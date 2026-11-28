Christoph Wiederkehr (NEOS) will ganztägige Schulen finanzieren. Der Bund übernimmt Kosten und fordert 100 Mio. Euro jährlich, während Länder Ertragsanteile abführen.

Bildungsminister Christoph Wiederkehr von der NEOS kündigt eine fundamentale Umstrukturierung im österreichischen Schulwesen an. Er strebt die flächendeckende Etablierung ganztägiger Schulformen für alle Eltern an, die zukünftig kostenfrei in Anspruch genommen werden können. Diese Maßnahme stellt den Kern einer neuen Reformpartnerschaft zwischen dem Bundesstaat und den einzelnen Bundesländern dar, die das bisher zersplitterte System vereinfachen soll.

Bund übernimmt Finanzierung und stellt 100 Mio. Euro bereit

Der österreichische Bund wird künftig die volle finanzielle Verantwortung für den Ausbau der ganztägigen Schulformen übernehmen. Um diese Aufgabe zu bewältigen, werden dem Bildungsministerium mittelfristig jährlich 100 Millionen Euro zur Verfügung gestellt. Dieses Budget dient dazu, die strukturellen Defizite in verschiedenen Bundesländern auszugleichen, die in den vergangenen Jahren den Ausbau behindert oder sogar rückgängig gemacht haben. Christoph Wiederkehr betont, dass es sich hierbei um eine historische Chance für das Bildungssystem handelt, um die Komplexität der bisherigen Zuständigkeiten endgültig zu überwinden.

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Länder müssen Ertragsanteile an den Bund zurückübertragen

Als direkte Gegenleistung für die Übernahme der Finanzierungslast fordern die Länder die Rückübertragung ihrer bisherigen Ertragsanteile an den Bund. Dieser Ertragsanteil umfasst jene Mittel, die den Bundesländern aktuell aus den Steuereinnahmen des Bundes für den Bildungsbereich ausgezahlt werden. Der Minister erklärt klar, dass der Bund nicht als Bankomat der Nation fungieren wird. Nur Geld ohne die damit verbundenen strukturellen Reformen ist für ihn nicht akzeptabel, weshalb eine Einigung in den laufenden Verhandlungen von entscheidender Bedeutung ist.

Einheitliches Dienstrecht schafft neue Kategorie Unterstützungspädagogik

Neben der Finanzierung bringt die Reform ein einheitliches Dienstrecht für alle Personalkategorien im schulischen Umfeld mit sich. Bisher gab es zwar Regelungen für Lehrkräfte, nicht jedoch für den Freizeitbereich. Künftig sollen Stellenpläne des Bundes für die Bediensteten im Freizeitbereich gelten, was eine Vereinheitlichung mit dem Status der Landeslehrkräfte bewirkt. Eine neue Personal-kategorie namens Unterstützungspädagogik wird eingeführt, die über eine einheitliche Ausbildung verfügt. Diese Fachkräfte können zukünftig nicht nur die Freizeitbetreuung übernehmen, sondern auch Lernzeit und Unterricht unterstützen.

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Bessere Bezahlung und Lösungen für ländliche Regionen

Besonders im ländlichen Raum sollen durch diese Maßnahmen konkrete Probleme gelöst werden. Dort war es bisher oft unmöglich, Freizeitpädagogik als Vollzeitstelle zu besetzen, da nur einzelne Stundenstunden zur Verfügung standen. Durch die neue Rolle der Unterstützungspädagogik können diese Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf mehr Stunden kommen, was zugleich eine bessere Bezahlung zur Folge hat. Die Schaffung dieser Positionen stellt einen wichtigen Schritt dar, um die Attraktivität der Jobs im Bildungsbereich zu steigern und stabile Strukturen zu gewährleisten.

Neue Steuerung durch Bildungsdirektionen und klare Verantwortlichkeiten

In der Zukunft sollen Direktionen das gesamte Personal direkt über die Bildungsdirektion abrufen können. Dies umfasst neben Lehrkräften auch Schulpsychologinnen, die neuen Unterstützungspädagoginnen und Fachkräfte aus Vereinen. Eine klare Verantwortung wird etabliert, indem die Länder für die Pflichtschulen und der Bund für die Bundesschulen zuständig bleiben. Allerdings bleibt der Bund für die Finanzierung und Steuerung beider Bereiche verantwortlich, was eine zentrale Steuerungsfunktion sicherstellt. Die Schulen erhalten einen Topf für alle Fachkräfte, aus dem sie selbstständig Ressourcen für verschiedene Professionen verteilen können.