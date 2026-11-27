Statistik Austria prognostiziert bis 2040 ein Bevölkerungswachstum auf 9,36 Millionen. Danach sinkt die Zahl, während das Durchschnittsalter steigt und die Pensionslast zunimmt. Analyse der demografischen Entwicklung.

Statistik Austria hat am gestrigen Tag die aktualisierten Bevölkerungs- und Erwerbsprognosen für die kommenden Jahrzehnte vorgestellt, die ein signifikantes demografisches Umbruchsignal für die Republik senden. Die langfristigen Berechnungen zeigen auf, dass das Wachstum der österreichischen Bevölkerung nicht unbegrenzt anhält, sondern sich eine Phase der Stagnation und des darauffolgenden Rückgangs abzeichnet. Diese Daten bilden die Basis für kritische Entscheidungen in der Wirtschafts- und Sozialpolitik, da sich die Altersstruktur und die Erwerbsfähigkeit der Gesellschaft grundlegend verändern werden. Experten warnen vor den Auswirkungen dieser Entwicklung auf die langfristige Tragfähigkeit sozialer Sicherungssysteme.

Prognostiziertes Wachstum bis 2040 und darauffolgender Rückgang

Die aktuelle Gesamtbevölkerung in Österreich liegt bei rund 9,20 Millionen Menschen, wobei die offiziellen Berechnungen von Statistik Austria ein weiteres Anwachsen bis zur Mitte der 2040er-Jahre vorhersagen. Bis zu diesem Zeitpunkt wird die Einwohnerzahl auf 9,36 Millionen steigen, ehe ein trendwendinger Effekt einsetzt. Ab der Mitte der 2040er-Jahre beginnt die Bevölkerungszahl dann zu sinken, ein Prozess, der bis zum Jahr 2080 anhalten wird. In diesem fernen Zieljahr wird mit einer Bevölkerung von 9,04 Millionen gerechnet, was einem deutlichen Minus im Vergleich zum heutigen Stand entspricht.

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Die Abkehr von der einstigen Erwartung, die Zehn-Millionen-Marke zu überschreiten, ist auf eine massive Neubewertung diverser Parameter zurückzuführen. Statistik-Generaldirektorin Manuela Lenk betonte bei der Präsentation der Daten, dass das Wachstum zwar weitergeht, die Dauer dieses Trends jedoch deutlich kürzer ist als in früheren Szenarien angenommen. Die Prognose für das Jahr 2040 wurde dabei von ursprünglich geplanten 9,41 Millionen auf nunmehr 9,35 Millionen korrigiert, was die Vorsicht bei der Planung unterstreicht. Selbst im optimistischsten Wachstumsszenario, das höhere Geburtenraten, mehr Zuwanderung und eine steigende Lebenserwartung annimmt, bleibt die Bevölkerungszahl knapp unter der Zehnmillionengrenze.

Die Ursachen für diese nach unten korrigierten Werte sind eindeutig messbar und in den statistischen Erhebungen verankert. Zum einen ist die Kinderzahl pro Frau im Jahr 2025 auf einen historischen Tiefpunkt von 1,30 Kinder gesunken, was die natürliche Bevölkerungsentwicklung dauerhaft dämpft. Zum anderen hat sich die Wanderungsbilanz erheblich verlangsamt, wobei im ersten Halbjahr 2026 nur noch ein Nettowanderungsgewinn von 6.950 Menschen zu verzeichnen war. Dies entspricht dem drittniedrigsten Wert für einen ersten Halbjahreszeitraum seit dem Jahr 2002 und trägt maßgeblich zur Verlangsamung des Gesamtwachstums bei.

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Demografische Verschiebung und steigende Pensionslast

Während die Gesamtzahl der Menschen im Lande in der zweiten Hälfte des Jahrzehnts leicht abnimmt, ändert sich die Zusammensetzung der Gesellschaft fundamental, da die Bevölkerung signifikant altert. Im Jahr 2040 werden 577.000 Menschen mehr das 65. Lebensjahr erreicht haben als dies heute der Fall ist, was einem Anstieg von fast 31 Prozent entspricht. Gleichzeitig wird die Gruppe der Menschen zwischen 20 und 64 Jahren um 277.000 Personen schrumpfen, und der Anteil der unter 20-Jährigen wird um 151.000 Personen kleiner sein als derzeit. Diese Zahlen verdeutlichen die strukturelle Veränderung, die das Land bevorsteht.

Ein besonders kritisches Verhältnis wird sich beim Verhältnis zwischen Rentnern und Erwerbstätigen einstellen. Es wird prognostiziert, dass im Jahr 2040 mehr als jeder Vierte in Österreich im Pensionsalter sein wird. Die Zahl der Menschen ab 65 Jahren hat sich zwischen den Berechnungen des Vorjahres und der aktuellen Prognose für 2040 praktisch nicht verändert; beide Modelle kamen auf einen Wert von 2,46 Millionen Personen. Da die Korrektur nach unten fast ausschließlich die jüngeren und erwerbsfähigen Generationen trifft, bleibt die absolute Zahl der zukünftigen Rentenbezieher konstant hoch, während die unterstützende Basis kleiner wird.

Die Logik hinter dieser Stabilität bei der älteren Bevölkerung liegt in der Demografie selbst: Die Menschen, die im Jahr 2040 in Pension gehen, sind heute bereits mindestens 50 Jahre alt. Da dieser Personenkreis zum Großteil bereits in Österreich lebt, lässt sich sein Weiterleben und sein Sterbealter statistisch recht präzise vorhersagen. Im Gegensatz dazu sind die Geburten und Wanderungsbewegungen der jüngeren Generationen, die 2040 noch unter 20 sein werden, schwerer vorhersehbar. Die Unsicherheit bei den jungen Menschen hat dazu geführt, dass die aktuelle Berechnung rund 22.000 unter 20-Jährige und 34.000 weniger Menschen im erwerbsfähigen Alter vorsieht.

Stabilität der Erwerbspersonen bis 2040 und Folgejahre

Ein zunächst beruhigender Aspekt der Prognosen von Statistik Austria ist die Entwicklung der Erwerbspersonen, also aller Personen, die arbeiten oder aktiv eine Arbeit suchen. Die Zahlen zeigen, dass diese Gruppe bis zum Jahr 2040 relativ konstant bei 4,82 Millionen bleiben wird. Diese Stabilität gibt dem Arbeitsmarkt kurzfristig etwas Luft, doch sie trügt über die langfristigen Herausforderungen hinweg. Die konstante Zahl resultiert aus einer gegenseitigen Aufhebung von Effekten, die sich auf die langfristige Produktivität und die Sozialsysteme auswirken.

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Georg Renner, ein Experte für diese Thematik, weist darauf hin, dass diese scheinbare Stabilität jedoch nicht die zugrundeliegende Schwächung der Altersstruktur verdeckt. Da weniger Menschen im erwerbsfähigen Alter auf Pensionierte kommen, steigen die Pensionsausgaben im Verhältnis zur Beitragsbasis. Das Verhältnis verschärft sich dramatisch ab den 2060er-Jahren, wenn laut Prognose ein:e Pensionist:in auf nur noch 1,9 Personen im Erwerbsalter entfallen wird. Diese Zahl löst bei Statistikern und Politikern Besorgnis aus, da sie die Belastbarkeit des Umlagesystems direkt adressiert.

Langfristige Konsequenzen für das Pensionssystem

Die tiefgreifenden demografischen Veränderungen zwingen dazu, über die Zukunft des Pensionssystems nachzudenken, da die aktuelle Finanzierungsstruktur auf einer günstigen Alterspyramide basiert. Mit einem prognostizierten Rückgang der Erwerbspersonen auf 4,57 Millionen im Jahr 2060 wird der Druck auf das System exponentiell wachsen. Die Kombination aus steigenden Ausgaben für die alternde Bevölkerung und einer schrumpfenden Beitragszahl erfordert grundlegende strukturelle Anpassungen, um die soziale Sicherheit auch in den nächsten Jahrzehnten zu gewährleisten.

Die Daten von Statistik Austria dienen dabei nicht nur der reinen Beschreibung, sondern als wichtige Grundlage für politische Weichenstellungen. Ohne Maßnahmen zur Erhöhung der Erwerbsbeteiligung oder zur Steuerung der Zuwanderung wird die finanzielle Belastung für die arbeitende Bevölkerung signifikant zunehmen. Die Prognosen verdeutlichen, dass die Zeit des Bevölkerungswachstums bald endet und Österreich sich auf eine Ära der demografischen Anpassung einstellen muss, um soziale und wirtschaftliche Stabilität zu wahren.