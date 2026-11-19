Die Neos-Politikerin Bettina Emmerling revidiert die Subventionsstreichung für die Arena Wien nach massiven Protesten. Kompromiss sichert Betrieb bis 2027.

Die Neos -Politikerin und Wiener Vizebürgermeisterin Bettina Emmerling hat ihre Ankündigung zur Streichung der Subventionen für die Arena Wien revidiert. Ursprünglich hatte sie geplant, dem Kulturzentrum in Wien-Landstraße für das Jahr 2027 die vollen Fördermittel in Höhe von 259.000 Euro zu entziehen. Nach einer enormen Welle öffentlicher Proteste und einer Petition mit rund 100.000 Unterschriften einigte sich die Stadt Wien auf einen Kompromiss. Der dritte Bezirk und das Ressort Emmerlings übernehmen nun die Kosten für das autonom verwaltete Zentrum. Dies sichert den vollständigen Betrieb der Arena zumindest für das Jahr 2027.

Proteste erzwingen Kompromiss im dritten Bezirk

Die Neos-Stadträtin hatte die Stärke der Protestwelle gegen ihre Pläne zunächst unterschätzt. Der Widerstand konzentrierte sich auf den Erhalt von Österreichs größtem alternativen Kultur-, Jugend- und Veranstaltungszentrum. Im neuen Arrangement teilt sich der dritte Bezirk die Kosten für die Förderung. Wichtig ist dabei die Präzisierung, dass die Stadt Wien nicht die kommerziellen Konzerte und großen Veranstaltungen förderte, für die die Arena Wien international bekannt ist. Stattdessen fließen die Gelder explizit in dortige Jugendprojekte. Dennoch ist die Entscheidung ein signalhafter Rückzieher nach einer intensiven politischen Debatte über die Zukunft der alternativen Kulturszene in der Hauptstadt.

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Auffällige Häufung bei linken Kulturprojekten

Betrachtet man die Gesamtheit der Kürzungen im Ressort von Bettina Emmerling, zeigt sich eine deutliche Tendenz. Die gestrichenen oder reduzierten Förderungen treffen regelmäßig Projekte, die zur alternativen und progressiven Szenerie Wiens zählen. Diese Milieus stehen der politischen Ausrichtung der Grünen deutlich näher als jener der Neos. Beispiele hierfür sind die gestrichenen Mittel für das Amerlinghaus. Auch dieses linke, selbstverwaltete Kultur- und Sozialzentrum, das aus einer Hausbesetzung vor etwa 50 Jahren hervorging, verlor seine gesamte Finanzierung. Die Grünen reagierten sogleich und warfen SPÖ und Neos vor, tragende Säulen der unabhängigen Kunstszene zu zerschlagen. Diese Kürzungen schmerzen weniger das klassische Neos- oder SPÖ-Klientel, sondern treffen genau die grün-affinen Zielgruppen.

Weitere Projekte wie Radio Orange und Awareness Teams betroffen

Neben der Arena und dem Amerlinghaus sind weitere Institutionen von den Einschnitten betroffen. Das Awareness Team, das Menschen bei sexualisierter, rassistischer und queerfeindlicher Gewalt begleitet, steht vor der Abschaffung. Das Projekt hat bereits eine Petition gestartet, um seine Existenz zu retten und verortet sich durch seine Wurzeln in der feministischen und queeren Bewegung klar im linken Spektrum. Auch Radio Orange, der gemeinnützige, parteipolitisch unabhängige und werbefreie Sender seit 1998, sieht sich massiven Kürzungen gegenüber. Die Förderung lief über den Bereich von Bettina Emmerling (MA 13 - Bildung und Jugend). Betrug das Budget ursprünglich 390.000 Euro, wurde es für das laufende Jahr auf 170.000 Euro gesenkt. Für 2027 ist die vollständige Streichung der Förderung vorgesehen. Der Sender gilt als linksalternativ und bietet mehrsprachige sowie queer-feministische Formate an.

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Politische Einordnung und Budgetdruck in der Kinderhilfe

Auch die feministische Projektförderung wurde um 43 Prozent gekürzt. Dies betrifft zwar nicht das Ressort von Bettina Emmerling, sondern jenes von SPÖ-Frauenstadträtin Elke Hanel-Torsch. Dennoch fällt auf, dass hier ein Thema betroffen ist, das bei den Grünen ein politisches Kernanliegen darstellt. Zusätzlich wurden dem Verein Nanaya, einer selbstverwalteten Einrichtung zur Verbesserung der Situation für schwangere und gebärende Frauen, die Mittel aus dem Emmerling-Ressort gestrichen. Ebenso trifft es den selbstverwalteten Verein Kind und Kegel, der eine Petition gestartet hat. Auch der Oma-Dienst des Katholischen Familienverbands Österreich ist betroffen, obwohl dieser eher zur ÖVP-Nähe steht. Das Büro von Bettina Emmerling begründet die Stopp-Politik damit, dass sich die Stadt im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe angesichts der Budgetlage auf ihre gesetzlichen Kernaufgaben konzentrieren müsse.

Zukunftssicherung trotz politischer Differenzen

Der grüne Bezirksvorsteher des siebenten Bezirks, Markus Reiter, zeigt sich im Gespräch mit der Presse zuversichtlich, dass auch beim Amerlinghaus eine Lösung gefunden werden kann, ähnlich wie im Fall der Arena Wien. Allerdings hält er es für den siebenten Bezirk für unmöglich, die Hälfte des Förderausfalls beim Amerlinghaus allein zu übernehmen. Die Situation bei der Arena Wien bleibt ein Sonderfall der Einigung zwischen Bezirk und Senat. Die anhaltenden Proteste und Petitionen demonstrieren die hohe Bedeutung, die das Wiener Publikum den alternativen Kulturorten beimisst. Die politische Debatte um die Verteilung knapper öffentlicher Mittel in der Kulturszene ist damit weiterhin offen und dynamisch.