalen Infrastruktur.

Die Eröffnung wird von Vertretern der BILLA-Gruppe begleitet, darunter BILLA Vorstandsvorsitzender Erich Szuchy, BILLA Vorstand Vertrieb Kai Pataky, BILLA Vertriebsleiterin Hanife Ehrnhöfer, BILLA Vorstand Robert Nagele und BILLA Vertriebsdirektor Eric Scharnitz. Gemeinsam freuen sie sich über den Neustart des Marktes, der nun mit einem modernen Konzept im Herzen von Stockerau präsent ist.