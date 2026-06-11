Der Microsoft-Mitgründer Bill Gates hat vor einem Untersuchungsausschuss ausgesagt, dass der Sexualstraftäter Jeffrey Epstein ihn mittels Informationen über außereheliche Affären unter Druck gesetzt habe.

Bill Gates , der weltbekannte Mitgründer des Software-Giganten Microsoft, stand kürzlich im Zentrum einer höchst brisanten Anhörung vor einem Aufsichtsausschuss des US-Repräsentantenhauses. In diesem Rahmen gab der nun 70-jährige Milliardär zu, Opfer einer Erpressung skampagne durch den inzwischen verstorbenen Sexualstraftäter Jeffrey Epstein geworden zu sein.

Gates erklärte detailliert, dass Epstein versucht habe, Informationen über seine privaten außerehelichen Affären zu nutzen, um ihn unter Druck zu setzen. Das Ziel dieser Manipulationen war es offenbar, Gates dazu zu bewegen, erneut mit Epstein zusammenzuarbeiten. Die Anhörung fand unter striktem Ausschluss der Öffentlichkeit statt, was die Sensibilität der behandelten Themen unterstreicht. Gates betonte bei seinem Eintreffen im Kapitol, dass er hoffe, seine Aussagen würden dazu beitragen, den Opfern von Epsteins Verbrechen endlich Gerechtigkeit zu verschaffen.

Die Details dieser Verbindung kamen vor allem durch die Veröffentlichung interner Dokumente des Justizministeriums ans Licht, die lange Zeit unter Verschluss gehalten wurden. In diesen Akten tauchte der Name von Bill Gates mehrfach auf, unter anderem in Entwürfen von E-Mails, in denen Epstein über angebliche Affären des Microsoft-Gründers sprach. Besonders brisant war eine Passage, in der Epstein behauptete, Gates dabei geholfen zu haben, Medikamente zu beschaffen, um die gesundheitlichen Folgen von sexuellen Kontakten mit russischen Frauen zu bewältigen.

In der Folge räumte Gates ein, dass er tatsächlich Affären mit zwei russischen Frauen gehabt habe. Dennoch wies er jegliche Beteiligung an oder Kenntnis von den schweren Straftaten Epsteins entschieden zurück. Er gab an, dass er zum Zeitpunkt ihrer Treffen nach dem Jahr 2008 das wahre Ausmaß der kriminellen Machenschaften Epsteins nicht vollständig begriffen habe. Gates behauptete zudem, niemals direktes kriminelles Verhalten bei Epstein beobachtet zu haben.

Die Ermittlungen des Kongressausschusses beschränken sich nicht nur auf Bill Gates, sondern untersuchen umfassend den Umgang des US-Justizministeriums mit den Fällen von Jeffrey Epstein und seiner Komplizin Ghislaine Maxwell. In den vergangenen Wochen wurden bereits andere hochrangige Persönlichkeiten befragt, darunter der ehemalige Präsident Bill Clinton und seine Ehefrau Hillary. Die politische Dimension des Falls ist enorm, da auch Donald Trump in den Akten erwähnt wird.

Trump hatte sich vehement gegen die Offenlegung der Dokumente gewehrt, bis der Kongress dies gesetzlich erzwang. Ein weiterer Streitpunkt war die Entlassung der Justizministerin Pam Bondi im April, der vorgeworfen wurde, den Präsidenten in dieser Affäre gezielt geschützt zu haben. Jeffrey Epstein selbst, der unter dem Deckmantel philanthropischer Gespräche ein Netzwerk für den Sexhandel mit Minderjährigen aufgebaut hatte, starb 2019 in Untersuchungshaft.

Während die offizielle Version von einem Suizid spricht, halten sich hartnäckig Verschwörungstheorien, nach denen er ermordet worden sei, um sein Wissen über mächtige Netzwerke zu begraben. Der Fall zeigt erneut die erschreckende Leichtigkeit, mit der Jeffrey Epstein in die höchsten Kreise der Macht, der Wirtschaft und der Wissenschaft eindringen konnte. Durch seine Finanzinvestitionen und seine vermeintliche Großzügigkeit schuf er eine Fassade, die ihn für viele attraktive Kontakte interessant machte.

Gates hatte zuvor behauptet, seine Beziehung zu Epstein habe sich ausschließlich auf philanthropische Themen beschränkt, doch die nun veröffentlichten Beweise zeichnen ein komplexeres Bild von gegenseitiger Abhängigkeit und Manipulation. Epstein stand im Verdacht, über tausend junge Frauen und Minderjährige sexuell missbraucht und diese teils an prominente Kunden vermittelt zu haben.

Dass er nach seiner ersten Verurteilung im Jahr 2008 aufgrund eines umstrittenen Deals mit der Staatsanwaltschaft nur eine kurze Haftstrafe von 13 Monaten absitzen musste, gilt heute als eines der größten Versagen des Justizsystems. Die aktuellen Enthüllungen unterstreichen die Notwendigkeit, die Strukturen solcher Machtnetzwerke vollständig aufzudecken, um die Opfer zu rehabilitieren und die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen





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