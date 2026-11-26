Bildungsminister Christoph Wiederkehr und AHS-Direktoren streiten um die Kriterien für den Gymnasiumsübertritt. IQS-Daten zeigen Lücken im System.

Bildungsminister Christoph Wiederkehr von der Partei NEOS hat die Forderung nach einer verbindlichen Nutzung externer Bildungsstandard tests für die Zulassung an das Gymnasium entschieden zurückgewiesen. Die Debatte um die AHS-Reife und den Übergang an höhere Schulen wurde durch aktuelle Daten des Instituts des Bundes für die Qualitätssicherung im österreichischen Schulwesen ( IQS) erneut angefacht, die erhebliche Defizite bei neu zugewiesenen Schülerinnen und Schülern aufzeigen.

IQS-Daten zeigen Lücken nach der Volksschule

Laut den am Montag veröffentlichten Ergebnissen der Individuellen Kompetenzmessung plus (iKM plus) haben viele Kinder die Anforderungen an die Grundbildung nicht erfüllt. Bei der Überprüfung der Bildungsstandards stellte das IQS fest, dass über ein Fünftel der AHS-Erstklässler die vorgegebenen Lernziele beim Lesen nur teilweise oder gar nicht erreichte. Im Fach Mathematik scheiterten fünf Prozent der Schüler an diesen Standards. Diese Zahlen widerlegen die Annahme, dass eine Note von Sehr gut oder Gut in Deutsch und Mathematik am Ende der Volksschule immer ausreichende Kompetenzen bestätigt.

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Das IQS betonte in seiner Analyse, dass diese Defizite bereits im ersten Gymnasialjahr sichtbar werden und Kinder dort teilweise sitzen bleiben, obwohl sie die formale Aufnahmebedingung erfüllt hatten. Die Daten belegen, dass das aktuelle System dazu führt, dass Schüler mit unzureichenden Basisfähigkeiten in den Unterricht kommen, was die Lernfortschritte für alle Beteiligten behindert und Frustrationen bei Lehrkräften und Eltern provoziert.

AHS-Direktoren fordern Perspektivenchecks

Die Direktorinnen und Direktoren der Allgemeinen Höheren Lehranstalten (AHS) sehen in den aktuellen Noten eine unzureichende Abbildung des tatsächlichen Leistungsstands. Isabelle Zins, Sprecherin der AHS-Direktionen, argumentiert, dass Eltern zunehmend Druck für bessere Noten ausüben, was die Aussagekraft der Zeugnisse untergräbt. Sie fordern daher ein neues System, bei dem neben dem Zeugnis auch ein Perspectivescheck durchgeführt wird. Dieser sollte den Leistungsstand sowie die Entwicklungsreife des Kindes, wie Arbeitshaltung und soziale Fähigkeiten, extern oder durch die Abnehmerschule prüfen.

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Zins betont, dass dieses Vorgehen sozial gerechter wäre und eine erfolgreiche Bildungslaufbahn fördern würde. Aktuell seien Frustrationen für Kinder und Eltern im Schulsystem quasi vorprogrammiert, wenn Schüler aufgrund falscher Einstufung im Gymnasium nicht mithalten können. Durch Perspectiveschecks erhoffen sich die Schulverantwortlichen eine Entlastung für Lehrkräfte und eine verlässlichere Grundlage für die Beratungs- und Aufnahmeverfahren. Eltern würden so eine unabhängige Einschätzung ihres Kindes erhalten, was den Druck auf die Zeugnisausstellung reduzieren könnte.

Wiederkehr lehnt Selektion durch Tests ab

Christoph Wiederkehr stand am Donnerstag den Forderungen der Schulleiterinnen und Schulleiter kritisch gegenüber. Der Bildungsminister schloss explizit aus, Ergebnisse externer Bildungsstandards wie die iKM plus für die Auswahl der Schülerinnen und Schüler heranzuziehen. Für ihn ist die iKM plus ein Instrument zur gezielten Förderung und nicht zur Selektion. Das Ziel der Testungen sei eine fundierte Rückmeldung an die Lehrkräfte, damit sie Kinder individuell unterstützen können, nicht aber das Aussieben von Kindern an Übergängen.

Wiederkehr argumentiert, dass die Testung nicht dafür geeignet ist, Kinder bei der Schultypenwahl zu disqualifizieren. Stattdessen soll sichergestellt werden, dass jedes Kind die bestmögliche Bildung erhält und die notwendigen Kompetenzen erlangt. Er verweist darauf, dass eine frühe Selektion im Alter von zehn Jahren problematisch ist und stattdessen Fördermaßnahmen im Vordergrund stehen müssen. Diese Haltung steht im direkten Kontrast zur Position der AHS-Direktoren, die ehrliche Rückmeldungen als Gebot der Fairness gegenüber jedem Kind interpretieren.

Regionale Unterschiede und sechs Jahre Volksschule

Neben der Leistung spielen bei der Schulwahl auch soziale und geografische Faktoren eine erhebliche Rolle. Der IQS-Bericht zeigt, dass Kinder auf dem Land bei gleichen Kompetenzen seltener die AHS-Reife erhalten als Kinder in dicht besiedelten Gebieten. Gleichzeitig entscheiden sich AHS-reife Kinder in Ballungsräumen deutlich öfter für den Übertritt an ein Gymnasium als ihre Pendants auf dem Land. Dies führt dazu, dass Mittelschulen in Städten vergleichsweise wenige Schüler mit hohen Kompetenzen aufnehmen.

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Christoph Wiederkehr sieht in der geplanten Einführung einer sechsjährigen Volksschule einen Ausweg aus dieser frühen und als ungerecht empfundenen Selektion. Dieses Modell ist bereits in 14 von 27 EU-Staaten Standard. Ab dem kommenden Schuljahr plant der Minister, das Konzept an ausgewählten Standorten in mindestens drei Bundesländern zu erproben. Ziel ist es, durch eine längere Grundschulzeit die Chancengleichheit zu verbessern und die Weichen für eine fundierte, aber weniger frühzeitige Trennung der Bildungsgänge zu stellen. Die Debatte um die AHS-Reife bleibt somit ein zentrales Thema der österreichischen Bildungspolitik.