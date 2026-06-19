Beyond Gravity erweitert Standort Berndorf: 50 neue Arbeitsplätze und größter Weltraum-Reinraum Österreichs

Das österreichische Raumfahrtunternehmen Beyond Gravity Austria baut seinen Standort in Berndorf aus. Neben der Schaffung von 50 neuen Arbeitsplätzen wird dort der größte Weltraum-Reinraum des Landes entstehen. In der neuen Halle werden fortan Weltraummechanismen sowie Thermalisolation für Satelliten und Medizinprodukte gefertigt.

Die Zahl der Arbeitsplätze in Berndorf wird von derzeit rund 30 in den nächsten drei Jahren um 50 steigen. Die Fertigstellung der Arbeiten ist für Frühjahr 2027 geplant.

Beyond Gravity mietet neben seiner bestehenden Produktionsfläche eine Nachbarhalle der Berndorf AG auf deren Industriepark. Neben Thermalisolation für Satelliten und Trägerraketen sowie Isolation für den Medizinbereich werden zukünftig auch Weltraummechanismen in Berndorf hergestellt. Der Raumfahrtmarkt boomt. Unternehmen sehen eine enorm hohe Nachfrage nach Hochtechnologie, speziell aus den USA und Europa.

Die Serienfertigung für einen im Vorjahr erhaltenen Auftrag, um Steuermechanismen für elektrische Triebwerke von Telekommunikationssatelliten zu bauen, sowie für weitere Projekte internationaler Kunden erfolgen zukünftig in Berndorf. Kleinere Serien werden weiterhin im Wiener Reinraum für Steuermechanismen gefertigt. In der Bundeshauptstadt werden auch wie bisher alle thermischen und mechanischen Produkte designt und entwickelt. Das Unternehmen baut in Berndorf den größten Weltraum-Reinraum Österreichs.

Beyond Gravity Austria (vormals RUAG Space Austria) mit Sitz in Wien-Meidling ist mit rund 57 Millionen Euro Umsatz im Jahr 2025 und rund 250 Mitarbeitenden das größte österreichische Weltraumtechnikunternehmen. Der Konzernsitz von Beyond Gravity liegt in Zürich. Rund 1900 Mitarbeitende werden an zwölf Standorten in sechs Ländern beschäftigt. Mit dem Klick auf das Icon entfernen Sie das Schlagwort aus Ihren Themen





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