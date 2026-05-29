Betrunkener Lkw-Fahrer flieht vor Polizei in Paudorf

Ein 32-jähriger Lkw-Fahrer mit 1,1 Promille versuchte, sich einer Verkehrskontrolle zu entziehen. Die Polizei stoppte ihn nach einer Verfolgungsjagd. Auch ein Raser wurde gestoppt.

In der Nacht auf Donnerstag kam es in Paudorf im Bezirk Krems zu einem gefährlichen Vorfall, der die Polizei auf Trab hielt. Ein 32-jähriger Lkw -Fahrer missachtete eine Schwerpunktkontrolle und gab stattdessen Gas, als die Beamten ihn zum Anhalten aufforderten.

Der Mann, der mit einem 8,5 Tonnen schweren Brummi unterwegs war, zeigte wild gestikulierend seine Missachtung und trat auf das Gaspedal. Die Polizei nahm sofort die Verfolgung auf und konnte den Fahrer nach einiger Zeit dazu bewegen, das Fahrzeug zu stoppen. Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass der 32-Jährige erheblich alkoholisiert war: Ein Alko-Test ergab 1,1 Promille.

Zudem war der Lastkraftwagen weder zugelassen noch versichert. Der Mann wird nun wegen mehrerer Delikte angezeigt, darunter Fahren unter Alkoholeinfluss, Gefährdung der Verkehrssicherheit und Fahren ohne Zulassung. Die Feuerwehr musste den Lkw sicher abstellen, da er nicht mehr bewegt werden durfte. Der Vorfall zeigt einmal mehr die Risiken, denen Verkehrsteilnehmer durch alkoholisierte Fahrer ausgesetzt sind.

Insbesondere bei schweren Fahrzeugen kann Alkohol am Steuer fatale Folgen haben. Die Polizei appelliert daher an alle Autofahrer, Verantwortung zu übernehmen und niemals unter Alkoholeinfluss zu fahren. Doch nicht nur dieser Vorfall beschäftigte die Polizei in Niederösterreich. Bereits am Mittwochabend wurde ein 33-jähriger Autofahrer aus dem Bezirk St. Pölten im Ortsgebiet von Kleinzell (Bezirk Lilienfeld) geblitzt, als er mit 101 km/h einen anderen Verkehrsteilnehmer überholte.

Die erlaubte Höchstgeschwindigkeit beträgt innerorts 50 km/h, sodass der Fahrer mehr als doppelt so schnell unterwegs war. Die Polizei zog ihm noch an Ort und Stelle den Führerschein ab und untersagte die Weiterfahrt. Auch er wird bei der Bezirkshauptmannschaft angezeigt. Die Beamten betonen, dass solche Geschwindigkeitsüberschreitungen eine enorme Gefahr darstellen, besonders in Ortsgebieten, wo Fußgänger und Radfahrer unterwegs sind.

Beide Vorfälle verdeutlichen die Notwendigkeit strenger Kontrollen und konsequenter Ahndung von Verkehrsverstößen. Die Polizei führt regelmäßig Schwerpunktaktionen durch, um die Sicherheit auf den Straßen zu erhöhen. In beiden Fällen wurden die Fahrer angezeigt, und es drohen ihnen empfindliche Strafen, darunter Geldbußen, Führerscheinentzug und möglicherweise sogar Freiheitsstrafen bei Wiederholungstätern. Die zuständigen Behörden werden die Fälle nun prüfen und entsprechende Maßnahmen einleiten.

Die Bevölkerung ist aufgerufen, verdächtige Fahrzeuge oder Fahrverhalten umgehend der Polizei zu melden, um schwere Unfälle zu verhindern





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