Bettina Balàka's 19 thoughtful answers to 19 discrete questions

Bettina Balàka, an Austrian author and translator, shares her insights and experiences in response to 19 discrete questions, covering topics such as inspiration, writing habits, personal experiences, and environmental concerns.

19 diskrete Fragen – und 19 durchdachte Antworten: Bettina Balàka hat unseren Fragebogen ausgefüllt und erklärt uns unter anderem, was sie lieber nicht gewusst hätte.

Bettina Balàka ist Autorin in Wien. Zuletzt: "Vom Zähmen, Ausbeuten und Bestaunen" (Essays). Kein direkter Rat, aber eine wertvolle Anregung von Peter de Vries: "I write when I’m inspired, and I see to it that I’m inspired at nine o’clock every morning.

" Alpine Divorce, auch vom Partner in einer gefährlichen Situation auf dem Berg zurückgelassen werden, ist etwas, was auch mir passiert ist. Dass es sich offenbar um ein weit verbreitetes Phänomen handelt, kam erst jüngst ans Licht. Die Bezeichnung Alpine Divorce stammt aus einer Kurzgeschichte von Robert Barr – dass solche Perfidien in der Realität häufiger vorkommen als in der Literatur, ist eine traurige Erkenntnis. In einem Roman über mein Leben fände sich folgende überraschende Wendung.

Alles war für ihre Auswanderung nach Monterey vorbereitet. Monterey, der Ort am Anfang von Big Sur, wo sie immer hatte leben wollen, den Pazifik vor Augen, Seeotter und Wale. Sie hatte ein Post-Graduate-Stipendium errungen, um dort ihren PhD in Translationswissenschaften zu machen. Doch dann geschahen zwei Dinge: Sie bekam einen Literaturpreis.

Und sie hatte sich verliebt. Ich liebe topografische Namen: Krummnussbaum. Biberhaufenweg. Die Bärenlacke bei Trübenbach.

"Do not go gentle into that good night, / Old age should burn and rave at close of day; / Rage, rage against the dying of the light. " Es ist das wohl berühmteste Gedicht von Dylan Thomas. Sich der Schwäche nicht hinzugeben ist ein herrlicher Gedanke. Als ich sechs Jahre alt war, bekam ich ein Klavier, eine damals außerordentlich kostspielige Anschaffung.

Egal, welche Widrigkeiten eintraten und wo gespart werden musste, mein Klavierunterricht war die gesamte Schulzeit hindurch unantastbar. Diese konstante, nahezu tägliche Beschäftigung mit Musik war überaus wichtig für meine Entwicklung als Schriftstellerin. Ich allein ein Kind großgezogen habe, das sagt, dass es eine schöne Kindheit hatte. Ich hatte eine Phase entsetzlicher Klaustrophobie, die beim Besuch eines Bergwerks ausbrach.

Lange konnte ich nicht mit der U-Bahn fahren. Vegan Rewilding: Das Konzept, große Landflächen der Natur zurückzugeben – ohne Tiere zu töten, weder durch Jagd noch durch die Schlachtung von Nutztieren – begeistert mich sehr. Ein Vorreiter ist das Dunsany Nature Reserve in Irland, das ich unbedingt besuchen möchte. Nach all den Kathedralen, Palästen und Parkgaragen, die ich kennengelernt habe, reizt es mich sehr, europäische Natur zu sehen, wie sie gewesen sein mag, bevor der Mensch sie kolonialisierte.

Darauf würde ich wetten. Autofahren. Ich war beim Autofahren immer von Vorstellungen gepeinigt, was dabei alles passieren kann. Nach etlichen Jahren, drei Autos und ungezählten Beinah-Herzinfarkten gab ich es auf.

Eine Scheibe Knäckebrot essen. Kohlehydrate sind ein zuverlässiges Schlafmittel. Anschließend muss man noch einmal Zähne putzen, das trägt, weil es langweilig ist, ebenfalls zum Schlafenkönnen bei. Ein Haus mit großem Garten am Rand des Wienerwaldes.

Zu ihm sagen: "Hast du aus den Stan-&-Ollie-Filmen nichts gelernt, du Wappler?

" An der Klimakatastrophe wird zwar nicht die Welt, aber doch die Menschheit zugrunde gehen. Die Evolution wird weitermachen wie bisher und in der nächsten Runde hoffentlich nicht wieder eine Spezies hervorbringen, die ihren eigenen Lebensraum zerstört. Alle Menschen, die in Öffis Bücher lesen, anstatt aufs Handy zu schauen, sind Schriftstellerin und Übersetzerin in Wien. Sie ist eine ungemein vielseitige Autorin und schreibt Romane, Erzählungen, Theaterstücke, Lyrik und Essaybände und gibt Bücher von in Vergessenheit geratenen Schriftstellerinnen heraus. Ihr jüngster Roman, "Der Zauberer vom Cobenzel", ist bei Haymon erschienen





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