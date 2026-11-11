Bildungsminister Wiederkehr zu PISA-Resultaten: Schulversuche und Chancenbonus als Strategie

Christoph Wiederkehr reagiert auf alarmierende PISA-Daten mit Forderungen nach sechsjähriger Volksschule und Ganztagsschulen trotz politischer Hürden.

Die aktuellen Ergebnisse der internationalen Vergleichsstudie PISA offenbaren eine deutliche Verschlechterung im österreichischen Bildungssystem. Drei von vier Jugendlichen erreichen die grundlegenden Kompetenzen in den Fächern Lesen und Mathematik nicht. Diese Zahl liegt deutlich unter dem Niveau der vorherigen Testung und bestätigt negative Trends, die bereits zuvor beobachtet wurden.

Ursachenanalyse und digitale Herausforderungen

Bildungsminister Christoph Wiederkehr von der Partei Neos bezeichnete das Ergebnis als leider nicht überraschend. In einem Interview mit Armin Wolf diskutierte er die vielfältigen Faktoren, die zur aktuellen Situation beitragen. Dazu zählen lange Bildschirmzeiten bei Kindern, Nachwirkungen der Coronapandemie sowie Migrationshintergründe. Der Moderator betonte jedoch, dass mobile Endgeräte wie Handys fest zum Alltag gehören und die Schule einen Umgang damit finden müsse.

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Wiederkehr stimmte dieser Einschätzung zu und sah darin einen Auftrag, um sich weiterzuentwickeln. Er gab zu, dass in den letzten Jahren politisch und pädagogisch nicht konsequent genug gegen die negativen Entwicklungen gearbeitet wurde. Dennoch verwies er auf Maßnahmen, die in seiner Amtszeit initiiert wurden, um die Lage zu verbessern.

Kritik am System und Vererbung der Bildung

Armin Wolf brachte Englischkenntnisse ins Gespräch, da die Testergebnisse hier laufend besser werden. Er fragte sarkastisch, ob Netflix bessere Lernerfolge erzielt als der reguläre Schulunterricht. Wiederkehr lehnte diese Kritik ab und verwies stattdessen auf die frühe Trennung der Schüler sowie die soziale Ungleichheit. Er sprach von der Vererbung der Bildung als einem Grundproblem.

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Der Minister erklärte, dass gute Bildung durchaus vererbt werden dürfe, schlechte Bildung jedoch nicht. Dies passiere in Österreich jedoch weiterhin. Um diesem Effekt entgegenzuwirken, setzt Wiederkehr auf die Stärkung des Kindergartens und der Volksschule. Ein zentrales Element ist dabei die Verlängerung der Volksschule auf sechs Jahre.

Umsetzung von Reformen und politische Mehrheiten

Für den Schulversuch der sechsjährigen Volksschule hätten sich unglaublich viele Schulen gemeldet. Allerdings wird dieses Modell noch lange getestet, anstatt es sofort flächendeckend einzuführen. Wiederkehr erklärte, dass es derzeit keine politischen Mehrheiten für eine direkte Einführung gibt. Als Minister könne er nur einen Versuch starten und diesen gut begleiten.

Sein Ziel ist es, durch die positiven Ergebnisse der Studie andere Parteien von der Notwendigkeit der Reform zu überzeugen. Dieser Prozess erfordert Zeit und Geduld, da legislative Änderungen komplex sind. Der Minister bleibt jedoch optimistisch, dass die Daten langfristig die Politik beeinflussen werden.

Ausbau der Ganztagsschulen und finanzielle Mittel

Neben der Schullänge ist auch der Ausbau der Ganztagsschulen ein wichtiges Thema. Forscher weisen darauf hin, dass Ganztagsangebote besonders für Kinder aus bildungsfernen Familien eine große Chance darstellen könnten. Wiederkehr befürwortet einen massiven Ausbau und pocht darauf, dass Tempo zulegen muss.

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Eine echte Wahlfreiheit für Eltern soll auch auf dem Land gewährleistet werden. Die Arbeiten daran laufen trotz massiver Sparzwänge im Staatshaushalt. Parallel dazu erhalten Brennpunktschulen durch den Chancenbonus mehr Geld. Diese finanziellen Anreize sollen helfen, Ungleichheiten auszugleichen und die Chancengerechtigkeit zu erhöhen.

Ob diese Maßnahmen dazu führen, dass künftig ein Großteil der Schüler nach acht Jahren ordentlich lesen und rechnen kann, bleibt abzuwarten. Der Optimismus des Ministers ist nicht unumstritten. Kritiker argumentieren, dass auch die Eltern stärker in die Pflicht genommen werden müssten, um nachhaltige Verbesserungen zu erzielen.