Die Biennale in Venedig hat Vorwürfe zurückgewiesen, wonach bei der Teilnahme Russlands an der 61. Kunstausstellung EU-Sanktionen umgangen worden seien. Die Institution betont die Einhaltung aller Vorschriften und die rigorose Anwendung der Sanktionen. Russland wird nach zwei Jahren Pause wieder an der Ausstellung teilnehmen, was auf Kritik aus der Ukraine und EU-Staaten stößt.

Die Biennale in Venedig hat Vorwürfe zurückgewiesen, wonach im Zusammenhang mit der Teilnahme Russland s an der 61. Kunstausstellung EU-Sanktionen umgangen worden seien. In einer offiziellen Stellungnahme betonte die Institution am Sonntag, dass sie die vollständige Einhaltung aller relevanten Vorschriften gewährleistet habe und strikt nach nationalem sowie internationalem Recht gehandelt habe.

Die europäischen Sanktionen gegen Russland seien rigoros angewendet worden, so die Biennale. Medienberichte, die eine Umgehung der Sanktionen nahelegten, wurden von der Institution als verfälschte Darstellungen zurückgewiesen. Diese Berichte stützten sich laut Erklärung auf interne Dokumente, deren Weitergabe gegen berufliche Ethik, interne Verfahren und Datenschutzbestimmungen verstoße. Die Biennale unterstrich, dass sie ausschließlich im Rahmen ihrer Zuständigkeiten gehandelt habe und keinerlei Regelverstöße vorlägen.

Zudem wurde betont, dass bei allen Schritten die zuständigen staatlichen Behörden im Vorfeld informiert worden seien. Gespräche mit der Russischen Föderation seien, wie bei allen teilnehmenden Ländern, im Rahmen der üblichen Verfahren geführt worden, einschließlich Visa-Fragen. Russland hatte zuvor in Abstimmung mit der Biennale-Stiftung erklärt, in diesem Jahr wieder an der weltberühmten Ausstellung für zeitgenössische Kunst teilzunehmen und seinen Pavillon mit Arbeiten einheimischer Künstler zu bestücken. Die Ukraine sowie zahlreiche Politiker aus EU-Staaten protestieren gegen diese Entscheidung.

Die Beteiligung Russlands an der am 9. Mai beginnenden Ausstellung wäre die erste seit dem Beginn des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine. Bei den beiden vorherigen Biennalen wurde der russische Pavillon von Russland nicht genutzt: 2022 zogen sich die vorgesehenen Künstler aus Protest gegen den Angriff auf das Nachbarland kurzfristig zurück. 2024 überließ Moskau das Gebäude Bolivien.

Die Biennale betonte, dass sie sich bei allen Entscheidungen an die geltenden Gesetze und Vorschriften halte und keine politischen oder ideologischen Erwägungen in ihre Entscheidungen einfließen lasse. Die Institution verwies darauf, dass sie seit ihrer Gründung eine neutrale Plattform für den kulturellen Austausch darstelle und sich strikt an die Prinzipien der künstlerischen Freiheit und des Dialogs halte. Die Diskussion um die Teilnahme Russlands zeigt die Spannungen zwischen kultureller Zusammenarbeit und politischen Konflikten.

Während einige die Teilnahme als Zeichen der Normalisierung des Verhältnisses zu Russland sehen, kritisieren andere dies als unangemessen angesichts des anhaltenden Krieges in der Ukraine. Die Biennale bleibt jedoch bei ihrer Position, dass Kunst und Kultur über politischen Konflikten stehen sollten und dass die Teilnahme an der Ausstellung keine politische Unterstützung für eine bestimmte Regierung darstelle





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