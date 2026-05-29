Biathlon-Star Lou Jeanmonnet lässt Kurzsichtigkeit operativ behandeln - Laser‑Eingriff nach erfolgreicher Saison

Nach einer triumphalen Saison hat die französische Biathlon- und Olympiasiegerin Lou Jeanmonnet sich einer Laser‑Operation zur Korrektur ihrer Kurzsichtigkeit unterzogen. Die Entscheidung fiel nach jahrelangen Problemen mit Kontaktlinsen, besonders bei Nachtrennen. Die Operation verlief problemlos und könnte ihrer sportlichen Performance einen entscheidenden Schub geben.

Lou Jeanmonnot, die französische Biathlon -Ikone, hat nach einer beeindruckenden Saison, in der sie den Gesamtweltcup sowie drei olympische Medaillen nach Mailand‑Cortina eroberte, eine Entscheidung getroffen, die ihr sportliches Leben nachhaltig verändern dürfte.

Die 27‑jährige Athletin litt seit längerem an starker Kurzsichtigkeit, die ihr Training und insbesondere die nächtlichen Wettkämpfe erheblich erschwerte. Die herkömmlichen Kontaktlinsen, auf die sie bislang angewiesen war, verursachten störende Lichtreflexe und Spiegelungen, die insbesondere bei Rennen im Dunkeln zu einer permanenten Belastung wurden. Nach reiflicher Überlegung und Gesprächen mit ihrem ärztlichen Team ließ sie sich im französischen Département Doubs einer Laser‑Augenoperation unterziehen.

Der Eingriff, der pro Auge nur wenige Minuten dauert, verlief laut den behandelnden Spezialisten ohne Komplikationen, und Jeanmonnot kann bereits in den kommenden Wochen mit einer schrittweisen Rückkehr ins Training rechnen. Die Entscheidung, die Kurzsichtigkeit operativ zu korrigieren, fiel Jeanmonnet nicht leicht. In einem Interview mit der Tageszeitung Le Progrès erklärte sie, dass die ständige Reflexion des Lichts auf den Kontaktlinsen sie bei Nachtrennen zunehmend frustrierte und sogar die Konzentration gefährdete.

"Die Spiegelungen störten mich so sehr, dass ich das Gefühl hatte, nicht mein volles Potenzial abrufen zu können", sagte die Weltcup‑Siegerin. Zusätzlich betonte sie, dass ihre Augen für sie das wichtigste Arbeitsinstrument seien und sie daher keine Risiken eingehen wolle. Trotz der allgemein hohen Erfolgsquote von refraktiven Operationen verspürte sie vor dem Eingriff ein gewisses Unbehagen, das sie jedoch mit dem Vertrauen in die Erfahrung ihrer Chirurgen und den positiven Erfahrungsberichten anderer Athleten überwinden konnte.

Der Laser‑Eingriff, bei dem ein Excimer‑Laser das gekrümmte Hornhautgewebe präzise neu formt, wird seit Jahren erfolgreich bei Sportlern eingesetzt, die auf eine uneingeschränkte Sehleistung angewiesen sind. Nach der Operation folgt eine kurze Erholungsphase, in der die Augen geschützt und mit speziellen Augentropfen behandelt werden. Experten gehen davon aus, dass Jeanmonnets Sehschärfe nach vollständiger Heilung nahezu perfekt sein wird, was ihr insbesondere bei den kommenden Saisonwettkämpfen und den anstehenden Weltmeisterschaften einen entscheidenden Vorteil verschaffen könnte.

Die Biathlon‑Gemeinschaft beobachtet die Entwicklung mit Spannung, denn eine verbesserte Sicht könnte nicht nur die persönliche Performance der französischen Athletin steigern, sondern auch neue Standards für den Umgang mit Sehstörungen im Spitzensport setzen





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