Biennale Venedig: Jury tritt zurück – Eskalation um Russland und Israel

Der Rücktritt der Jury der Kunstbiennale Venedig aufgrund von Protesten gegen die Teilnahme Russlands und Israels wirft Fragen nach der Politisierung von Kunst und Kultur auf. Die Entscheidung, die Preisvergabe zu verschieben, unterstreicht die angespannte Situation.

Die diesjährige Kunst biennale in Venedig steht bereits vor ihrem offiziellen Beginn im Zentrum intensiver Kontroversen. Auslöser sind die umstrittene Entscheidung, Russland zur Biennale zuzulassen, sowie die Teilnahme Israel s, die zu weitläufigen Protesten geführt hat.

Diese Spannungen kulminierten in dem vollständigen Rücktritt der Jury, nur wenige Tage vor der Eröffnung der weltweit ältesten Kunstbiennale. Die Jury, unter der Leitung der brasilianischen Kuratorin Solange Farkas, begründete ihren Rücktritt in einer kurzen Erklärung gegenüber der 'New York Times' und der Kunstpublikation eFlux mit ihrem Unbehagen, Künstler aus Ländern zu ehren, deren Führungskräfte vom Internationalen Strafgerichtshof (IStGH) untersucht werden. Bereits am 23.

April hatte die Jury eine ähnliche Erklärung abgegeben, in der sie ihre Weigerung betonte, Künstler aus solchen Ländern auszuzeichnen, ohne jedoch konkrete Länder zu nennen. Der IStGH hat Haftbefehle gegen Israels Premierminister Benjamin Netanjahu und seinen ehemaligen Verteidigungsminister Joav Galant im Zusammenhang mit dem Vorgehen im Gazastreifen sowie gegen den russischen Präsidenten Wladimir Putin wegen des Verdachts auf Kriegsverbrechen in der Ukraine erlassen.

Israel reagierte auf die erste Erklärung der Jury mit scharfer Kritik und warf der Biennale vor, sich von einem offenen Raum für künstlerische Freiheit in ein Instrument politischer Indoktrination zu verwandeln. Der israelische Künstler Belu-Simion Fainaru sollte an der Biennale teilnehmen. Die Kontroverse um die russische Beteiligung hatte die Schlagzeilen bereits seit Wochen dominiert. Biennale-Präsident Pietrangelo Buttafuoco hatte sich für die Rückkehr Russlands entschieden, nachdem der russische Pavillon bei den beiden vorherigen Biennalen nicht genutzt wurde.

Im Jahr 2022 zogen sich die vorgesehenen russischen Künstler aus Protest gegen den Angriff auf die Ukraine zurück, während Moskau 2024 das Gebäude Bolivien überließ. Die letzte russische Teilnahme datiert aus dem Jahr 2019. Die Entscheidung stieß auf heftigen Widerstand aus der Ukraine und der Europäischen Union. 26 Europaabgeordnete verschiedener Fraktionen unterzeichneten einen offenen Brief an Buttafuoco, in dem sie ihn aufforderten, die Entscheidung rückgängig zu machen.

Sie argumentierten, dass Russland keine Plattform bei einer so bedeutenden Kulturveranstaltung erhalten dürfe, solange der Krieg in der Ukraine andauert. Die Abgeordneten betonten die symbolische Bedeutung der Teilnahme von Staaten an internationalen Kulturevents und warnten, dass eine Plattform für Russland ein 'zutiefst besorgniserregendes Signal' senden würde. Die EU drohte zudem mit Kürzungen von Fördermitteln in Millionenhöhe.

Auch die Auswahl der Kuratorin des russischen Pavillons, Anastasia Karnejewa, die 2016 gemeinsam mit der Tochter des russischen Außenministers Sergej Lawrow ein Unternehmen gründete, sowie die Beteiligung von Michail Schwydkoi, Russlands Beauftragtem für internationale Kulturbeziehungen, lösten Kritik aus. Selbst die italienische Regierung hatte sich gegen die Rückkehr Russlands ausgesprochen, was dazu führte, dass Ministerpräsidentin Giorgia Meloni und Kulturminister Allesandro Giuli ihre Teilnahme an der Eröffnungsfeier absagten und Inspektoren nach Venedig entsandten.

Die ursprüngliche Planung sah vor, dass die Jury am 9. Mai die Gewinner des Goldenen Löwen und anderer Preise küren sollte. Aufgrund der aktuellen Umstände werden die Preise nun jedoch nicht zu Beginn, sondern erst am letzten Ausstellungstag im November vergeben. Zusätzlich werden ausnahmsweise zwei 'Leoni dei Visitatori' vergeben, die von den Besuchern bestimmt werden, wobei auch die Beiträge aus Russland und Israel berücksichtigt werden.

Es ist möglich, dass es neben den Besucherpreisen keine weiteren Auszeichnungen geben wird. Der Fall verdeutlicht die zunehmende Politisierung von Kunst und Kultur und die Schwierigkeit, künstlerische Freiheit mit politischen Erwägungen in Einklang zu bringen. Die Biennale Venedig, traditionell ein Ort des internationalen Austauschs und der künstlerischen Innovation, steht nun im Zentrum eines globalen Streits über Krieg, Gerechtigkeit und die Rolle der Kunst in einer zunehmend polarisierten Welt.

Die Entscheidung der Jury und die Reaktionen darauf werfen grundlegende Fragen nach der Verantwortung von Künstlern und Kulturinstitutionen in Zeiten politischer Konflikte auf





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