Bettina Emmerling fordert elektronische Fußfesseln für Kinder

Wienas Vizebürgermeisterin Bettina Emmerling (NEOS) schlägt elektronische Fußfesseln bei Kindern vor. Ziele: Prävention und Resozialisierung. Weitere Themen: Integration, Schulen und Handel.

Die Wiener Vizebürgermeisterin Bettina Emmerling von der Partei NEOS hat in einem jüngsten Interview mit der "Krone" einen umstrittenen Vorschlag zur Bekämpfung der Kinder- und Jugendkriminalität präsentiert. Sie fordert den Einsatz von elektronischen Überwachungsmaßnahmen, darunter die Nutzung von Fußfesseln, als zusätzliche präventive und sicherheitsrelevante Instrumente im Umgang mit strafunmündigen Kindern.

Prävention durch elektronische Fußfesseln

Emmerling argumentiert, dass elektronische Fußfesseln eine abschreckende Wirkung entfalten und dabei helfen können, Gewaltspiralen frühzeitig zu durchbrechen. Die Politikerin schlägt vor, diese Technik präventiv einzusetzen, sobald ein Kind erste Anzeichen einer Radikalisierung zeigt oder mit strafrechtlichen Verstößen beginnt. Zudem könnte die Maßnahme als Ergänzung zu einer Unterbringung in einer Auszeit-Wohngemeinschaft dienen, um den Aufenthaltsort des Mündels jederzeit lokalisieren zu können, falls es der Einrichtung entflieht.

Also read Wenn ein Hasenbaby vom Himmel fällt: Bettina Balàkas neuer...

Ein Gefängnis für unter 14-Jährige lehnt Emmerling kategorisch ab. Das primäre Ziel der Justiz müsse darin bestehen, die betroffenen Kinder wieder in die Gesellschaft zu integrieren (Resozialisierung) und gleichzeitig die Bevölkerung wirksam zu schützen. Da es bisher keine einheitliche bundesweite Lösung für solche Maßnahmen gibt, plant Emmerling, diesen Vorschlag direkt an die Bundesregierung weiterzuleiten, um eine landesweite Diskussion und gegebenenfalls gesetzliche Anpassungen anzustoßen.

Konsequenzen bei mangelnder Integration

Neben der Kriminalprävention kritisiert die für Bildung und Integration zuständige Vizebürgermeisterin die aktuellen Integrationsbedingungen für Zugewanderte. Sie bemängelt, dass Mütter nach der Geburt ihrer Kinder bisher bis zu drei Jahre von Deutschfördermaßnahmen ausgenommen waren. Im neuen Sozialhilfegesetz wurde diese Frist zwar auf zwei Jahre reduziert, Emmerling fordert jedoch noch weitergehende Maßnahmen. Sie stellt sich vor, dass Mütter bereits mit einem sechs Monate alten Baby verpflichtet werden müssen, Online-Deutschkurse zu besuchen.

Advertisement

Als alternative Lösung schlägt Emmerling vor, dass der Österreichische Integrationsfonds Kurse mit kostenloser Kinderbetreuung anbietet, um die Teilnahmebarrieren zu senken. Von Zugewanderten erwarte sie, Verantwortung für die Gesellschaft zu übernehmen, die österreichischen Gesetze und Werte strikt zu achten sowie die Integration in den Arbeitsmarkt als Priorität zu behandeln. Bei Personen, die sich bewusst nicht integrieren wollen, sollen Konsequenzen wie Kürzungen bei Sozialleistungen oder Verwaltungsstrafen verhängt werden.

Sprachprobleme an Wiener Schulen

Ein weiterer kritischer Punkt in der Aussage von Emmerling betrifft die Sprachbarrieren im Wiener Bildungssystem. Laut den im Interview genannten Zahlen können in Wien-Margareten 74,8 Prozent der Schulanfänger dem Unterricht wegen mangelnder Deutschkenntnisse nicht ausreichend folgen. Emmerling bezeichnet diese Entwicklung als massive Herausforderung für die Bildungslandschaft. Als Gründe für diese prekäre Situation nennt sie sowohl fehlende Unterstützung durch die Eltern als auch eine Überlastung der Kindergärten.

Um dieser Entwicklung entgegenzuwirken, greift Wien auf die Reform "Kindergarten neu denken" zurück, um das System grundlegend zu verändern. Emmerling verweist außerdem auf einen Rückgang bei außerordentlichen Schülern, den sie unter anderem auf den Stopp der Familienzusammenführung und neue Fördermaßnahmen zurückführt. Zudem kritisiert sie Ergebnisse einer Studie unter Jugendlichen zu religiösen Einstellungen als gesellschaftliches Problem, da Religion niemals über den österreichischen Gesetzen stehen dürfe. Deshalb müsse Demokratiebildung bereits in der Schule stärker verankert werden.

Konträre Positionen zur Staatsbürgerschaft

Zum Vorschlag von Bundespräsident Alexander Van der Bellen, wonach in Österreich geborene Kinder unabhängig von der Herkunft ihrer Eltern automatisch die Staatsbürgerschaft erhalten könnten, zeigt sich Emmerling teilweise aufgeschlossen. Sie hält es für denkbar, dies nur dann zuzulassen, wenn die Eltern bereits längere Zeit in Österreich leben, integriert sind und einer Arbeit nachgehen. Eine bedingungslose Zustimmung zu diesem Modell gibt sie jedoch nicht. Eine Koalition mit der FPÖ schließt die NEOS-Politinerin hingegen kategorisch aus.

Advertisement

Auch zur Regelung der Sonntagsöffnung bezieht Emmerling klare Position. Sie fordert von Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) einen positiveren Zugang zur Frage. Ihr Ziel ist es, dass künftig auch eigentümergeführte Geschäfte sonntags öffnen dürfen. Damit verbindet die Wiener Politikerin in ihrer Gesamtaussage Forderungen zu den Bereichen Kinderkriminalität, Integration, Bildung und Handel. Besonders der Vorschlag der elektronischen Fußfessel für strafunmündige Kinder dürfte eine breite bundesweite Debatte auslösen.