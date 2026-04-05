Bildungsreform in Österreich: Rechtsanspruch, Lehrerausbildung und Sonderpädagogik im Fokus

Die österreichische Bundesregierung plant umfassende Reformen im Bildungssystem, die sich auf Jugendliche mit Behinderungen, die Lehrerausbildung und den sonderpädagogischen Förderbedarf konzentrieren. Ziel ist es, Inklusion zu stärken und die Durchlässigkeit im Schulsystem zu erhöhen.

Bei einem Treffen mit verschiedenen Interessengruppen stehen weitreichende Reformen im österreichischen Bildungssystem im Fokus. Im Mittelpunkt der Diskussionen stehen unter anderem ein Rechtsanspruch für Jugendliche mit Behinderungen auf zusätzliche Schuljahre, Anpassungen in der Lehrerausbildung sowie eine Neukonzeption des umstrittenen 'Sonderpädagogischen Förderbedarfs' (SPF). Ziel ist es, die Durchlässigkeit im Schulsystem zu erhöhen und inklusive Bildung weiter voranzutreiben.

Die Umsetzung dieser Reformpläne soll im ersten Quartal beginnen, mit dem Ziel, die Änderungen im Schuljahr 2027/28 in Kraft zu setzen, basierend auf einem Ministerratsbeschluss von Ende März. Ein wichtiger Bestandteil der geplanten Reformen ist der Rechtsanspruch für Jugendliche mit Behinderungen oder Verhaltensauffälligkeiten auf ein elftes und zwölftes Schuljahr. Für diese Maßnahme wurden im Regierungsprogramm bereits 25 Millionen Euro an Mitteln vorgesehen. Dieser Schritt wird von verschiedenen Interessengruppen unterstützt, darunter auch betroffene Familien und die Neos. Sie argumentieren, dass gerade Kinder mit Entwicklungsverzögerungen mehr Zeit für Bildung benötigen und nicht weniger. Gleichzeitig wird die Stärkung der Durchlässigkeit und Aufstiegsmöglichkeiten in allen Schulformen als weiteres Ziel genannt. Trotz der Verpflichtung Österreichs zur inklusiven Bildung durch die Ratifizierung der UN-Menschenrechtskonvention im Jahr 2008, zeigt sich in einigen Bundesländern ein Trend zur Zunahme von Sonderschulen als separate Schulform für behinderte oder verhaltensauffällige Kinder und Jugendliche. Die geplante Neukonzeption des sonderpädagogischen Förderbedarfs zielt darauf ab, die bestehenden Schwächen in der Zuteilung und Definition des SPF zu beheben. Schüler mit SPF erhalten derzeit Förderung durch spezielles Lehrmaterial, Unterstützung durch Lehrkräfte oder Unterricht nach dem Lehrplan einer niedrigeren Schulstufe. Da die Kriterien für die Zuteilung von SPF jedoch uneinheitlich sind, gibt es große Unterschiede zwischen den Bundesländern. Eine Studie im Auftrag des Bildungsministeriums bemängelte das Fehlen einheitlicher Begutachtungskriterien und Qualitätsstandards. Änderungen sind zudem in der Ausbildung des sonderpädagogischen Lehrpersonals geplant. Seit 2015 gibt es keine eigene Ausbildung für Sonderschullehrerinnen und -lehrer mehr. Stattdessen können angehende Lehrerinnen und Lehrer einen Schwerpunkt oder eine Spezialisierung in Inklusion wählen. In der Praxis entscheiden sich jedoch nur wenige für diese Spezialisierung, was zu einem Mangel an qualifiziertem Personal in diesem Bereich führt. Kritiker fordern daher die Wiedereinführung einer eigenständigen Lehramtsausbildung für Sonderpädagogik. Im Ministerratsprotokoll wird ein verpflichtendes Modul der inklusiven Pädagogik im regulären Lehramtsstudium als Ziel genannt. Auch eine eigenständige Lehramtsausbildung für Inklusion und Sonderpädagogik wird diskutiert, wobei die konkrete Umsetzung in der Koalition noch in der Diskussion steht. Die Debatte um diese Reformen wirft auch die Frage nach den Auswirkungen der Abschaffung der Sonderschule auf. Kritiker argumentieren, dass die Integration von Schülern mit besonderen Bedürfnissen in Regelklassen oft zu Lasten der anderen Schüler geht und eine Nivellierung auf niedrigem Niveau begünstigt. Integrationsklassen seien nur mit wenigen zu integrierenden Schülern verkraftbar





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