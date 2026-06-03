Die Bildungsdirektion der Stadt Wien verbietet Lehrern seit Jahrzehnten, über Missstände in den Schulen zu sprechen. Mittelschullehrer Thomas Walach hat ein Interview gegeben und wurde daraufhin von der Bildungsdirektion gemaßregelt. Die Stadt Wien hat ein Problem mit Andersdenkenden, wie das Beispiel des rechten Tech-Unternehmers Peter Thiel zeigt.

Die Bildungsdirektion der Stadt Wien trägt seit Jahrzehnten zur Misere des Schulwesens bei, indem sie Lehrer innen und Lehrer n verbietet, über Missstände und Probleme in den Schulen zu sprechen.

Diese Kultur der Einschüchterung hat dazu geführt, dass Lehrer sich gefügt haben. Journalisten durften nur nach Genehmigung durch die Bildungsdirektion Lehrer interviewen, und wenn doch, waren die ausgewählten Gesprächspartner zurückhaltend, insbesondere beim Thema Migration. Lehrer wie Susanne Wiesinger und Christian Klar haben sich dagegen aufgelehnt, was Konsequenzen hatte. Nun hat Mittelschullehrer Thomas Walach ein Interview gegeben, woraufhin die Bildungsdirektion ihm mitteilte, dass er nur genehmigte Interviews geben dürfe.

Dies erinnert an die sozialistische Doktrin, wo der Staat bestimmte, was gut für die Bürger ist. Jahrzehntelang war die Bildungsdirektion von der SPÖ dominiert, nun sind die Neos zuständig, doch die Mentalität hat sich nicht verändert. In Wien wird mit Andersdenkenden nicht leicht umgegangen. Milo Rau wollte den rechten Tech-Unternehmer Peter Thiel einladen, was linke Bedenkenträger aufregte.

Thiel denkt tatsächlich anders, seine Theorie von Monopolen anstatt Wettbewerb wird selbst von Liberalen nicht geteilt. Milo Rau sagte im 'Standard', dass man Andersdenkenden eine Bühne geben sollte, da Brandmauern nur den Rechten helfen





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