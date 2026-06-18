Billa erweitert "Stille Stunde" auf 73 zusätzliche Standorte für mehr Barrierefreiheit

Die Supermarktkette Billa führt ihre Initiative "Stille Stunde" in 73 neuen Filialen ein. Während dieser Zeit werden akustische und visuelle Reize wie Musik und helle Beleuchtung reduziert, um Menschen mit Autismus, anderen neurodivergenten Bedürfnissen und Behinderungen einen entspannteren Einkauf zu ermöglichen.

Das Lebensmitteleinzelhandelsunternehmen Billa baut sein barrierefreies Einkaufsangebot " Stille Stunde " deutlich aus. Ab dem 24. Juni wird diese Initiative in insgesamt 73 neu hinzukommenden Standorten regelmäßig durchgeführt, wobei in jedem Bezirk mindestens ein ausgewählter Billa - oder Billa -Plus-Markt teilnimmt.

Bisher war die "Stille Stunde" bereits in 50 Filialen etabliert. Das Programm richtet sich insbesondere an Menschen mit Autismus und andere neurodivergente Personen, aber auch an Menschen mit Behinderungen sowie Familien mit neurodivergenten Kindern. Ziel ist es, ein möglichst ruhiges und stressfreies Einkaufsumfeld zu schaffen. Während der jeweiligen "Stillen Stunde" - entweder mittwochs von 14 bis 15 Uhr oder montags bis donnerstags von 15 bis 16 Uhr, je nach Standort - werden akustische und visuelle Reize reduziert.

Konkret bedeutet dies: Musik, Radioprogramme und Werbedurchsagen werden abgeschaltet, die Beleuchtung wird gedimmt und die Lautstärke an den Kassen wird verringert. Zusätzlich werden einzelne Abläufe im Markt, etwa im Feinkostbereich, angepasst, um Situationen zu vermeiden, die für betroffene Kundinnen und Kunden mit zusätzlichem Stress verbunden sein können. Die neuen Standorte umfassen eine breite geografische Verteilung.

Zu den teilnehmenden Filialen gehören unter anderem: BILLA PLUS in St. Florian am Inn (Mittwoch, 14-15 Uhr), BILLA PLUS in Ried im Innkreis (Montag-Donnerstag, 15-16 Uhr), BILLA in St. Georgen im Attergau (Montag-Donnerstag, 15-16 Uhr), BILLA in Steyr (Montag-Donnerstag, 15-16 Uhr), BILLA in Ansfelden (Montag-Donnerstag, 15-16 Uhr), BILLA in Enns (Montag-Donnerstag, 15-16 Uhr), BILLA in Linz (Montag-Donnerstag, 15-16 Uhr), BILLA in Traun (Montag-Donnerstag, 15-16 Uhr), BILLA in Freistadt (Mittwoch, 14-15 Uhr), BILLA in Peuerbach (Mittwoch, 14-15 Uhr), BILLA in Siering (Mittwoch, 14-15 Uhr) sowie BILLA in Wels (Mittwoch, 14-15 Uhr). Diese Erweiterung unterstreicht das Engagement von Billa für Inklusion und Barrierefreiheit im alltäglichen Einkauf





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