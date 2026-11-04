Bill und Tom Kaulitz moderieren Wetten dass und Thomas Gottschalk fehlt

Die Gebrüder Kaulitz übernehmen die Moderation von Wetten dass am 5. Dezember. Thomas Gottschalk entzieht sich der Show, während das ZDF per Losverfahren Tickets vergibt.

Am 5. Dezember steht ein historischer Moment im deutschen Fernsehen bevor, wenn Bill und Tom Kaulitz ihr Debüt als neue Moderatoren der legendären Sendung "Wetten, dass..?" geben. Beide Zwillinge sind 37 Jahre alt und treten in die Fußstapfen eines der bekanntesten Entertainer des Landes. Die Premiere findet um 20.15 Uhr live aus Halle (Saale) statt und markiert den Beginn einer neuen Ära für die lange Geschichte der Quizshow.

Kult-Moderator Thomas Gottschalk bleibt fern

Ein wichtiger Name fehlt jedoch auf der Bühne oder vor dem Fernseher: Der 76-jährige Thomas Gottschalk, der die Show insgesamt 154 Mal moderierte, wird die neue Folge nicht verfolgen. Seine Ehefrau Karina, die 64 Jahre alt ist, bestätigte gegenüber der Münchner Abendzeitung, dass das Paar an diesem Abend nicht zu Hause sein wird. Stattdessen sei man mit Freunden unterwegs und plane daher keinen Fernsehbesuch. Diese Information dämpft zwar die Erwartungen mancher Zuschauer, aber sie bestätigt auch die Unabhängigkeit des früheren Stars von der aktuellen Produktion.

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Kaulitz-Brüder ironisieren die Absage im Podcast

In ihrem Podcast "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood" nehmen die Brüder die Nachricht genüsslich auseinander und machen sich über die Situation lustig. Tom Kaulitz wendet sich direkt an seinen Bruder Bill und verkündet scherzhaft schlechte Nachrichten. Er stellt fest, dass die Familie Gottschalk die Sendung wohl nicht schauen werde und betont, dass es notwendig sei, dass jemand die Show ignoriere. Bill fügt hinzu, dass es super ungünstig sei, bereits eineinhalb Monate im Voraus feste Verabredungen zu haben, die den Fernsehkonsum verhindern.

Die Ironie steigt noch weiter, als Bill spekuliert, dass die Gottschalks vielleicht in Los Angeles Döner essen gehen könnten. Er weist darauf hin, dass es in dieser Stadt angeblich gar keinen richtigen Döner gebe, was seine Witze unterstreicht. Diese lockere Art der Kommunikation zeigt, wie selbstbewusst die neuen Moderatoren mit ihrer Rolle umgehen und gleichzeitig den Respekt vor der Vergangenheit bewahren, ohne sich von ihr einschränken zu lassen.

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Gottschalk überlässt Erfolg dem Publikum

Trotz der spöttischen Kommentare seiner Nachfolger gibt sich Thomas Gottschalk erstaunlich gelassen. Er weigert sich kategorisch, eine Prognose über den Erfolg der Neuauflage abzugeben. Stattdessen überlässt er die Bewertung komplett diplomatisch den Zuschauern. Er erklärt, dass das Schicksal der Sendung nun in den Händen des Publikums liege. Diese Haltung spiegelt eine reife Akzeptanz wider und deutet darauf hin, dass er keine Eifersucht auf die neue Besetzung empfindet, sondern die Entwicklung ruhig beobachtet.

Die Neugier der Öffentlichkeit scheint dennoch enorm zu sein. Die Nachfrage nach Karten für die große Liveshow am 5. Dezember ist so hoch, dass das ZDF die begehrten Plätze nicht nach dem ersten Eintreffen, sondern per Losverfahren verteilen muss. Dies unterstreicht die anhaltende Popularität des Formats trotz des Wechselns der Moderationsfronten und demonstriert das massive Interesse der Fans an der Veranstaltung.

Ausblick auf die Zukunft der Show

Ob Thomas Gottschalk am Ende doch noch heimlich einschaltet, bleibt ungewiss. Seine Nachfolger hätten sicher nichts dagegen, falls dies geschehen sollte. Für Bill und Tom Kaulitz ist die aktuelle Situation jedoch bereits jetzt eine wertvolle Quelle für Gesprächsstoff. Sie nutzen die Dynamik zwischen ihrer neuen Verantwortung und der historischen Bedeutung der Show, um ihre eigene Marke zu stärken. Die nächste Podcast-Folge wird wahrscheinlich weiterhin von diesen Themen geprägt sein, da die Brüder ihre Perspektive auf den Medienwandel teilen.

Die Kombination aus traditionellem Format und neuer Energie verspricht spannende Entwicklungen. Das ZDF setzt damit auf einen bekannten Namen, der durch frische Gesichter aufgefrischt wird. Die Reaktion der Zielgruppe wird zeigen, ob diese Strategie aufgeht. Bis zur Ausstrahlung am 5. Dezember bleibt die Spannung hoch, insbesondere da die Ticketvergabe per Losverfahren den exklusiven Charakter der Veranstaltung betont und die Vorfreude auf das Live-Erlebnis in Halle (Saale) weiter steigert.