Bildungsministerium veröffentlicht standortbezogene Schuldaten ohne Schulrankings

Das Bildungsministerium plant die Veröffentlichung von Schuldaten, um Transparenz zu erhöhen. Leistungsdaten werden im Rahmen eines fairen Vergleichs präsentiert, ohne Schulrankings. Die Veröffentlichung beginnt im Herbst mit Daten aus Volksschulen.

Das Bundesministerium für Bildung , Wissenschaft und Forschung plant für das kommende Schuljahr die Veröffentlichung standortbezogener Schuldaten . Diese Initiative zielt darauf ab, Transparenz zu schaffen und Eltern sowie der Öffentlichkeit fundierte Informationen über die Qualität der Schulen zugänglich zu machen. Im Fokus stehen dabei Leistungsdaten, die jedoch nicht in Form eines direkten Rankings präsentiert werden. Stattdessen werden die Daten im Rahmen eines „fairen“ Vergleichs veröffentlicht, der Schulen mit ähnlichen Ausgangsbedingungen berücksichtigt. Bildung sminister Christoph Wiederkehr (NEOS) betonte, dass die Erstellung von Schulrankings explizit vermieden wird, um eine irreführende Bewertung zu verhindern. Zunächst werden im Herbst Daten aus den Volksschulen veröffentlicht, gefolgt von Daten aus anderen Schulformen im Laufe des Schuljahres.

Konkret werden neben Leistungsdaten auch quantitative und qualitative Merkmale der Schulen veröffentlicht. Zu den quantitativen Merkmalen gehören beispielsweise die Schüler- und Klassenzahlen sowie die durchschnittliche Klassengröße. Qualitative Aspekte umfassen Gütesiegel und die spezifischen Schulschwerpunkte. Die Leistungsdaten, die aus der individuellen Kompetenzmessung PLUS (iKM PLUS) und der Zentralmatura stammen, werden in einem differenzierten Vergleich präsentiert. Schulen werden anhand der sozioökonomischen Ausgangslage (SÖL) ihrer Schüler in sechs Kategorien eingeteilt, basierend auf dem Bildungsstand der Eltern, deren wirtschaftlichem und sozialem Hintergrund sowie der Erstsprache und dem Migrationsstatus der Kinder. Die Ergebnisse werden dann dahingehend interpretiert, ob eine Schule innerhalb ihrer Kategorie über, unter oder im Bereich der Erwartung liegt. Die zugrunde liegenden Mittelwerte der iKM PLUS-Tests bzw. der Zentralmatura werden nicht veröffentlicht, sondern dienen lediglich als Grundlage für die Kategorisierung. Ziel ist es, eine transparente Übersicht über alle Schulen bereitzustellen, ohne ein Ranking zu erstellen.

Die Schulen selbst erhalten ihre detaillierten Ergebnisse, die vor allem als Instrument für die Schulgemeinschaftsdienste dienen sollen. Diese Daten ermöglichen es den Gremien, die Entwicklung über die Zeit zu beobachten und die Wirksamkeit von Maßnahmen, wie etwa die Deutschförderung, zu evaluieren. Die Volksschulen erhalten ihre Daten ab Mai, während die Sekundarstufen im nächsten Schuljahr folgen, da die entsprechenden iKM-PLUS-Daten bzw. aktuelle Maturazeugnisse noch nicht vorliegen. Minister Wiederkehr sprach von einer „neuen Kultur im Umgang mit Daten“, die zu Irritationen führen könne, aber auf einer sorgfältigen Abwägung basiere. Er verwies auch auf den Auftrag des Informationsfreiheitsgesetzes, transparenter mit Daten umzugehen. Der Minister äußerte keine Befürchtungen hinsichtlich eines „Runs“ auf bestimmte Schulen oder einer Abkehr, da sich Eltern bereits bisher über Schulen informierten und informelles Wissen über die Qualität von Schulen besäßen. Mit der Veröffentlichung der Daten werde nun ein fundiertes und transparentes Wissen bereitgestellt, das manchmal von informellen Einschätzungen abweichen könnte. Die Daten werden alle drei Jahre aktualisiert, um eine kontinuierliche Information und Anpassung zu gewährleisten





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